في ختام منافسات المنتخبات العربية 23 لرجال الطائرةمنتخبنا يهزم قطر ويتوّج باللقب العربي للمرة الثالثة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: علي ميرزا
الاثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
حقق منتخبنا الوطني للكرة الطائرة لقبه الثالث لبطولة المنتخبات للرجال 23 للكرة الطائرة التي اختتمت أمس في صالة عيسى بن راشد في الرفاع بعد تفوقه في المباراة النهائية على منافسه المنتخب القطري بثلاثة أشواط مقابل شوط 25-17، 25-18، 21-25، 25-16 وسط حضور جماهيري غطّى فيه مقاعد صالة اللعب، واستحقّ منتخبنا الفوز عن جدارة واستحقاقـ وكان الطرف الأفضل في المواجهة التي قدم فيها أداء قويا أربك معه المنتخب القطري وحال دون أن يظهر بمستواه المعروف.
وقد توّج الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة والشيخ علي بن محمد آل خليفة رئيس الاتحادين البحريني والعربي للكرة والفلبيني رامون سوزارا رئيس الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة منتخبنا بكأس البطولة وميداليات المركز الأول، بينما سلم فراس الحلواجي الأمين العام للاتحادين البحريني والعربي للكرة الطائرة والعميد جهاد قطيشات نائب رئيس الاتحاد الأردني للكرة الطائرة منتخب قطر ميداليات المركز الثاني، وسلم فراس الحلواجي الأمين العام للاتحادين البحريني والعربي للكرة الطائرة ومحمد الذوادي نائب رئيس الاتحاد البحريني للكرة الطائرة وخالد عبد الله رئيس لجنة الاحتكام في البطولة لاعبي منتخب تونس ميداليات المركز الثالث.
في الوقت الذي ظهر فيه منتخبنا بأفضلية صريحة في الشوط الأول جراء حسن التصرف من ثلاثي الأطراف محمد يعقوب وناصر عنان وعلي إبراهيم 23-16 إلا أنّ المنتخب القطري ظهر تائها وألعابه شابها الربكة رغم محاولات ثنائي مركز3 في صفوفه بابي ماجويتي وعبد الله نسيم اللذين ضيقا فارق النتيجة لنقطة واحدة 13-12.
واصل منتخبنا أفضليته في الشوط الثاني ليضاعف من النتيجة 12-6 و20-10 بالهجوم وحائط الصد، بينما لم يتخلّص لاعبو المنتخب القطري من ربكتهم جراء الضغط الذي وضع فيه منتخبنا عناصره، ليضع المتألق محمد يعقوب لاعب مركز4 في صفوف منتخبنا نهاية للشوط الثاني من تدخل هجومي من مركز3 على طريقة (البايب).
وسجل الشوط الثالث تكافؤا في الأداء بين المنتخبين 16-16، وقد سجل المنتخب القطري عودة إلى الأجواء جراء التحسن الذي طرأ على مردود لاعبيه وفي مقدمتهم يوسف غلاف لاعب مركز2 ليتقدموا في النتيجة 21-17، وقد وقع منتخبنا في مطبّ أكثر من كرة طائشة، قبل أن يعطي القطري يوسف غلاف منتخبه الشوط بهجوم ناجح من مركز2.
وعاد منتخبنا ليفرض أفضليته على تفاصيل الشوط الرابع بحائط الصد مرّة وبالإرسال مرة ثانية وبالفاعلية الهجومية مرة ثالثة ليذهب بالنتيجة بعيدا 17-7 قبل أن تؤول نتيجة الشوط والمباراة إلى منتخبنا.
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