مسؤول بالمركزي الأوروبي: لا يوجد سبب لعدم خفض أسعار الفائدة في ديسمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي
الأوروبي روبرت هولزمان في تصريحات نُشرت، يوم الأحد، إنه في ظل الوضع الحالي لا يوجد سبب لعدم خفض أسعار الفائدة في ديسمبر، لكن القرار سيستند إلى البيانات المتاحة حينها.
وفي الشهر الماضي خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، وقالت أربعة مصادر قريبة من القرار لرويترز، إن الخفض الرابع من المرجح أن يكون في ديسمبر، ما لم تتحسن البيانات في الأسابيع المقبلة.
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وقال هولزمان الذي يرأس البنك المركزي النمساوي في مقابلة مع صحيفة كلاين تسايتونغ ((كما تبدو الأمور في الوقت الحالي، من الممكن (أن يكون هناك خفض في ديسمبر)، لا يوجد في الوقت الحالي ما يحول دون ذلك، لكن هذا لا يعني أنه سيحدث تلقائياً)).
وقال ((ليس لدينا أحدث التوقعات والبيانات، سنتلقاها في ديسمبر، سنقرر على هذا الأساس نعم أو لا)).
وقال هولزمان الشهر الماضي، بعد أسبوع من أحدث خفض لأسعار الفائدة، إن خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس ممكن في ديسمبر، بينما كرر في الوقت ذاته أن الأمر سيعتمد على البيانات الاقتصادية المتاحة في ذلك الوقت.
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