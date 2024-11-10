غــــوف تحــــرز لقـبــها الأول

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أحرزت‭ ‬الاميركية‭ ‬كوكو‭ ‬غوف‭ ‬المصنّفة‭ ‬ثالثة‭ ‬عالميا‭ ‬لقبها‭ ‬الاول‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الماسترز‭ ‬‮«‬دبليو‭ ‬تي‭ ‬ايه‮»‬‭ ‬الختامية‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬بفوزها‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬مثير‭ ‬على‭ ‬الصينية‭ ‬جنغ‭ ‬تشينوين‭ ‬السابعة‭ ‬3‭-‬6‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬و7‭-‬6‭ (‬7-2‭) ‬في‭ ‬الرياض‭.‬

وقلبت‭ ‬غوف‭ ‬خسارتها‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬3‭-‬6‭ ‬وتأخرها‭ ‬في‭ ‬المجوعة‭ ‬الثانية‭ ‬1‭-‬3،‭ ‬ولم‭ ‬تسمح‭ ‬لمنافستها‭ ‬مرتين‭ ‬بكسر‭ ‬ارسالها‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬الحاسمة،‭ ‬لتفوز‭ ‬على‭ ‬تشينوين‭ ‬المتوجة‭ ‬بالميدالية‭ ‬الاولمبية‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬3‭ ‬ساعات‭ ‬و4‭ ‬دقائق‭.

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وباتت‭ ‬غوف‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬الـ‭ ‬20‭ ‬عاما‭ ‬أصغر‭ ‬فائزة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬أفضل‭ ‬8‭ ‬لاعبات‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬منذ‭ ‬الروسية‭ ‬ماريا‭ ‬شارابوفا‭ ‬المتوجة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬سيرينا‭ ‬وليامس‭ ‬عام‭ ‬2004‭. ‬فازت‭ ‬الاميركية،‭ ‬الفائزة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬المفتوحة‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬على‭ ‬البولندية‭ ‬إيغا‭ ‬شفيونتيك‭ ‬المصنّفة‭ ‬ثانية‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعتين‭ ‬والبيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬لاحراز‭ ‬اللقب‭.‬

قالت‭ ‬غوف‭ ‬عقب‭ ‬فوزها‭ ‬‮«‬هي‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬لي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬وقد‭ ‬قضيت‭ ‬وقتا‭ ‬رائعا،‭ ‬واستمتعت‭ ‬أكثر‭ ‬بكثير‭ ‬مما‭ ‬كنت‭ ‬أتوقع‮»‬‭.‬

من‭ ‬ناحيتها،‭ ‬دوّنت‭ ‬تشينوين‭ (‬22‭ ‬عاما‭) ‬اسمها‭ ‬كأول‭ ‬صينية‭ ‬تبلغ‭ ‬نهائي‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬منذ‭ ‬لي‭ ‬نا‭ ‬عام‭ ‬2013،‭ ‬وفشلت‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬أول‭ ‬لاعبة‭ ‬آسيوية‭ ‬تتوج‭ ‬باللقب‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬أبصرت‭ ‬النور‭ ‬عام‭ ‬1972‭.‬

واختتمت‭ ‬النجمة‭ ‬الصينية‭ ‬حملتها‭ ‬الناجحة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬بعد‭ ‬فوزها‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬37‭ ‬مباراة‭ ‬لها،‭ ‬وسترتقي‭ ‬الإثنين‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬عالميا،‭ ‬وهو‭ ‬أعلى‭ ‬تصنيف‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭.‬











