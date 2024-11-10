استعدادا للمشاركة الآسيويةجاسم خميس: نسعى إلى الظهور المشرف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كتب‭: ‬أحمد‭ ‬توفيق





أكد‭ ‬جاسم‭ ‬خميس‭ ‬مدير‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬بنادي‭ ‬الشباب‭ ‬جاهزية‭ ‬الفريق‭ ‬لتقديم‭ ‬بطولة‭ ‬جيدة‭ ‬تليق‭ ‬بإنجازات‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬البحرينية،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الأندية‭ ‬الآسيوية‭ ‬أبطال‭ ‬الدوري،‭ ‬والتي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬ضيافة‭ ‬نادي‭ ‬الريان‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬11‭ ‬حتى‭ ‬22‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭.‬

وأوضح‭ ‬جاسم‭ ‬خميس‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬خاص‭ ‬لملحق‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭ ‬قائلاً‭: ‬استعداداتنا‭ ‬جيدة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الصعوبات‭ ‬التي‭ ‬واجهناها‭ ‬منذ‭ ‬البداية،‭ ‬وذلك‭ ‬لعدم‭ ‬توفر‭ ‬صالة‭ ‬النادي،‭ ‬حيث‭ ‬اقتصرت‭ ‬الحصص‭ ‬التدريبية‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬المستوى‭ ‬اللياقي‭ ‬للمجموعة‭ ‬في‭ ‬الملاعب‭ ‬الخارجية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ترتيب‭ ‬مباريات‭ ‬ودية‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تحقيق‭ ‬أقصى‭ ‬استفادة‭ ‬فنية،‭ ‬وكان‭ ‬آخرها‭ ‬ضد‭ ‬الخليج‭ ‬السعودي،‭ ‬لافتاً‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬إثبات‭ ‬وجوده‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الآسيوي،‭ ‬لاسيما‭ ‬بعد‭ ‬الإنجازات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬بتحقيقه‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭ ‬وكأس‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني‭ ‬السعودي‭.‬

وأشار‭ ‬جاسم‭ ‬خميس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التدريبات‭ ‬تقام‭ ‬بشكل‭ ‬يومي،‭ ‬ولكن‭ ‬دون‭ ‬اكتمال‭ ‬الصفوف‭ ‬بسبب‭ ‬ارتباط‭ ‬بعض‭ ‬اللاعبين‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني،‭ ‬مؤكدا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬أن‭ ‬المشاركة‭ ‬الآسيوية‭ ‬ستعود‭ ‬عليهم‭ ‬بالنفع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاحتكاك‭ ‬والخبرة‭ ‬مع‭ ‬أقوى‭ ‬الفرق،‭ ‬والتي‭ ‬بدورها‭ ‬سوف‭ ‬تنعكس‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الفني‭ ‬للفريق‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬المحلية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

وتابع‭ ‬جاسم‭ ‬خميس‭: ‬البطولة‭ ‬ستكون‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬أندية‭ ‬قوية‭ ‬ولها‭ ‬باع‭ ‬كبير‭ ‬مثل‭ ‬أندية‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي،‭ ‬الريان‭ ‬القطري،‭ ‬والشارقة‭ ‬الإماراتي‭ ‬وبقية‭ ‬الفرق‭ ‬الأخرى‭ ‬العريقة،‭ ‬لما‭ ‬يمتلكون‭ ‬في‭ ‬صفوفهم‭ ‬من‭ ‬لاعبين‭ ‬محترفين،‭ ‬متمنياً‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬فريقهم‭ ‬نداً‭ ‬قوياً‭ ‬ومنافساً‭ ‬لهذه‭ ‬الفرق‭ ‬والوصول‭ ‬لأبعد‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬

وبخصوص‭ ‬تعاقد‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬مع‭ ‬محترفين‭ ‬اثنين‭ ‬للبطولة‭ ‬أوضح‭ ‬خميس‭ ‬قائلاً‭: ‬جاء‭ ‬تعاقدنا‭ ‬مع‭ ‬اللاعبين‭ ‬التونسيين‭ ‬جهاد‭ ‬عرعار،‭ ‬وأنس‭ ‬بن‭ ‬سليمان‭ ‬للآسيوية،‭ ‬لما‭ ‬يمتلكانه‭ ‬من‭ ‬خبرة‭ ‬واسعة‭ ‬وإمكانيات‭ ‬فنية‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الآسيوية،‭ ‬متمنياً‭ ‬أن‭ ‬يضيف‭ ‬الثنائي‭ ‬قوة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مباريات‭ ‬البطولة،‭ ‬ويقدمان‭ ‬المستوى‭ ‬المأمول‭ ‬منهما‭.‬

وقدم‭ ‬مدير‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬بنادي‭ ‬الشباب‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬إلى‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬والاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬على‭ ‬دعمهم‭ ‬اللامحدود‭ ‬للفريق‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المنافسة‭ ‬والظهور‭ ‬بالمستوى‭ ‬المشرف‭ ‬واللائق‭ ‬بكرة‭ ‬اليد‭ ‬البحرينية‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬الشباب‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬الريان‭ ‬القطري،‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي،‭ ‬الشارقة‭ ‬الإماراتي‭.‬