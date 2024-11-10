خلاف بين التجارة والمصدرين على نسبة التنازل عن حصيلة التصدير الدولارية

MENAFN - Al-Borsa News) تتفاوض المجالس التصديرية مع الحكومة ممثلة فى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة الصناعة لخفض نسبة التنازل عن حصيلة التصدير الدولارية إلى 25%، بدلاً من 50% مقابل الاستفادة من برنامج المساندة الجديد.

قالت مصادر حكومية لـ“البورصة” إن برنامج دعم الصادرات تم إقراره قبل التشكيل الوزارى الجديد، ولن يتم تعديل أى نسب أو شروط تمت الموافقة عليها من الحكومة.

موضوعات“أتون” الكندية توقع عقدا لحفر 5 آلاف متر فى مناطق الاستكشاف فى أبومروات “المالية” تعتزم إطلاق“المقاصة المركزية” لتسوية التزامات وحقوق الممولين بداية 2025 “أكور الفرنسية” تعيد هيكلة استثماراتها فى“الجزيرة للفنادق” بـ 4.2 مليار جنيه

وأضافت أن المصدرين اشترطوا على وزارة الاستثمار عند الموافقة على خفض نسبة التنازل عن الحصيلة الدولارية إلى مستوى 25%، زيادة نسبة المساندة فى البرنامج الجديد إلى 7% بدلاً من 3% حالياً.

وأشارت المصادر إلى أن وزير الاستثمار وعد خلال اللقاء بدراسة هذا المقترح مع الحكومة، لكن العمل بقرار التنازل عن الحصيلة الدولارية سيُطبق من شهر نوفمبر الجاري.

وتضمن البرنامج الجديد تخفيض المساندة التصديرية للحاصلات الزراعية من 8% إلى 2.4%، والصناعات الغذائية من 10% إلى 3%، بالإضافة إلى صرف مساندة تصديرية للنقل إلى أفريقيا بنسبة 25% من تكلفة النقل بحد أقصى 350 جنيهاً للطن.

قال أحمد حافظ، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية، إن المصدرين طالبوا خلال الاجتماع مع وزير الاستثمار عند التنازل عن 50% من الحصيلة التصديرية بتوفير ضمانات تلزم البنوك بتوفير سيولة دولارية عند الحاجة إلى استيراد مدخلات الإنتاج.

وردًا على سؤال“البورصة” حول نسبة الخلاف التى يطالب بها المصدرون (25%) والمقررة فى برنامج دعم الصادرات، قال حافظ:“مجتمع المصدرين غير معترض على تنفيذ القرار لرغبته فى الحصول على المساندة المقدرة بـ3%، لكن فى نفس الوقت بحاجة إلى ما يضمن توفير عملة أجنبية عند الاستيراد”.

وأضاف أن وزير الاستثمار وعد بتعديل أوسع على البرنامج مع بداية السنة المالية الجديدة لعدم وجود مخصصات إضافية يمكن توفيرها للبرنامج.

وأشار إلى أن الحكومة، بالتعاون مع المجالس التصديرية، تُعد حوافز لدعم الشركات المصدرة بخلاف برنامج دعم الصادرات، وتقوم فكرة الحوافز على رفع الأعباء عن المصنعين وخفض تكاليف الإنتاج، ومن المقرر الإعلان عنها قريباً.

قال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن وزير الاستثمار رفض رفع نسب المساندة التصديرية فى البرنامج الجديد، مستندًا إلى أن مخصصات البرنامج البالغة 23 مليار جنيه تم توزيعها بالكامل ولا يوجد أى دعم إضافي.

وأضاف أن الوزير وعد بصرف المساندة التصديرية خلال 90 يوماً من وقت تقديم الشركات الأوراق الخاصة بصرف المستحقات الجديدة أو المتأخرات.

وقال مصدر حضر الاجتماع إن الخطيب أكد خلال الاجتماع أن جميع المذكرات التى أرسلتها المجالس التصديرية فى هذا الشأن سيتم مراعاتها وأخذها فى الاعتبار.

من جانبه قال محمد خليل رئيس لجنة الموالح بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن خفض المساندة التصديرية بأثر رجعى أمر غير مقبول خاصة وأن الشركات وضعت خططها المالية والموازنه الخاصة بها فعليا قبل الإعلان عن الخفض، مشيرًا إلى أنه من المتعارف عليه فى حالة تأخر اعلان برنامج المساندة التصدرية للعام الجديد يظل العمل بالنظام القديم للمساندة حتى فى حالة زيادة نسبة الدعم.

أشار إلى ضرورة مناقشة قرار الخفض وألية تطبيقه حتى لا يؤثر على الشركات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة، موضحًا انه من الممكن على سبيل المثال تطبيق الخفض تدريجيا لتقليل الأثار السلبية للقرار.

من جانبه قال ياسر عرفة، رئيس مجلس ادارة شركة العرفة للاستيراد والتصدير والتنمية الزراعية إن خفض نسب المساندة للصادرات الزراعية والصناعات الغذائية إلى مستويات متدنية خطوة تنذر بتداعيات سلبية على استمرارية ونمو العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

أضاف أن تقليص دعم الصادرات الزراعية يقلل من القدرة على المنافسة، ويزيد من احتمالية خروج بعض الشركات من السوق فبدون هذا الدعم، ستضطر الشركات لتحمل أعباء مالية إضافية، مما قد ينعكس سلبًا على جودة منتجاتها أو على قدرتها فى الالتزام بمتطلبات الأسواق الخارجية.