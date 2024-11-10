غــــوف تحــــرز لقـبــها الأول

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الرياض -(أ ف ب): أحرزت الاميركية كوكو غوف المصنّفة ثالثة عالميا لقبها الاول في بطولة الماسترز «دبليو تي ايه» الختامية في كرة المضرب بفوزها في نهائي مثير على الصينية جنغ تشينوين السابعة 3-6 و6-4 و7-6 (7-2) في الرياض.
وقلبت غوف خسارتها المجموعة الأولى 3-6 وتأخرها في المجوعة الثانية 1-3، ولم تسمح لمنافستها مرتين بكسر ارسالها في المجموعة الثالثة الحاسمة، لتفوز على تشينوين المتوجة بالميدالية الاولمبية في باريس الصيف الماضي في 3 ساعات و4 دقائق.
وباتت غوف في سن الـ 20 عاما أصغر فائزة في البطولة التي تجمع أفضل 8 لاعبات في الموسم منذ الروسية ماريا شارابوفا المتوجة على حساب سيرينا وليامس عام 2004. فازت الاميركية، الفائزة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2023، على البولندية إيغا شفيونتيك المصنّفة ثانية في دور المجموعتين والبيلاروسية أرينا سابالينكا الاولى في نصف النهائي في طريقها لاحراز اللقب.
قالت غوف عقب فوزها «هي المرة الأولى لي في المملكة العربية السعودية، وقد قضيت وقتا رائعا، واستمتعت أكثر بكثير مما كنت أتوقع».
من ناحيتها، دوّنت تشينوين (22 عاما) اسمها كأول صينية تبلغ نهائي هذه البطولة منذ لي نا عام 2013، وفشلت في أن تصبح أول لاعبة آسيوية تتوج باللقب في البطولة التي أبصرت النور عام 1972.
واختتمت النجمة الصينية حملتها الناجحة في عام 2024 بعد فوزها في 31 من آخر 37 مباراة لها، وسترتقي الإثنين إلى المركز الخامس عالميا، وهو أعلى تصنيف في مسيرتها.
MENAFN10112024000055011008ID1108870487
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.