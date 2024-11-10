طعن كاهن سنغافوري خلال قداس داخل كنيسة

MENAFN - Khaberni) خبرني - تعرّض كاهن في سنغافورة للطعن بينما كان يترأس قداساً داخل كنيسة، السبت، وفق ما أعلنت الشرطة، مستبعدة أن يكون الهجوم عملاً إرهابياً.

وقالت الشرطة في بيان على فيس بوك إن الكاهن نُقل إلى المستشفى وحالته "مستقرة"، فيما ألقي القبض على منفّذ الهجوم وهو مواطن سنغافوري.

وتعد سنغافورة واحدة من أكثر المدن أماناً في آسيا، كما أن الجرائم العنيفة مثل الطعن أو إطلاق النار نادرة الحدوث.

وقال رئيس الوزراء لورانس وونغ، إنه "شعر بالصدمة والحزن" بسبب الهجوم الذي أوضح أن ضحيته كان الكاهن كريستوفر لي.





أماكن العبادة

وأضاف على فيس بوك "لا مكان للعنف في سنغافورة قبل كل شيء، يجب علينا أن نحافظ على سلامة وقدسية أماكن العبادة لدينا، الأماكن التي يقصدها الناس للحصول على السلام والعزاء".

وأفاد بيان الشرطة بأن الكاهن البالغ 57 عاماً "تعرّض للطعن خلال القداس"، وأن "مصلّين سحبوا السلاح من المهاجم قبل أن يوقفه عناصر من الشرطة".

وأضاف "بناء على التحقيقات الأولية، يعتقد أن ما قام به الرجل كان عملا منفرداً ولا تشتبه الشرطة في أنه عمل إرهابي، في الوقت الحالي".

وأوضحت الشرطة أن المشتبه به، وهو عضو في الطائفة السنهالية المحلية يبلغ 37 عاماً.

ووقع الهجوم في كنيسة القديس يوسف في إحدى ضواحي المدينة.