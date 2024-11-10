طعن كاهن سنغافوري خلال قداس داخل كنيسة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تعرّض كاهن في سنغافورة للطعن بينما كان يترأس قداساً داخل كنيسة، السبت، وفق ما أعلنت الشرطة، مستبعدة أن يكون الهجوم عملاً إرهابياً.
وقالت الشرطة في بيان على فيس بوك إن الكاهن نُقل إلى المستشفى وحالته "مستقرة"، فيما ألقي القبض على منفّذ الهجوم وهو مواطن سنغافوري.
وتعد سنغافورة واحدة من أكثر المدن أماناً في آسيا، كما أن الجرائم العنيفة مثل الطعن أو إطلاق النار نادرة الحدوث.
وقال رئيس الوزراء لورانس وونغ، إنه "شعر بالصدمة والحزن" بسبب الهجوم الذي أوضح أن ضحيته كان الكاهن كريستوفر لي.
أماكن العبادة
وأضاف على فيس بوك "لا مكان للعنف في سنغافورة قبل كل شيء، يجب علينا أن نحافظ على سلامة وقدسية أماكن العبادة لدينا، الأماكن التي يقصدها الناس للحصول على السلام والعزاء".
وأفاد بيان الشرطة بأن الكاهن البالغ 57 عاماً "تعرّض للطعن خلال القداس"، وأن "مصلّين سحبوا السلاح من المهاجم قبل أن يوقفه عناصر من الشرطة".
وأضاف "بناء على التحقيقات الأولية، يعتقد أن ما قام به الرجل كان عملا منفرداً ولا تشتبه الشرطة في أنه عمل إرهابي، في الوقت الحالي".
وأوضحت الشرطة أن المشتبه به، وهو عضو في الطائفة السنهالية المحلية يبلغ 37 عاماً.
ووقع الهجوم في كنيسة القديس يوسف في إحدى ضواحي المدينة.
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