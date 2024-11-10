تويوتا تستثمر 1.45 مليار دولار في المكسيك

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت وزارة الاقتصاد المكسيكية إن شركة تويوتا موتور اليابانية ستستثمر 1.45 مليار دولار في المكسيك لتوسيع إنتاج الشاحنات.
يمثل المبلغ إجمالي الاستثمار منذ عام 2020، وفقاً لمسؤول العلاقات العامة في تويوتا، إذ تقدمت الشركة إلى المكسيك عام 2002، كما أوردت صحيفة ذا جابان تايم.
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وأبلغ الجانب التابع لشركة تويوتا الحكومة المكسيكية بخطة الاستثمار في اجتماع مع وزير الاقتصاد في البلاد، مارسيلو إيبرارد، يوم الخميس.
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