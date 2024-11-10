استعدادا للمشاركة الآسيويةجاسم خميس: نسعى إلى الظهور المشرف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
كتب: أحمد توفيق
أكد جاسم خميس مدير لعبة كرة اليد بنادي الشباب جاهزية الفريق لتقديم بطولة جيدة تليق بإنجازات كرة اليد البحرينية، وذلك من خلال المشاركة في بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري، والتي ستقام في دولة قطر الشقيقة في ضيافة نادي الريان خلال الفترة بين 11 حتى 22 من الشهر الجاري.
وأوضح جاسم خميس في تصريح خاص لملحق «أخبار الخليج الرياضي» قائلاً: استعداداتنا جيدة للمشاركة في البطولة على الرغم من الصعوبات التي واجهناها منذ البداية، وذلك لعدم توفر صالة النادي، حيث اقتصرت الحصص التدريبية الأخيرة على زيادة المستوى اللياقي للمجموعة في الملاعب الخارجية، بالإضافة إلى ترتيب مباريات ودية من شأنها تحقيق أقصى استفادة فنية، وكان آخرها ضد الخليج السعودي، لافتاً أن فريقه يسعى إلى إثبات وجوده على المستوى الآسيوي، لاسيما بعد الإنجازات الكبيرة التي حققها الشباب في الموسم الماضي بتحقيقه بطولة الدوري وكأس السوبر البحريني السعودي.
وأشار جاسم خميس إلى أن التدريبات تقام بشكل يومي، ولكن دون اكتمال الصفوف بسبب ارتباط بعض اللاعبين مع المنتخب الوطني، مؤكدا في الوقت ذاته أن المشاركة الآسيوية ستعود عليهم بالنفع من خلال الاحتكاك والخبرة مع أقوى الفرق، والتي بدورها سوف تنعكس على المستوى الفني للفريق في البطولات المحلية هذا الموسم.
وتابع جاسم خميس: البطولة ستكون قوية في ظل وجود أندية قوية ولها باع كبير مثل أندية الكويت الكويتي، الريان القطري، والشارقة الإماراتي وبقية الفرق الأخرى العريقة، لما يمتلكون في صفوفهم من لاعبين محترفين، متمنياً أن يكون فريقهم نداً قوياً ومنافساً لهذه الفرق والوصول لأبعد نقطة في البطولة.
وبخصوص تعاقد فريق الشباب مع محترفين اثنين للبطولة أوضح خميس قائلاً: جاء تعاقدنا مع اللاعبين التونسيين جهاد عرعار، وأنس بن سليمان للآسيوية، لما يمتلكانه من خبرة واسعة وإمكانيات فنية في البطولات الآسيوية، متمنياً أن يضيف الثنائي قوة كبيرة من خلال مباريات البطولة، ويقدمان المستوى المأمول منهما.
وقدم مدير لعبة كرة اليد بنادي الشباب خالص شكره وتقديره إلى الهيئة العامة للرياضة والاتحاد البحريني لكرة اليد على دعمهم اللامحدود للفريق من أجل المنافسة والظهور بالمستوى المشرف واللائق بكرة اليد البحرينية.
يذكر أن الشباب وقع في المجموعة الأولى التي تضم كلا من الريان القطري، الكويت الكويتي، الشارقة الإماراتي.
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