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أتون الكندية توقع عقدا لحفر 5 آلاف متر فى مناطق الاستكشاف فى أبومروات

11/10/2024 11:22:39 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت شركة“أتون ريسورسز” الكندية أن شركة أبو مروات مناجم الذهب أبرمت عقد حفر جديد مع شركة كابيتال دريلينج مصر المحدودة لحفر ما لا يقل عن 5 آلاف متر من بطريقة الحفر العكسى فى المناطق الاستكشافية المسندة لها في امتياز أبو مروات.

وشركة أبو مروات هي شركة مشتركة بنسبة 50/50 تم تأسيسها في مصر مع هيئة الثروة المعدنية المصرية، وتعمل كمشغل لعقد استغلال أبو مروات.

موضوعات متعلقة “المالية” تعتزم إطلاق“المقاصة المركزية” لتسوية التزامات وحقوق الممولين بداية 2025 خلاف بين“التجارة” والمصدرين على نسبة التنازل عن حصيلة التصدير الدولارية “أكور الفرنسية” تعيد هيكلة استثماراتها فى“الجزيرة للفنادق” بـ 4.2 مليار جنيه

وذكرت أن الحفر سيشمل رواسب أبو مروات، ومشروع منجم سمنا للذهب، بالإضافة إلى أهداف عالية الأولوية لم يتم حفرها حتى الآن في الامتياز، مثل سير باكيس وبهلوج.

وعين“أبومروات” بتعيين شركة واردل آرمسترونج الدولية لإجراء دراسة جدوى أولية على رواسب حماة الغربية، وستستمر شركة“كيوب كونسلتينج” فى تقدير جميع الموارد المعدنية عبر كامل امتياز أبو مروات، بما في ذلك منطقة حماة، ورواسب رودروين، وأيضًا في رواسب أبو مرواة وسمنا.

وقالت الشركة إنها فى المراحل النهائية للتفاوض على عقد منفصل لبرنامج حفر استكشاف المياه الجوفية واستبعاد البنية التحتية في منطقة حماة، كجزء من العمل المخطط لدراسة الجدوى الأولية.

وذكرت أنه من المقرر أن يبدأ هذا الحفر في الشهر المقبل. كما يتم تصميم برامج حفر أخرى خاصة بالجيولوجيا الفنية، واستخراج المعادن، وتمديد الموارد لمنطقة حماة.


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