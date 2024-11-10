الشيخ لـالبورصة: نظام تداول السندات جاهز.. وننتظر تقدم الشركات

MENAFN - Al-Borsa News) قال أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة المصرية، إن نظام تداول السندات لدى البورصة جاهز، وتم الانتهاء من تحديثه وفق أخر المستجدات، موضحًا أنه يتم تحديثه باستمرار.

وأضاف الشيخ فى تصريحات لـ”البورصة”، أن البورصة المصرية قامت بتدريب الشركات على النظام، وبانتظار تقدم الشركات للبورصة بطلب التعامل على السندات بعد استيفاء المتطلبات التى أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرًا.

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وقررت الهيئة العامة للرقابة المالية إنشاء سجل يضم الشركات والجهات المؤهلة للتداول على الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي.

وبحسب القرار الصادر عن الهيئة، بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، تشمل تلك الجهات البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، والبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.

واشترطت الهيئة لقيد البنوك المقيدة في سجل الشركات والجهات التي يجوز لها التداول على الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، أن يتم تقديم ما يفيد القيد بسجل المتعاملين الرئيسيين لدى وزارة المالية، بجانب الحصول على موافقة البنك المركزي المصري على القيد بالسجل، وتقديم إقرار بتوافر الربط الآلي مع نظام التداول بالبورصة المصرية ونظام التسوية بشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية.

كما شملت الشروط أن يكون لدى البنك آلية إلكترونية لتسوية التعاملات مع شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية، وأن يكون البنك عضواً بالبورصة المصرية وأن يتم التعهد بتوفير التجهيزات الفنية للمقر ووجود مكان مناسب لإجراء عملية التداول.

ونصت الشروط على ضرورة التعهد بتوفير حسابات مستقلة عن حسابات البنك وأن يقوم مراقب الحسابات بمراجعتها وإعداد تقرير عنها يتم تقديمه للهيئة كل 3 أشهر، وكذلك وجود مدير مسئول عن تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية المحلية وفريق عمل تتوافر في شأنهم متطلبات الخبرة والكفاءة التي تحددها الهيئة، مع التعهد بالالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي.

فيما تشمل شروط القيد الخاصة بالبنوك من غير المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين نفس الشروط الخاصة بالبنوك الأخرى باستثناء شرط تقديم ما يفيد القيد بسجل وزارة المالية.

وشمل القرار أيضًا شروط قيد الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار بالسجل.