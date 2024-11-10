كليفلاند يحافظ على سجله نظيفا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لوس أنجلوس -(أ ف ب) : حقق كليفلاند كافاليرز «ريمونتادا» رائعة في الشوط الثاني أمام ضيفه بروكلين نتس وخرج منتصرا 105-100 محفاظا على بدايته المثالية هذا الموسم وسجله الخالي من الهزائم حتى الآن السبت في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
ويدين كافالييرز بفوزه الحادي عشر تواليا الى الأداء الدفاعي الرائع لإيفان موبلي صاحب 16 متابعة وتألق نجمه دونوفان ميتشل بتسجيله 22 نقطة وداريوس غارلاند صاحب 20 نقطة.
وفرض موبلي نفسه أفضل مسجل في المباراة برصيد 23 نقطة، لكن عمله في الطرف الآخر من الملعب أثبت أنه حاسم. حصل المهاجم القوي البالغ من العمر 23 عامًا على 13 كرة مرتدة دفاعية وسرق أربع كرات وصد كرة واحدة مساهما في تحويل فريقه لتخلفه بفارق 14 نقطة في الربع الثالث الى فوز ثمين.
واعترف مدرب كليفلاند كيني أتكينسون بأن فريقه كان دون المستوى لفترات طويلة، لكنه أشاد بقدرة لاعبيه على الصمود في محاولة تحقيق الفوز.
وحقق يوتا جاز فوزه الثاني هذا الموسم عندما تغلب على مضيفه سان أنتونيو سبيرز 111-110 بفضل 23 نقطة لكولين سيكستون و20 نقطة للفنلندي لاوري ماركانين و16 نقطة للبديل جوردان كلاركسون.
وكان فيكتور ويمبانياما، أفضل لاعب صاعد في الدوري في الموسم الماضي، أفضل مسجل في المباراة برصيد 24 نقطة مع 16 متابعة وسبع صدات، لكن النجم الفرنسي للسبيرز البالغ من العمر 20 عامًا طرد بسبب خطأ هجومي مكلف في الثواني الأخيرة.
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