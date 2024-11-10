المالية تعتزم إطلاق المقاصة المركزية لتسوية التزامات وحقوق الممولين بداية

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم وزارة المالية إطلاق منظومة المقاصة المركزية والتى تستهدف تسوية التزامات وحقوق الممولين“دافعى الضرائب” مع الحكومة بدايةً من العام المقبل 2025، بحسب أحمد كجوك المالية.

وقال كجوك، فى تصريحات لـ”البورصة”، إن نظام المقاصة المركزية تم اختباره بالفعل، بحيث يتيح كودا لكل ممول يتم من خلاله معرفة ما للممولين من حقوق مالية وما عليهم من التزامات من طرف الجهات الحكومية مثل الضرائب والجمارك.

موضوعات“أتون” الكندية توقع عقدا لحفر 5 آلاف متر فى مناطق الاستكشاف فى أبومروات خلاف بين“التجارة” والمصدرين على نسبة التنازل عن حصيلة التصدير الدولارية “أكور الفرنسية” تعيد هيكلة استثماراتها فى“الجزيرة للفنادق” بـ 4.2 مليار جنيه

وذكر أنه سوف يتم إضافة المزيد من خدمات المقاصة للممولين لدى الجهات الأخرى خارج وزارة المالية مثل خدمات الطاقة مثل الكهرباء والغاز، مما يتيح للممولين استخدام مستحقاتهم في تسوية التزاماتهم بأكثر من نوع من الضرائب أو الرسوم.

وأضاف أن هذا أن النظام سيقلل من الأعباء المالية على الشركات، حيث يمكنها استخدام الأموال المتاحة لديها في أى مجال تحدده، مما يسهم في تحسين قدرتها على الإنتاج والاستثمار وتحقيق الأرباح، بالإضافة إلى تقديم مرونة أكبر للشركات في إدارة سيولتها، بدلاً من الحاجة إلى الاقتراض لسداد التزاماتها، مما يعزز من قدرة الشركات على التوسع والاستثمار فى دعم النمو الاقتصادى وزيادة فرص العمل.

قال شريف شوقى، رئيس قطاع الضرائب“برايس ووترهاوس كوبرز”، إن إطلاق منظومة المقاصة المركزية يساهم فى تفعيل حزمة التسهيلات الضريبية التى تم الإعلان عنها مؤخراً، حيث تسرع وتسهل وتيرة رد الضريبة.

ونوه إلى أن النظام الجديد يجب أن يراعى تطبيق رد الضريبة بشكل فورى بحيث تصبح واجبة الخصم بمجرد اعتمادها من إدارة الفحص.

ولفت إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية وخاصة التى تتعلق بالفحص والإقرار الضريبى يجب أن يتم تصميم برامج عمل متفق عليها لتطبيقها داخل مصلحة الضرائب.

وقال حسام نصر، شريك الضرائب بمكتب“إرنست آند يونج”، إن النهج الذى تتبعه وزارة المالية حالياً يؤكد على التزامها بدعم المستثمرين، حيث يأتى نظام المقاصة المركزية استجابة لتوصيات المجلس الأعلى للاستثمار من خلال تمكين الشركات من استخدام مستحقاتها في تسوية التزاماتها المتنوعة.

وشدد على أهمية وجود آليات للتطبيق تأخذ فى الاعتبار القدرة على متابعة المبالغ المالية المستحقة للممول والحكومة، إضافةً إلى القدرة على التنسيق بين الجهات المعنية.