بدء تجهيز 11 برجًا كهربائيًا ضمن أعمال الربط الكهربائى مع السعودية

(MENAFN
- Al-Borsa News) أصدرت الشركة المصرية لنقل الكهرباء قرارًا ببدء تنفيذ أعمال إنشاء خط كهربائي عالي الجهد يربط بين مصر والسعودية، وذلك تنفيذًا لقانون الكهرباء الصادر عام 2015 ولائحته التنفيذية، بحسب قرار نشرته الجريدة الرسمية.
ويشمل المشروع إنشاء وتجهيز 11 برجًا كهربائيًا على طول خط يبلغ طوله 335 كيلومترًا، وذلك فى خط بدر/طابا بطاقة 500 كيلو فولت.
موضوعات متعلقة
“أتون” الكندية توقع عقدا لحفر 5 آلاف متر فى مناطق الاستكشاف فى أبومروات هيكل لـ”البورصة”: لا نية لطرح“المصرية للتكرير” في البورصة
المصرية حالياً “خنجر 1”..“شيفرون” تبدأ البحث عن الغاز في البحر المتوسط
وذكر القرار أنه تم تكليف تحالف شركات، بقيادة شركة الجيزة لصناعة الكابلات، بتنفيذ هذا المشروع الحيوي.
ويهدف المشروع إلى تعزيز التعاون المشترك بين مصر والسعودية في مجال الطاقة، وتأمين إمدادات الكهرباء لكلا البلدين، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق التنمية.
ويتكون المشروع من 3 محطات محولات ذات جهد عالٍ، الأولى في شرق المدينة السعودية، والثانية في تبوك، والثالثة في مدينة بدر شرق القاهرة. وتربط بينها خطوط هوائية يصل طولها لنحو 1350 كيلومتراً وكابلات أخرى بحرية.
وتم توقيع اتفاق مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية في أكتوبر 2021 مع الشركات الفائزة بمناقصات، طرحتها الحكومتان.
MENAFN10112024000202011048ID1108870644
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.