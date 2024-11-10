مسؤول بالمركزي الأوروبي: لا يوجد سبب لعدم خفض أسعار الفائدة في ديسمبر

MENAFN - Al-Borsa News) قال عضو مجلس محافظي الأوروبي روبرت هولزمان في تصريحات نُشرت، يوم الأحد، إنه في ظل الوضع الحالي لا يوجد سبب لعدم خفض أسعار الفائدة في ديسمبر، لكن القرار سيستند إلى البيانات المتاحة حينها.

وفي الشهر الماضي خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، وقالت أربعة مصادر قريبة من القرار لرويترز، إن الخفض الرابع من المرجح أن يكون في ديسمبر، ما لم تتحسن البيانات في الأسابيع المقبلة.

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وقال هولزمان الذي يرأس البنك المركزي النمساوي في مقابلة مع صحيفة كلاين تسايتونغ ((كما تبدو الأمور في الوقت الحالي، من الممكن (أن يكون هناك خفض في ديسمبر)، لا يوجد في الوقت الحالي ما يحول دون ذلك، لكن هذا لا يعني أنه سيحدث تلقائياً)).

وقال ((ليس لدينا أحدث التوقعات والبيانات، سنتلقاها في ديسمبر، سنقرر على هذا الأساس نعم أو لا)).

وقال هولزمان الشهر الماضي، بعد أسبوع من أحدث خفض لأسعار الفائدة، إن خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس ممكن في ديسمبر، بينما كرر في الوقت ذاته أن الأمر سيعتمد على البيانات الاقتصادية المتاحة في ذلك الوقت.