Monday, 11 November 2024 09:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هيكل لـالبورصة: لا نية لطرح المصرية للتكرير في البورصة المصرية حالياً

11/10/2024 11:22:43 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) سعد: الشركة تعتزم سداد أكثر من 500 مليون دولار قروضا بنهاية العام المقبل

قال أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة القلعة القابضة المالكة للشركة المصرية للتكرير لـ”البورصة”، إنه لا نية لطرح أسهم الشركة المصرية للبترول في البورصة المصرية حالياً، لكن ملتزمون بتنفيذ التوسعات المخطط لها.

وأضاف هيكل، أن هيئة البترول قامت بسداد 445 مليون دولار من إجمالي مديونيات الشركة لديها بواقع 650 مليون دولار.

موضوعات متعلقة “أتون” الكندية توقع عقدا لحفر 5 آلاف متر فى مناطق الاستكشاف فى أبومروات “المالية” تعتزم إطلاق“المقاصة المركزية” لتسوية التزامات وحقوق الممولين بداية 2025 خلاف بين“التجارة” والمصدرين على نسبة التنازل عن حصيلة التصدير الدولارية

وأشار على هامش فعاليات مائدة مستديرة للصحفيين، إلى أن الهيئة العامة للبترول ما زال عليها مديونيات بواقع 205 ملايين دولار للشركة متوقعًا سدادها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الطاقة الإنتاجية ارتفعت مؤخرًا بواقع 10% ما خفض من واردات الهيئة من المنتجات للبترولية.

وقال سعد، إن الشركة وضعت خطة عمل لزيادة الطاقة الإنتاجية على مرحلتين، المرحلة الأولى بواقع 10% مما ساهم فى زيادة المنتجات البترولية بنحو 400 ألف طن سنويًا خلال العام الجارى، فيما تخطط خلال المرحلة الثانية لرفع الطاقة الإنتاجية بنحو 14% خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية ستزيد بواقع 600 ألف طن سنويًا بعد تطبيق خطة التطوير.

وقال محمد سعد، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتكرير، إن الشركة تعتزم سداد 200 مليون دولار خلال شهر ديسمبر المقبل، من إجمالى مديونيات على الشركة تصل إلى 742 مليون دولار.

وأضاف سعد، أنه بعد عملية السداد سيصل رصيد القروض بنهاية عام 2024 إلى 542 مليون دولار، ومن المقرر سدادها بالكامل قبل نهاية عام 2025.

وأوضح سعد، أن أصل القروض كان يبلغ 2.35 مليار دولار لتمويل إنشاء معمل التكرير التابع للشركة من مجموعة من البنوك الدولية.

وتضم مجموعة البنوك الدولية المقرضة للشركة المصرية للتكرير، بنوكا حكومية من اليابان، وكوريا، والاتحاد الأوروبى.

وتقوم الشركة المصرية للتكرير بإنتاج 4.7 مليون طن سنويًا من المنتجات البترولية، تشمل 2.3 مليون طن من وقود السولار المطابق لمواصفات الجودة الأوروبية Euro V – أى ما يتراوح بين 30% و40% من واردات السولار فى الوقت الحالى، وحوالى 600 ألف طن من وقود النفاثات.

MENAFN10112024000202011048ID1108870641

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث