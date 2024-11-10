سى آى كابيتال تطلق صندوق استثمار للأسهم القطاعية سيكتور متعدد الإصدارات

(MENAFN
- Al-Borsa News) فتحت شركة سى آى كابيتال باب الاكتتاب فى صندوق استثمار شركة سى آى استس مانجمنت للاستثمار فى أسهم القطاعات” سيكتور” متعدد الإصدارات ولمدة شهرين.
ويهدف الصندوق إلى الاستثمار فى أسهم شركات مقيدة بالبورصة المصرية ويكون كل اصدار متخصص فى قطاع محدد. ويتم إطلاق الصندوق كأول صندوق من نوعه فى السوق المصرى ويستهدف نوعية المستثمر الراغب فى استثمار أمواله بقطاع استثمارى محدد وتنويع استثماراته على مختلف الأسهم داخل ذلك القطاع.
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وسيقوم الصندوق بإطلاق 5 إصدارات، الأول تستهدف أسهم العقارات باسم“سى آى عقارات وبناء”، والثانى تستهدف أسهم التكنولوجيا“سى آى تكنولوجيا واتصالات”، والثالث“سى آى تصدير”، والإصدار الرابع“سى آى استهلاكي”، وأخيرًا“سى آى مال ومدفوعات رقمية”.
وسيتيح الصندوق الشراء والاسترداد اليومي، ويأتى كأولى الصناديق القطاعية فى السوق المصري، حيث يتيح للمستثمرين حرية اختيار القطاعات الأكثر جاذبية لهم فى سوق الأسهم.
ويأتى إطلاق الصندوق الجديد ضمن خطط شركة سى آى كابيتال لإطلاق أوعية استثمارية جديدة تلبى الاحتياجات المتنامية للمستثمرين سواء المؤسسات أو الأفراد داخل وخارج مصر.
وقال عمرو أبو العينين الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة سى آى لإدارة الأصول، إن الصندوق القطاعى الجديد يتيح المزيد من الاختيار ويأتى ضمن استراتيجية الشركة لتنويع باقة المنتجات الاستثمارية التى تقدمها للعملاء، والعمل بالتوازى على تنويع عدد الصناديق والمحافظ وتنوع باقة المنتجات المقدمة للعملاء.
وأضاف أن الشركة تستهدف جذب عملاء جدد للبورصة المصرية بعد النجاح الكبير الذى حققته صناديق“مصر اكويتي” ومصر شريعة إكويتي”، حيث كان للشركة الريادة فى طرح المنتجات الاستثمارية التى تحاكى المؤشرات، وتعمل الشركة على إطلاق منتجات استثمارية جديدة سيتم الإعلان عنها قريباً.
ووصل إجمالى حجم الأصول المدارة إلى حوالى 70 مليار جنيه وهو الأعلى فى السوق المصري.
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