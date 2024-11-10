أكور الفرنسية تعيد هيكلة استثماراتها فى الجزيرة للفنادق بـ 4.2 مليار جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) أعادت شركة أكور الفرنسية هيكلة استثماراتها فى شركتها التابعة“الجزيرة للفنادق والسياحة” التى تمتلك بها حصة تتجاوز 65% بقيمة للصفقة تجاوزت 4.2 مليار جنيه، وتم تنفيذ الصفقة بما يوازيها باليورور.

وشهدت سوق خارج المقصورة تنفيذ على 1.5 من أسهم شركة الجزيرة للسياحة والفنادق بقيمة 4.2 مليار جنيه.

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وأضافت المصادر، أن صفقة إعادة الهيكلة لم يتغير المستفيد النهائي منها، فيما تولت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية دور السمسار المنفذ لطرفي الصفقة ما دفعها لصدارة تعاملات السمسرة بنهاية جلسة الأحد.

وتمتلك مجموعة فنادق أكور سلسة عالمية من الفنادق الفاخرة من خلال شركة“الجزيرة للفنادق والسياحة”على رأسها“فيرمونت” و”نوفوتيل” و”سوفوتيل” و”رافلز” و”موفينبيك” و”بنيان تري”.

وتشمل العلامات الفندقية التى تقع تحت مظلة المجموعة، فنادق ريكسوس والتى من بينها“ريكسوس المنتزه” ضمن صفقة الاستحواذ الأخيرة للشركة لمشروع تطويره وإعادة افتتاحه، وريكسوس بريميوم العلمين .

وفى أبريل من العام الجاري، كشفت مجموعة فنادق أكور العالمية فى تصريحات صحفية أنها تستعد لزيادة عدد الغرف الفندقية التي تديرها بمصر بمقدار 1900 غرفة فندقية جديدة بحلول العام 2027 موزعة على 8 فنادق جديدة بجنوب سيناء والأقصر وأسوان والعاصمة الإدارية الجديدة وأسيوط الجديدة والمنصورة الجديدة والساحل الشمالي.

وتدير المجموعة حاليًا 24 فندقًا بمصر بإجمالي 5500 غرفة فندقية على رأسها“موفينبيك شرم الشيخ” و”نوفوتيل المطار” ومن أهم المستثمرين الذين تدير لهم“أكور” فنادق في مصر،“إيجوث”، و”أبوظبي للاستثمارات”، و”الشركة العربية للاستثمار السياحي والفندقي”.

كما تعاقدت على إدارة فندق البرج الهلالي بالعلامة الفندقية“فيرمونت”، ووضعت حجر أساس فندق“فيرمونت” بعاصمة الشمس الجاري تنفيذها بمنطقة غرب الجيزة بطاقة 500 غرفة فندقية على أن يتم افتتاحه في 2028 ليصل بذلك عدد فنادق“فيرمونت” بمصر إلى 3 فنادق.