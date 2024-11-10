اللفـة ((الأخـيرة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭(‬رويترز‭): ‬فاز‭ ‬البريطاني‭ ‬مارك‭ ‬كافنديش‭ ‬بسباقه‭ ‬الاحترافي‭ ‬الأخير‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬سنغافورة‭ ‬ليسدل‭ ‬الستار‭ ‬على‭ ‬مسيرته‭ ‬الرائعة‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬19‭ ‬عاما‭.‬

وحقق‭ ‬كافنديش‭ (‬39‭ ‬عاما‭) ‬الفوز‭ ‬رقم‭ ‬166‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬بعد‭ ‬تجاوزه‭ ‬خط‭ ‬نهاية‭ ‬السباق‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬لفة‭ ‬ويبلغ‭ ‬طوله‭ ‬2‭.‬3‭ ‬كيلومتر‭ ‬في‭ ‬سنغافورة‭. ‬وأقيم‭ ‬السباق‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬يومين‭.‬

وارتدى‭ ‬كافنديش‭ ‬الرقم‭ ‬35،‭ ‬الذي‭ ‬يرمز‭ ‬إلى‭ ‬رقمه‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الانتصارات‭ ‬بمرحلة‭ ‬سباق‭ ‬فرنسا‭ ‬للدراجات‭.‬

أعلن‭ ‬كافنديش،‭ ‬متسابق‭ ‬الدراجات‭ ‬الأكثر‭ ‬تتويجا‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬اعتزاله‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬ثم‭ ‬عدل‭ ‬عن‭ ‬قراره‭ ‬ليحطم‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬لأكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الانتصارات‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬سباق‭ ‬فرنسا‭ ‬للدراجات‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

وقال‭ ‬كافنديش‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬متأثر‭ ‬بشدة‭. ‬أدركت‭ ‬في‭ ‬اللفات‭ ‬الخمس‭ ‬الأخيرة‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬آخر‭ ‬15‭ ‬كيلومترا‭ ‬في‭ ‬مسيرتي‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬كنت‭ ‬متوترا‭ ‬بشأن‭ ‬التعرض‭ ‬لحادث‭ ‬تصادم‭ ‬أو‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القبيل‭ ‬إذا‭ ‬كافحت‭ (‬من‭ ‬أجل‭ ‬الصدارة‭). ‬كنت‭ ‬أرغب‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬بشدة‭. ‬أحببت‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬دوما‮»‬‭.‬

وواصل‭ ‬‮«‬أتطلع‭ ‬حقا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬ستحمله‭ ‬بقية‭ ‬مسيرتي‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬الدراجة،‭ ‬وأتطلع‭ ‬إلى‭ ‬رؤية‭ ‬الجميع‭ ‬قريبا‮»‬‭.‬

وفاز‭ ‬المتسابق‭ ‬البريطاني‭ ‬بميدالية‭ ‬فضية‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬الفردي‭ ‬على‭ ‬المضمار‭ ‬بأولمبياد‭ ‬ريو‭ ‬2016‭ ‬وحصل‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬ألقاب‭ ‬عالمية‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬ماديسون‭.‬

وتضمنت‭ ‬انتصارات‭ ‬كافنديش‭ ‬خلال‭ ‬مسيرته‭ ‬35‭ ‬فوزا‭ ‬بمرحلة‭ ‬سباق‭ ‬فرنسا،‭ ‬متفوقا‭ ‬بمرحلة‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬الأسطورة‭ ‬البلجيكي‭ ‬إيدي‭ ‬ميركش،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬17‭ ‬فوزا‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬سباق‭ ‬إيطاليا‭ ‬وثلاثة‭ ‬في‭ ‬إسبانيا‭. ‬كما‭ ‬فاز‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للدراجات‭ ‬على‭ ‬الطرق‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬ومُنح‭ ‬لقب‭ ‬فارس‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭.‬