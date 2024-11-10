الإصابة تبعد مورانت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
واشنطن - (أ ف ب): أعلن نادي ممفيس غريزليز، أن صانع العابه ونجمه جا مورانت انضم إلى لائحة المصابين وسيغيب عن الملاعب إلى أجل غير مسمى بسبب إصابة في وركه الأيمن تعرض لها الأربعاء الماضي خلال المباراة ضد لوس أنجليس ليكرز (131-114) ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وأصيب اللاعب البالغ من العمر 25 عاما والذي شارك في مباراة كل النجوم مرتين عندما حاول التقاط كرة عالية في الربع الثالث فاصطدم مع لاعب آخر وسقط بقوة على الأرض.
وأوضحت رابطة الدوري أن فحص التصوير بالرنين المغناطيسي أظهر أن مورانت يعاني من إصابة في الورك دون خلع، إضافة إلى معاناته أيضًا تمددات متعددة في عضلات الحوض من الدرجة الأولى (خفيفة).
ويبلغ معدل مورانت 20.6 نقطة و9.1 تمريرات حاسمة و5.0 متابعات في المباراة الواحدة هذا الموسم مع غريزليز الذي يحتل المركز السادس في المنطقة الغربية بعد ستة انتصارات في عشر مباريات.
ولعب مورانت تسع مباريات فقط خلال الموسم السابق بعدما تعرض للإيقاف 25 مباراة في بدايته بعد التلويح بمسدس خلال بث فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يخضع الى عملية جراحية في الكتف الأيمن أنهت موسمه في يناير الماضي.
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