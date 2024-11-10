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كليفلاند يحافظ على سجله نظيفا

11/10/2024 7:16:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لوس‭ ‬أنجلوس‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) : ‬حقق‭ ‬كليفلاند‭ ‬كافاليرز‭ ‬‮«‬ريمونتادا‮»‬‭ ‬رائعة‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬بروكلين‭ ‬نتس‭ ‬وخرج‭ ‬منتصرا‭ ‬105‭-‬100‭ ‬محفاظا‭ ‬على‭ ‬بدايته‭ ‬المثالية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬وسجله‭ ‬الخالي‭ ‬من‭ ‬الهزائم‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأميركي‭ ‬للمحترفين‭.‬

ويدين‭ ‬كافالييرز‭ ‬بفوزه‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬تواليا‭ ‬الى‭ ‬الأداء‭ ‬الدفاعي‭ ‬الرائع‭ ‬لإيفان‭ ‬موبلي‭ ‬صاحب‭ ‬16‭ ‬متابعة‭ ‬وتألق‭ ‬نجمه‭ ‬دونوفان‭ ‬ميتشل‭ ‬بتسجيله‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬وداريوس‭ ‬غارلاند‭ ‬صاحب‭ ‬20‭ ‬نقطة‭.‬

وفرض‭ ‬موبلي‭ ‬نفسه‭ ‬أفضل‭ ‬مسجل‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬برصيد‭ ‬23‭ ‬نقطة،‭ ‬لكن‭ ‬عمله‭ ‬في‭ ‬الطرف‭ ‬الآخر‭ ‬من‭ ‬الملعب‭ ‬أثبت‭ ‬أنه‭ ‬حاسم‭. ‬حصل‭ ‬المهاجم‭ ‬القوي‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬23‭ ‬عامًا‭ ‬على‭ ‬13‭ ‬كرة‭ ‬مرتدة‭ ‬دفاعية‭ ‬وسرق‭ ‬أربع‭ ‬كرات‭ ‬وصد‭ ‬كرة‭ ‬واحدة‭ ‬مساهما‭ ‬في‭ ‬تحويل‭ ‬فريقه‭ ‬لتخلفه‭ ‬بفارق‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬الى‭ ‬فوز‭ ‬ثمين‭.‬

واعترف‭ ‬مدرب‭ ‬كليفلاند‭ ‬كيني‭ ‬أتكينسون‭ ‬بأن‭ ‬فريقه‭ ‬كان‭ ‬دون‭ ‬المستوى‭ ‬لفترات‭ ‬طويلة،‭ ‬لكنه‭ ‬أشاد‭ ‬بقدرة‭ ‬لاعبيه‭ ‬على‭ ‬الصمود‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭.‬

وحقق‭ ‬يوتا‭ ‬جاز‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬سان‭ ‬أنتونيو‭ ‬سبيرز‭ ‬111‭-‬110‭ ‬بفضل‭ ‬23‭ ‬نقطة‭ ‬لكولين‭ ‬سيكستون‭ ‬و20‭ ‬نقطة‭ ‬للفنلندي‭ ‬لاوري‭ ‬ماركانين‭ ‬و16‭ ‬نقطة‭ ‬للبديل‭ ‬جوردان‭ ‬كلاركسون‭.‬

وكان‭ ‬فيكتور‭ ‬ويمبانياما،‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬صاعد‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬أفضل‭ ‬مسجل‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬برصيد‭ ‬24‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬16‭ ‬متابعة‭ ‬وسبع‭ ‬صدات،‭ ‬لكن‭ ‬النجم‭ ‬الفرنسي‭ ‬للسبيرز‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬20‭ ‬عامًا‭ ‬طرد‭ ‬بسبب‭ ‬خطأ‭ ‬هجومي‭ ‬مكلف‭ ‬في‭ ‬الثواني‭ ‬الأخيرة‭.‬

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