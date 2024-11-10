هيكل لـالبورصة: لا نية لطرح المصرية للتكرير في البورصة المصرية حالياً

قال أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة القلعة القابضة المالكة للشركة المصرية للتكرير لـ”البورصة”، إنه لا نية لطرح أسهم الشركة المصرية للبترول في المصرية حالياً، لكن ملتزمون بتنفيذ التوسعات المخطط لها.

وأضاف هيكل، أن هيئة البترول قامت بسداد 445 مليون دولار من إجمالي مديونيات الشركة لديها بواقع 650 مليون دولار.

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وأشار على هامش فعاليات مائدة مستديرة للصحفيين، إلى أن الهيئة العامة للبترول ما زال عليها مديونيات بواقع 205 ملايين دولار للشركة متوقعًا سدادها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الطاقة الإنتاجية ارتفعت مؤخرًا بواقع 10% ما خفض من واردات الهيئة من المنتجات للبترولية.

وقال سعد، إن الشركة وضعت خطة عمل لزيادة الطاقة الإنتاجية على مرحلتين، المرحلة الأولى بواقع 10% مما ساهم فى زيادة المنتجات البترولية بنحو 400 ألف طن سنويًا خلال العام الجارى، فيما تخطط خلال المرحلة الثانية لرفع الطاقة الإنتاجية بنحو 14% خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية ستزيد بواقع 600 ألف طن سنويًا بعد تطبيق خطة التطوير.

وقال محمد سعد، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتكرير، إن الشركة تعتزم سداد 200 مليون دولار خلال شهر ديسمبر المقبل، من إجمالى مديونيات على الشركة تصل إلى 742 مليون دولار.

وأضاف سعد، أنه بعد عملية السداد سيصل رصيد القروض بنهاية عام 2024 إلى 542 مليون دولار، ومن المقرر سدادها بالكامل قبل نهاية عام 2025.

وأوضح سعد، أن أصل القروض كان يبلغ 2.35 مليار دولار لتمويل إنشاء معمل التكرير التابع للشركة من مجموعة من البنوك الدولية.

وتضم مجموعة البنوك الدولية المقرضة للشركة المصرية للتكرير، بنوكا حكومية من اليابان، وكوريا، والاتحاد الأوروبى.

وتقوم الشركة المصرية للتكرير بإنتاج 4.7 مليون طن سنويًا من المنتجات البترولية، تشمل 2.3 مليون طن من وقود السولار المطابق لمواصفات الجودة الأوروبية Euro V – أى ما يتراوح بين 30% و40% من واردات السولار فى الوقت الحالى، وحوالى 600 ألف طن من وقود النفاثات.