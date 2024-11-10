هيكل لـالبورصة: لا نية لطرح المصرية للتكرير في البورصة المصرية حالياً

(MENAFN
- Al-Borsa News) سعد: الشركة تعتزم سداد أكثر من 500 مليون دولار قروضا بنهاية العام المقبل
قال أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة القلعة القابضة المالكة للشركة المصرية للتكرير لـ”البورصة”، إنه لا نية لطرح أسهم الشركة المصرية للبترول في البورصة المصرية حالياً، لكن ملتزمون بتنفيذ التوسعات المخطط لها.
وأضاف هيكل، أن هيئة البترول قامت بسداد 445 مليون دولار من إجمالي مديونيات الشركة لديها بواقع 650 مليون دولار.
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وأشار على هامش فعاليات مائدة مستديرة للصحفيين، إلى أن الهيئة العامة للبترول ما زال عليها مديونيات بواقع 205 ملايين دولار للشركة متوقعًا سدادها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الطاقة الإنتاجية ارتفعت مؤخرًا بواقع 10% ما خفض من واردات الهيئة من المنتجات للبترولية.
وقال سعد، إن الشركة وضعت خطة عمل لزيادة الطاقة الإنتاجية على مرحلتين، المرحلة الأولى بواقع 10% مما ساهم فى زيادة المنتجات البترولية بنحو 400 ألف طن سنويًا خلال العام الجارى، فيما تخطط خلال المرحلة الثانية لرفع الطاقة الإنتاجية بنحو 14% خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية ستزيد بواقع 600 ألف طن سنويًا بعد تطبيق خطة التطوير.
وقال محمد سعد، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتكرير، إن الشركة تعتزم سداد 200 مليون دولار خلال شهر ديسمبر المقبل، من إجمالى مديونيات على الشركة تصل إلى 742 مليون دولار.
وأضاف سعد، أنه بعد عملية السداد سيصل رصيد القروض بنهاية عام 2024 إلى 542 مليون دولار، ومن المقرر سدادها بالكامل قبل نهاية عام 2025.
وأوضح سعد، أن أصل القروض كان يبلغ 2.35 مليار دولار لتمويل إنشاء معمل التكرير التابع للشركة من مجموعة من البنوك الدولية.
وتضم مجموعة البنوك الدولية المقرضة للشركة المصرية للتكرير، بنوكا حكومية من اليابان، وكوريا، والاتحاد الأوروبى.
وتقوم الشركة المصرية للتكرير بإنتاج 4.7 مليون طن سنويًا من المنتجات البترولية، تشمل 2.3 مليون طن من وقود السولار المطابق لمواصفات الجودة الأوروبية Euro V – أى ما يتراوح بين 30% و40% من واردات السولار فى الوقت الحالى، وحوالى 600 ألف طن من وقود النفاثات.
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