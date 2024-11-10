غياب صلاح عن الجولتين الأخيرتين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
القاهرة - (أ ف ب): قرر مدرب المنتخب المصري لكرة القدم حسام حسن إعفاء قائد الفراعنة ونجم ليفربول الانجليزي محمد صلاح من خوض الجولتين الاخيرتين من منافسات المجموعة الثالثة ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية، لمنحه فترة من الراحة.
وتلتقي مصر خارج ملعبها مع الرأس الأخضر في 15 نوفمبر الحالي قبل أن تختتم التصفيات بمواجهة بوتسوانا بالقاهرة بعدها بأربعة أيام.
وضمن الفراعنة التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية التي تقام في ديسمبر 2025 بالمغرب بعدما حصدوا العلامة الكاملة في أربع جولات في المجموعة الثالثة بالفوز على الرأس الأخضر (3-0) وبوتسوانا (4-0) وموريتانيا (2-0 و1-0).
واستدعى حسن عددا من الوجوه الجديدة لأول مرة أبرزها مدافع الزمالك حسام عبد المجيد، جناح الأهلي طاهر محمد طاهر، مدافع سموحة محمد أحمد «ربيعة» وجناح سيراميكا كليوباترا محمود عبد الحفيظ «زلاكة».
ويغيب الثنائي مروان عطية ومحمود حسن «تريزيغيه» عن مباراة الرأس الأخضر بسبب الإيقاف على أن يشاركا في المباراة الثانية أمام بوتسوانا والتي من المقرر إقامتها بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة نظراً لإغلاق ستاد القاهرة الدولي لأعمال الصيانة.
ويبرز في التشكيلة اسم المهاجم عمر مرموش المتألق مع فريقه أينتراخت فرانكفورت الألماني وصاحب 13 هدفا في 15 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم.
وقال مدير المنتخب إبراهيم حسن لوكالة فرانس برس «بالرغم من ضمان التأهل إلا ان هدفنا هو تحقيق الفوز في مباراتي الرأس الأخضر وبوتسوانا لإنهاء التصفيات بالعلامة الكاملة. هدف الجهاز الفني هو تحقيق الفوز في أي مباراة أياً كانت أهميتها وبغض النظر عن هوية المنافس».
وأضاف «ربما يمنح المدير الفني حسام حسن الفرصة لبعض الوجوه الجديدة في المباراتين للاستمرار في عملية بناء جيل جديد للمنتخب المصري في المرحلة المقبلة. شاهدنا في المباريات السابقة وجود لاعبين من قوام المنتخب الأولمبي مثل إبراهيم عادل ومحمود صابر، وسنواصل عملية تقديم وجوه جديدة للفراعنة في الفترة المقبلة».
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