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تويوتا تستثمر 1.45 مليار دولار في المكسيك

11/10/2024 11:22:38 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت وزارة الاقتصاد المكسيكية إن شركة تويوتا موتور اليابانية ستستثمر 1.45 مليار دولار في المكسيك لتوسيع إنتاج الشاحنات.

يمثل المبلغ إجمالي الاستثمار منذ عام 2020، وفقاً لمسؤول العلاقات العامة في تويوتا، إذ تقدمت الشركة إلى المكسيك عام 2002، كما أوردت صحيفة ذا جابان تايم.

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وأبلغ الجانب التابع لشركة تويوتا الحكومة المكسيكية بخطة الاستثمار في اجتماع مع وزير الاقتصاد في البلاد، مارسيلو إيبرارد، يوم الخميس.

ستنفق شركة صناعة السيارات الأموال على إنتاج نماذج الجيل التالي، بما في ذلك نسخة هجينة من شاحنة بيك آب تاكوما، في مصنعين أحدهما في ولاية باجا كاليفورنيا والآخر في ولاية جواناخواتو.

كان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي من المقرر أن يعود إلى البيت الأبيض بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية يوم الثلاثاء، تعهد خلال حملته الانتخابية، بفرض رسوم جمركية بنسبة 200 في المئة على المركبات المستوردة من المكسيك لحماية الصناعات المحلية.

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