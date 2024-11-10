طرح مناقصة تطوير خط سكة حديد الروبيكى العاشر من رمضان الشهر المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News) تستعد وزارة النقل، ممثلة فى هيئة السكك الحديدية، لطرح مناقصة تطوير وتحديث إشارات خط سكة حديد“الروبيكى – العاشر من رمضان – بلبيس” الشهر المقبل، بامتداد يبلغ 69 كيلومتراً وتكلفة إجمالية تقدر بنحو 285 مليون دولار، وفقاً لما أكدته مصادر لـ“البورصة”.
وأوضحت المصادر أن الهيئة انتهت من تأهيل ثلاثة تحالفات رئيسية بين شركات مصرية وأجنبية ضمن الطرح الأولى لتحديد الشركات المؤهلة للتقدم بعطاءاتها الفنية والمالية.
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وتشمل هذه التحالفات:“تاليس” الإسبانية بالشراكة مع“أوراسكوم للإنشاءات”، و”ميرمك” الإيطالية مع“الحاذق” المصرية، و”ألستوم” الفرنسية بالتعاون مع“الرواد الهندسية”.
يأتى هذا المشروع فى إطار اتفاقية موقعة بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، وقد وافق مجلس الوزراء الشهر الماضى على مشروع قرار رئيس الجمهورية بهذا الشأن، بهدف تعزيز كفاءة شبكة السكك الحديدية ودعم الأنشطة اللوجستية والتنافسية للمنتجين المحليين.
وفى سبتمبر الماضى، وقعت رانيا المشاط وزيرة التخطيط التعاون الدولى، وإيريك شوفالييه السفير الفرنسى بالقاهرة، وسيسيل كوبرى المدير الإقليمى للوكالة الفرنسية للتنمية فى شمال أفريقيا، بحضور كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير النقل والصناعة، اتفاقية قرض بقيمة 70 مليون يورو، لتمويل المشروع.
وتستهدف الحكومة من خلال المشروع تسهيل حركة نقل البضائع من وإلى الموانئ الجافة والبحرية، بما يسهم فى خفض تكاليف النقل وزيادة كفاءة سلاسل التوريد، إلى جانب زيادة حصة السكك الحديدية فى سوق الشحن المحلى.
ويُعد خط سكة حديد“الروبيكى – العاشر من رمضان – بلبيس” مشروعاً استراتيجياً يعزز حركة نقل الحاويات بين الموانئ البحرية والميناء الجاف بمدينة العاشر من رمضان، مما يسهم فى دعم البنية التحتية للمناطق الصناعية ورفع كفاءتها.
كما يُتوقع أن يتم الربط مستقبلاً بين هذا الخط والميناء الجاف المخطط إنشاؤه بالقرب من محطة العاصمة الإدارية للقطار الكهربائى السريع عبر الطريق الدائرى الإقليمى، مما سيسهم فى تحسين خدمات نقل الركاب والبضائع وتيسير حركة العاملين فى المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان.
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