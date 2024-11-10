سى آى كابيتال تطلق صندوق استثمار للأسهم القطاعية سيكتور متعدد الإصدارات

MENAFN - Al-Borsa News) فتحت شركة سى آى كابيتال باب الاكتتاب فى صندوق استثمار شركة سى آى استس مانجمنت للاستثمار فى أسهم القطاعات” سيكتور” متعدد الإصدارات ولمدة شهرين.

ويهدف الصندوق إلى الاستثمار فى أسهم شركات مقيدة بالبورصة المصرية ويكون كل اصدار متخصص فى قطاع محدد. ويتم إطلاق الصندوق كأول صندوق من نوعه فى السوق المصرى ويستهدف نوعية المستثمر الراغب فى استثمار أمواله بقطاع استثمارى محدد وتنويع استثماراته على مختلف الأسهم داخل ذلك القطاع.

موضوعاتهيكل لـ”البورصة”: لا نية لطرح“المصرية للتكرير” في المصرية حالياً الشيخ لـ”البورصة”: نظام تداول السندات جاهز.. وننتظر تقدم الشركات المؤشر الرئيسى للبورصة يواصل صعوده فوق مستويات 31300 نقطة

وسيقوم الصندوق بإطلاق 5 إصدارات، الأول تستهدف أسهم العقارات باسم“سى آى عقارات وبناء”، والثانى تستهدف أسهم التكنولوجيا“سى آى تكنولوجيا واتصالات”، والثالث“سى آى تصدير”، والإصدار الرابع“سى آى استهلاكي”، وأخيرًا“سى آى مال ومدفوعات رقمية”.

وسيتيح الصندوق الشراء والاسترداد اليومي، ويأتى كأولى الصناديق القطاعية فى السوق المصري، حيث يتيح للمستثمرين حرية اختيار القطاعات الأكثر جاذبية لهم فى سوق الأسهم.

ويأتى إطلاق الصندوق الجديد ضمن خطط شركة سى آى كابيتال لإطلاق أوعية استثمارية جديدة تلبى الاحتياجات المتنامية للمستثمرين سواء المؤسسات أو الأفراد داخل وخارج مصر.

وقال عمرو أبو العينين الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة سى آى لإدارة الأصول، إن الصندوق القطاعى الجديد يتيح المزيد من الاختيار ويأتى ضمن استراتيجية الشركة لتنويع باقة المنتجات الاستثمارية التى تقدمها للعملاء، والعمل بالتوازى على تنويع عدد الصناديق والمحافظ وتنوع باقة المنتجات المقدمة للعملاء.

وأضاف أن الشركة تستهدف جذب عملاء جدد للبورصة المصرية بعد النجاح الكبير الذى حققته صناديق“مصر اكويتي” ومصر شريعة إكويتي”، حيث كان للشركة الريادة فى طرح المنتجات الاستثمارية التى تحاكى المؤشرات، وتعمل الشركة على إطلاق منتجات استثمارية جديدة سيتم الإعلان عنها قريباً.

ووصل إجمالى حجم الأصول المدارة إلى حوالى 70 مليار جنيه وهو الأعلى فى السوق المصري.