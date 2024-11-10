طرح مناقصة تطوير خط سكة حديد الروبيكى العاشر من رمضان الشهر المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) تستعد وزارة النقل، ممثلة فى هيئة السكك الحديدية، لطرح مناقصة تطوير وتحديث إشارات خط سكة حديد“الروبيكى – العاشر من رمضان – بلبيس” الشهر المقبل، بامتداد يبلغ 69 كيلومتراً وتكلفة إجمالية تقدر بنحو 285 مليون دولار، وفقاً لما أكدته مصادر لـ“البورصة”.

وأوضحت المصادر أن الهيئة انتهت من تأهيل ثلاثة تحالفات رئيسية بين شركات مصرية وأجنبية ضمن الطرح الأولى لتحديد الشركات المؤهلة للتقدم بعطاءاتها الفنية والمالية.

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وتشمل هذه التحالفات:“تاليس” الإسبانية بالشراكة مع“أوراسكوم للإنشاءات”، و”ميرمك” الإيطالية مع“الحاذق” المصرية، و”ألستوم” الفرنسية بالتعاون مع“الرواد الهندسية”.

يأتى هذا المشروع فى إطار اتفاقية موقعة بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، وقد وافق مجلس الوزراء الشهر الماضى على مشروع قرار رئيس الجمهورية بهذا الشأن، بهدف تعزيز كفاءة شبكة السكك الحديدية ودعم الأنشطة اللوجستية والتنافسية للمنتجين المحليين.

وفى سبتمبر الماضى، وقعت رانيا المشاط وزيرة التخطيط التعاون الدولى، وإيريك شوفالييه السفير الفرنسى بالقاهرة، وسيسيل كوبرى المدير الإقليمى للوكالة الفرنسية للتنمية فى شمال أفريقيا، بحضور كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير النقل والصناعة، اتفاقية قرض بقيمة 70 مليون يورو، لتمويل المشروع.

وتستهدف الحكومة من خلال المشروع تسهيل حركة نقل البضائع من وإلى الموانئ الجافة والبحرية، بما يسهم فى خفض تكاليف النقل وزيادة كفاءة سلاسل التوريد، إلى جانب زيادة حصة السكك الحديدية فى سوق الشحن المحلى.

ويُعد خط سكة حديد“الروبيكى – العاشر من رمضان – بلبيس” مشروعاً استراتيجياً يعزز حركة نقل الحاويات بين الموانئ البحرية والميناء الجاف بمدينة العاشر من رمضان، مما يسهم فى دعم البنية التحتية للمناطق الصناعية ورفع كفاءتها.

كما يُتوقع أن يتم الربط مستقبلاً بين هذا الخط والميناء الجاف المخطط إنشاؤه بالقرب من محطة العاصمة الإدارية للقطار الكهربائى السريع عبر الطريق الدائرى الإقليمى، مما سيسهم فى تحسين خدمات نقل الركاب والبضائع وتيسير حركة العاملين فى المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان.