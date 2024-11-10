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تغير صادم لرائدة الفضاء العالقة

11/10/2024 11:23:01 PM
(MENAFN- Al Watan) نشرت وكالة الفضاء الأمريكية صورة جديدة للرائدة العالقة في الفضاء، سونيتا ويليامز، منذ 155 يوماً، وقد فقدت وزنها بشكل حاد، ما أدى إلى تغير صادم في شكلها.
ويحاول أطباء وكالة الفضاء الأمريكية مساعدة ويليامز، البالغة من العمر 59 عاما، حيث قال أحد موظفي ((ناسا)): ((لقد فقدت الكثير من الوزن. أصبحت مجرد جلد وعظام، لذا من أولوياتنا مساعدتها على تثبيت وزنها المفقود، وعكس مساره)).
واجتازت ويليامز وزميلها رائد الفضاء باري ويلماور الفحوص الطبية قبل الرحلة الفضائية، التي انطلقت يوم 6 يونيو الماضي، في مهمة كان من المفترض أن تستغرق 8 أيام، لكن مركبتهما واجهت أعطالاً فنية، فعلقا هناك.

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