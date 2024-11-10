أكور الفرنسية تعيد هيكلة استثماراتها فى الجزيرة للفنادق بـ 4.2 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعادت شركة أكور الفرنسية هيكلة استثماراتها فى شركتها التابعة“الجزيرة للفنادق والسياحة” التى تمتلك بها حصة تتجاوز 65% بقيمة للصفقة تجاوزت 4.2 مليار جنيه، وتم تنفيذ الصفقة بما يوازيها باليورور.
وشهدت سوق صفقات خارج المقصورة تنفيذ صفقة على 1.5 مليون سهم من أسهم شركة الجزيرة للسياحة والفنادق بقيمة 4.2 مليار جنيه.
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وأضافت المصادر، أن صفقة إعادة الهيكلة لم يتغير المستفيد النهائي منها، فيما تولت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية دور السمسار المنفذ لطرفي الصفقة ما دفعها لصدارة تعاملات السمسرة بنهاية جلسة الأحد.
وتمتلك مجموعة فنادق أكور سلسة عالمية من الفنادق الفاخرة من خلال شركة“الجزيرة للفنادق والسياحة”على رأسها“فيرمونت” و”نوفوتيل” و”سوفوتيل” و”رافلز” و”موفينبيك” و”بنيان تري”.
وتشمل العلامات الفندقية التى تقع تحت مظلة المجموعة، فنادق ريكسوس والتى من بينها“ريكسوس المنتزه” ضمن صفقة الاستحواذ الأخيرة للشركة لمشروع تطويره وإعادة افتتاحه، وريكسوس بريميوم العلمين .
وفى أبريل من العام الجاري، كشفت مجموعة فنادق أكور العالمية فى تصريحات صحفية أنها تستعد لزيادة عدد الغرف الفندقية التي تديرها بمصر بمقدار 1900 غرفة فندقية جديدة بحلول العام 2027 موزعة على 8 فنادق جديدة بجنوب سيناء والأقصر وأسوان والعاصمة الإدارية الجديدة وأسيوط الجديدة والمنصورة الجديدة والساحل الشمالي.
وتدير المجموعة حاليًا 24 فندقًا بمصر بإجمالي 5500 غرفة فندقية على رأسها“موفينبيك شرم الشيخ” و”نوفوتيل المطار” ومن أهم المستثمرين الذين تدير لهم“أكور” فنادق في مصر،“إيجوث”، و”أبوظبي للاستثمارات”، و”الشركة العربية للاستثمار السياحي والفندقي”.
كما تعاقدت على إدارة فندق البرج الهلالي بالعلامة الفندقية“فيرمونت”، ووضعت حجر أساس فندق“فيرمونت” بعاصمة الشمس الجاري تنفيذها بمنطقة غرب الجيزة بطاقة 500 غرفة فندقية على أن يتم افتتاحه في 2028 ليصل بذلك عدد فنادق“فيرمونت” بمصر إلى 3 فنادق.
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