تغير صادم لرائدة الفضاء العالقة

(MENAFN
- Al Watan)
نشرت وكالة الفضاء الأمريكية صورة جديدة للرائدة العالقة في الفضاء، سونيتا ويليامز، منذ 155 يوماً، وقد فقدت وزنها بشكل حاد، ما أدى إلى تغير صادم في شكلها.
ويحاول أطباء وكالة الفضاء الأمريكية مساعدة ويليامز، البالغة من العمر 59 عاما، حيث قال أحد موظفي ((ناسا)): ((لقد فقدت الكثير من الوزن. أصبحت مجرد جلد وعظام، لذا من أولوياتنا مساعدتها على تثبيت وزنها المفقود، وعكس مساره)).
واجتازت ويليامز وزميلها رائد الفضاء باري ويلماور الفحوص الطبية قبل الرحلة الفضائية، التي انطلقت يوم 6 يونيو الماضي، في مهمة كان من المفترض أن تستغرق 8 أيام، لكن مركبتهما واجهت أعطالاً فنية، فعلقا هناك.
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