بدء تجهيز 11 برجًا كهربائيًا ضمن أعمال الربط الكهربائى مع السعودية

MENAFN - Al-Borsa News) أصدرت الشركة المصرية لنقل الكهرباء قرارًا ببدء تنفيذ أعمال إنشاء خط كهربائي عالي الجهد يربط بين مصر والسعودية، وذلك تنفيذًا لقانون الكهرباء الصادر عام 2015 ولائحته التنفيذية، بحسب قرار نشرته الجريدة الرسمية.

ويشمل المشروع إنشاء وتجهيز 11 برجًا كهربائيًا على طول خط يبلغ طوله 335 كيلومترًا، وذلك فى خط بدر/طابا بطاقة 500 كيلو فولت.

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وذكر القرار أنه تم تكليف تحالف شركات، بقيادة شركة الجيزة لصناعة الكابلات، بتنفيذ هذا المشروع الحيوي.

ويهدف المشروع إلى تعزيز التعاون المشترك بين مصر والسعودية في مجال الطاقة، وتأمين إمدادات الكهرباء لكلا البلدين، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق التنمية.

ويتكون المشروع من 3 محطات محولات ذات جهد عالٍ، الأولى في شرق المدينة السعودية، والثانية في تبوك، والثالثة في مدينة بدر شرق القاهرة. وتربط بينها خطوط هوائية يصل طولها لنحو 1350 كيلومتراً وكابلات أخرى بحرية.

وتم توقيع اتفاق مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية في أكتوبر 2021 مع الشركات الفائزة بمناقصات، طرحتها الحكومتان.