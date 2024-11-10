تويوتا تستثمر 1.45 مليار دولار في المكسيك

MENAFN - Al-Borsa News) قالت وزارة الاقتصاد المكسيكية إن شركة تويوتا موتور اليابانية ستستثمر 1.45 مليار دولار في المكسيك لتوسيع إنتاج الشاحنات.

يمثل المبلغ إجمالي الاستثمار منذ عام 2020، وفقاً لمسؤول العلاقات العامة في تويوتا، إذ تقدمت الشركة إلى المكسيك عام 2002، كما أوردت صحيفة ذا جابان تايم.

موضوعاتتباين مؤشرات البورصات الخليجية عند الإغلاق مسؤول بالمركزي الأوروبي: لا يوجد سبب لعدم خفض أسعار الفائدة في ديسمبر الشركات الأجنبية تسحب أموالا أكثر من الاقتصاد الصيني المتباطئ

وأبلغ الجانب التابع لشركة تويوتا الحكومة المكسيكية بخطة الاستثمار في اجتماع مع الاقتصاد في البلاد، مارسيلو إيبرارد، يوم الخميس.

ستنفق شركة صناعة السيارات الأموال على إنتاج نماذج الجيل التالي، بما في ذلك نسخة هجينة من شاحنة بيك آب تاكوما، في مصنعين أحدهما في ولاية باجا كاليفورنيا والآخر في ولاية جواناخواتو.

كان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي من المقرر أن يعود إلى البيت الأبيض بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية يوم الثلاثاء، تعهد خلال حملته الانتخابية، بفرض رسوم جمركية بنسبة 200 في المئة على المركبات المستوردة من المكسيك لحماية الصناعات المحلية.