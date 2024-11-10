الصناعات الغذائية تناقش آليات تفعيل قانون وقف تداول الدواجن حية

MENAFN - Al-Borsa News) ناقشت شعبة مصنعات اللحوم والدواجن بغرفة الصناعات الغذائية، التحديات التى تواجه القطاع ودراسة إصدار مواصفات قياسية للمنتجات الجديدة.

كما ناقش الاجتماع مقترحا لبعض المنتجين بإلزام المجازر بعمل فاتورة إلكترونية للمصانع التى تقوم بالذبح.

موضوعات“غرفة تجارة البحيرة” تدشن 15 معرضًا ومركزًا متنقلًا لبيع السلع بأسعار مخفضة التموين: استقرار الأسعار بالأسواق عبر توفير السلع وتشديد الرقابة التضخم السنوى فى مصر يرتفع إلى 26.3% خلال أكتوبر.. والشهرى يتراجع

قال سامح السيد، عضو الشعبة ورئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، إن الاجتماع ناقش تفعيل قانون تداول الدواجن رقم 70 لسنة 2009، والذى ينص على حظر تداول الدواجن حية، بجانب بعض الأمور التى تتعلق بتنظيم الصناعة.

أضاف لـ”البورصة”، أن تفعيل القانون سيقلل من الحلقات الوسيطة والمغالاة فى بيع الطيور الحية ،مطالبا أصحاب المجازر ومصانع اللحوم والطيور، بتفعيل بورصة الدواجن للقضاء على السماسرة الذين يتحكمون فى جزء كبير من الصناعة.

قال محمد الشافعى، عضو مجلس إدارة الغرفة، إن مبادرة مجلس الإدارة بالتعاون مع مراكز البحوث المتخصصة بشأن الاستفادة من مخلفات التصنيع الغذائى والزراعى لإنتاج بعض المنتجات الثانوية تعظم من القيمة المضافة للتصنيع الغذائى وتدعم سلسلة القيمة والوصول إلى بيئة تصنيعية نظيفة وخالية من ملوثات المخلفات.

وأكد” الشافعى”، أهمية مناقشة مقترح الفاتورة الإلكترونية للمتعاملين مع المجازر، موضحاً أنها نقطة جوهرية لمنع التهرب وتأكيد الجودة وسيتم عرضها على مجلس إدارة الغرفة ودراستها.

قال رضا عبدالجليل، مدير عام الشئون الفنية بالغرفة، إنه تم العمل على توفير العديد من خدمات الدعم الفنى والبرامج التدريبية لكافة المتعاملين فى قطاع مصنعات اللحوم والدواجن من مجازر ومصانع لمساعدتهم فى التوافق مع متطلبات الهيئة القومية لسلامة الغذاء في إطار تنفيذ استراتيجية الغرفة، والتى ترتكز على دعم سلامة الغذاء فى المصانع ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة التى لم تتأهل للتسجيل أو تلك التى سجلت وترغب فى الانضمام إلى القائمة البيضاء بالهيئة.

أضاف، أن الغرفة حرصت على اجتماعها بشكل شهرى مع مدير التفتيش بالهيئة، لحل التحديات التى تتعلق بتوفيق الأوضاع والتسجيل بالهيئة، فضلا عن إعداد سلسلة برامج تدريبية لمصنعى اللحوم والدواجن.



