أتون الكندية توقع عقدا لحفر 5 آلاف متر فى مناطق الاستكشاف فى أبومروات

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت شركة“أتون ريسورسز” الكندية أن شركة أبو مروات مناجم الذهب أبرمت عقد حفر جديد مع شركة كابيتال دريلينج مصر المحدودة لحفر ما لا يقل عن 5 آلاف متر من بطريقة الحفر العكسى فى المناطق الاستكشافية المسندة لها في امتياز أبو مروات.
وشركة أبو مروات هي شركة مشتركة بنسبة 50/50 تم تأسيسها في مصر مع هيئة الثروة المعدنية المصرية، وتعمل كمشغل لعقد استغلال أبو مروات.
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وذكرت أن الحفر سيشمل رواسب أبو مروات، ومشروع منجم سمنا للذهب، بالإضافة إلى أهداف عالية الأولوية لم يتم حفرها حتى الآن في الامتياز، مثل سير باكيس وبهلوج.
وعين“أبومروات” بتعيين شركة واردل آرمسترونج الدولية لإجراء دراسة جدوى أولية على رواسب حماة الغربية، وستستمر شركة“كيوب كونسلتينج” فى تقدير جميع الموارد المعدنية عبر كامل امتياز أبو مروات، بما في ذلك منطقة حماة، ورواسب رودروين، وأيضًا في رواسب أبو مرواة وسمنا.
وقالت الشركة إنها فى المراحل النهائية للتفاوض على عقد منفصل لبرنامج حفر استكشاف المياه الجوفية واستبعاد البنية التحتية في منطقة حماة، كجزء من العمل المخطط لدراسة الجدوى الأولية.
وذكرت أنه من المقرر أن يبدأ هذا الحفر في الشهر المقبل. كما يتم تصميم برامج حفر أخرى خاصة بالجيولوجيا الفنية، واستخراج المعادن، وتمديد الموارد لمنطقة حماة.
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