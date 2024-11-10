الإصابة تبعد مورانت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

واشنطن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬نادي‭ ‬ممفيس‭ ‬غريزليز،‭ ‬أن‭ ‬صانع‭ ‬العابه‭ ‬ونجمه‭ ‬جا‭ ‬مورانت‭ ‬انضم‭ ‬إلى‭ ‬لائحة‭ ‬المصابين‭ ‬وسيغيب‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬إلى‭ ‬أجل‭ ‬غير‭ ‬مسمى‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬وركه‭ ‬الأيمن‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭ ‬ضد‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬ليكرز‭ (‬131-114‭) ‬ضمن‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأميركي‭ ‬للمحترفين‭.‬

وأصيب‭ ‬اللاعب‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬25‭ ‬عاما‭ ‬والذي‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬كل‭ ‬النجوم‭ ‬مرتين‭ ‬عندما‭ ‬حاول‭ ‬التقاط‭ ‬كرة‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬فاصطدم‭ ‬مع‭ ‬لاعب‭ ‬آخر‭ ‬وسقط‭ ‬بقوة‭ ‬على‭ ‬الأرض‭.‬

وأوضحت‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬أن‭ ‬فحص‭ ‬التصوير‭ ‬بالرنين‭ ‬المغناطيسي‭ ‬أظهر‭ ‬أن‭ ‬مورانت‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬الورك‭ ‬دون‭ ‬خلع،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬معاناته‭ ‬أيضًا‭ ‬تمددات‭ ‬متعددة‭ ‬في‭ ‬عضلات‭ ‬الحوض‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ (‬خفيفة‭).‬

ويبلغ‭ ‬معدل‭ ‬مورانت‭ ‬20‭.‬6‭ ‬نقطة‭ ‬و9‭.‬1‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬و5‭.‬0‭ ‬متابعات‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الواحدة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬مع‭ ‬غريزليز‭ ‬الذي‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية‭ ‬بعد‭ ‬ستة‭ ‬انتصارات‭ ‬في‭ ‬عشر‭ ‬مباريات‭.‬

ولعب‭ ‬مورانت‭ ‬تسع‭ ‬مباريات‭ ‬فقط‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬السابق‭ ‬بعدما‭ ‬تعرض‭ ‬للإيقاف‭ ‬25‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬بدايته‭ ‬بعد‭ ‬التلويح‭ ‬بمسدس‭ ‬خلال‭ ‬بث‭ ‬فيديو‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخضع‭ ‬الى‭ ‬عملية‭ ‬جراحية‭ ‬في‭ ‬الكتف‭ ‬الأيمن‭ ‬أنهت‭ ‬موسمه‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬الماضي‭.‬