الدرازي: نشر ثقافة حقوق الإنسان مسؤولية نتحملها بكل جدية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأضاف‭: ‬‮«‬إنشاء‭ ‬المؤسسة‭ ‬في‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬2009‭ ‬بمبادرة‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬كان‭ ‬بمثابة‭ ‬الخطوة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬طويل‭ ‬نعمل‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬ونشر‭ ‬ثقافة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬وهي‭ ‬مسؤولية‭ ‬نتحملها‭ ‬بكل‭ ‬جدية‮»‬،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالدعم‭ ‬المستمر‭ ‬الذي‭ ‬يقدمه‭ ‬جلالته‭ ‬للمؤسسة‭ ‬مما‭ ‬يمكّنها‭ ‬من‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالعمل‭ ‬الحقوقي‭ ‬المستقل‭ ‬وتعزيز‭ ‬مسارات‭ ‬التقدم‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

وأوضح‭ ‬الدرازي‭ ‬أن‭ ‬المؤسسة‭ ‬قد‭ ‬عملت‭ ‬خلال‭ ‬الخمس‭ ‬عشرة‭ ‬سنة‭ ‬الماضية‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الهيئات‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬معها‭ ‬جنبًا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬باعتبارها‭ ‬شريكًا‭ ‬استراتيجيًا‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والسعي‭ ‬لتحسين‭ ‬التشريعات‭ ‬الوطنية‭ ‬لتتوافق‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭. ‬وثمّن‭ ‬الدرازي‭ ‬التعاون‭ ‬المتواصل‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬لدعم‭ ‬جهود‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬تقدم‭ ‬ملموس‭.‬

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