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في ختام منافسات المنتخبات العربية 23 لرجال الطائرةمنتخبنا يهزم قطر ويتوّج باللقب العربي للمرة الثالثة

11/10/2024 7:16:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي ميرزا الاثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

حقق‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬لقبه‭ ‬الثالث‭ ‬لبطولة‭ ‬المنتخبات‭ ‬للرجال‭ ‬23‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬التي‭ ‬اختتمت‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭ ‬بعد‭ ‬تفوقه‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط‭ ‬25‭-‬17،‭ ‬25‭-‬18،‭ ‬21‭-‬25،‭ ‬25‭-‬16‭ ‬وسط‭ ‬حضور‭ ‬جماهيري‭ ‬غطّى‭ ‬فيه‭ ‬مقاعد‭ ‬صالة‭ ‬اللعب،‭ ‬واستحقّ‭ ‬منتخبنا‭ ‬الفوز‭ ‬عن‭ ‬جدارة‭ ‬واستحقاقـ‭ ‬وكان‭ ‬الطرف‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬قدم‭ ‬فيها‭ ‬أداء‭ ‬قويا‭ ‬أربك‭ ‬معه‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬وحال‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يظهر‭ ‬بمستواه‭ ‬المعروف‭.‬

وقد‭ ‬توّج‭ ‬الدكتور‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬والشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحادين‭ ‬البحريني‭ ‬والعربي‭ ‬للكرة‭ ‬والفلبيني‭ ‬رامون‭ ‬سوزارا‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬منتخبنا‭ ‬بكأس‭ ‬البطولة‭ ‬وميداليات‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‭ ‬بينما‭ ‬سلم‭ ‬فراس‭ ‬الحلواجي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحادين‭ ‬البحريني‭ ‬والعربي‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬والعميد‭ ‬جهاد‭ ‬قطيشات‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأردني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬منتخب‭ ‬قطر‭ ‬ميداليات‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬وسلم‭ ‬فراس‭ ‬الحلواجي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحادين‭ ‬البحريني‭ ‬والعربي‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬ومحمد‭ ‬الذوادي‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬وخالد‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الاحتكام‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬لاعبي‭ ‬منتخب‭ ‬تونس‭ ‬ميداليات‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬فيه‭ ‬منتخبنا‭ ‬بأفضلية‭ ‬صريحة‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬جراء‭ ‬حسن‭ ‬التصرف‭ ‬من‭ ‬ثلاثي‭ ‬الأطراف‭ ‬محمد‭ ‬يعقوب‭ ‬وناصر‭ ‬عنان‭ ‬وعلي‭ ‬إبراهيم‭ ‬23‭-‬16‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬ظهر‭ ‬تائها‭ ‬وألعابه‭ ‬شابها‭ ‬الربكة‭ ‬رغم‭ ‬محاولات‭ ‬ثنائي‭ ‬مركز3‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬بابي‭ ‬ماجويتي‭ ‬وعبد‭ ‬الله‭ ‬نسيم‭ ‬اللذين‭ ‬ضيقا‭ ‬فارق‭ ‬النتيجة‭ ‬لنقطة‭ ‬واحدة‭ ‬13‭-‬12‭.‬

واصل‭ ‬منتخبنا‭ ‬أفضليته‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬ليضاعف‭ ‬من‭ ‬النتيجة‭ ‬12‭-‬6‭ ‬و20‭-‬10‭ ‬بالهجوم‭ ‬وحائط‭ ‬الصد،‭ ‬بينما‭ ‬لم‭ ‬يتخلّص‭ ‬لاعبو‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬من‭ ‬ربكتهم‭ ‬جراء‭ ‬الضغط‭ ‬الذي‭ ‬وضع‭ ‬فيه‭ ‬منتخبنا‭ ‬عناصره،‭ ‬ليضع‭ ‬المتألق‭ ‬محمد‭ ‬يعقوب‭ ‬لاعب‭ ‬مركز4‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬منتخبنا‭ ‬نهاية‭ ‬للشوط‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬تدخل‭ ‬هجومي‭ ‬من‭ ‬مركز3‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ (‬البايب‭).‬

وسجل‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬تكافؤا‭ ‬في‭ ‬الأداء‭ ‬بين‭ ‬المنتخبين‭ ‬16‭-‬16،‭ ‬وقد‭ ‬سجل‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬عودة‭ ‬إلى‭ ‬الأجواء‭ ‬جراء‭ ‬التحسن‭ ‬الذي‭ ‬طرأ‭ ‬على‭ ‬مردود‭ ‬لاعبيه‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتهم‭ ‬يوسف‭ ‬غلاف‭ ‬لاعب‭ ‬مركز2‭ ‬ليتقدموا‭ ‬في‭ ‬النتيجة‭ ‬21‭-‬17،‭ ‬وقد‭ ‬وقع‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬مطبّ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬كرة‭ ‬طائشة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعطي‭ ‬القطري‭ ‬يوسف‭ ‬غلاف‭ ‬منتخبه‭ ‬الشوط‭ ‬بهجوم‭ ‬ناجح‭ ‬من‭ ‬مركز2‭.‬

وعاد‭ ‬منتخبنا‭ ‬ليفرض‭ ‬أفضليته‭ ‬على‭ ‬تفاصيل‭ ‬الشوط‭ ‬الرابع‭ ‬بحائط‭ ‬الصد‭ ‬مرّة‭ ‬وبالإرسال‭ ‬مرة‭ ‬ثانية‭ ‬وبالفاعلية‭ ‬الهجومية‭ ‬مرة‭ ‬ثالثة‭ ‬ليذهب‭ ‬بالنتيجة‭ ‬بعيدا‭ ‬17‭-‬7‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تؤول‭ ‬نتيجة‭ ‬الشوط‭ ‬والمباراة‭ ‬إلى‭ ‬منتخبنا‭.‬

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