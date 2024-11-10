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غياب صلاح عن الجولتين الأخيرتين

11/10/2024 7:16:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

القاهرة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قرر‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬المصري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬حسام‭ ‬حسن‭ ‬إعفاء‭ ‬قائد‭ ‬الفراعنة‭ ‬ونجم‭ ‬ليفربول‭ ‬الانجليزي‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬من‭ ‬خوض‭ ‬الجولتين‭ ‬الاخيرتين‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬ضمن‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الإفريقية،‭ ‬لمنحه‭ ‬فترة‭ ‬من‭ ‬الراحة‭.‬

وتلتقي‭ ‬مصر‭ ‬خارج‭ ‬ملعبها‭ ‬مع‭ ‬الرأس‭ ‬الأخضر‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬نوفمبر‭ ‬الحالي‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تختتم‭ ‬التصفيات‭ ‬بمواجهة‭ ‬بوتسوانا‭ ‬بالقاهرة‭ ‬بعدها‭ ‬بأربعة‭ ‬أيام‭.‬

وضمن‭ ‬الفراعنة‭ ‬التأهل‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الإفريقية‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬2025‭ ‬بالمغرب‭ ‬بعدما‭ ‬حصدوا‭ ‬العلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬جولات‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬الرأس‭ ‬الأخضر‭ (‬3-0‭) ‬وبوتسوانا‭ (‬4-0‭) ‬وموريتانيا‭ (‬2-0‭ ‬و1‭-‬0‭).‬

واستدعى‭ ‬حسن‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الوجوه‭ ‬الجديدة‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬أبرزها‭ ‬مدافع‭ ‬الزمالك‭ ‬حسام‭ ‬عبد‭ ‬المجيد،‭ ‬جناح‭ ‬الأهلي‭ ‬طاهر‭ ‬محمد‭ ‬طاهر،‭ ‬مدافع‭ ‬سموحة‭ ‬محمد‭ ‬أحمد‭ ‬‮«‬ربيعة‮»‬‭ ‬وجناح‭ ‬سيراميكا‭ ‬كليوباترا‭ ‬محمود‭ ‬عبد‭ ‬الحفيظ‭ ‬‮«‬زلاكة‮»‬‭.‬

ويغيب‭ ‬الثنائي‭ ‬مروان‭ ‬عطية‭ ‬ومحمود‭ ‬حسن‭ ‬‮«‬تريزيغيه‮»‬‭ ‬عن‭ ‬مباراة‭ ‬الرأس‭ ‬الأخضر‭ ‬بسبب‭ ‬الإيقاف‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يشاركا‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬أمام‭ ‬بوتسوانا‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬بملعب‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬بالقاهرة‭ ‬نظراً‭ ‬لإغلاق‭ ‬ستاد‭ ‬القاهرة‭ ‬الدولي‭ ‬لأعمال‭ ‬الصيانة‭.‬

ويبرز‭ ‬في‭ ‬التشكيلة‭ ‬اسم‭ ‬المهاجم‭ ‬عمر‭ ‬مرموش‭ ‬المتألق‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬أينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬الألماني‭ ‬وصاحب‭ ‬13‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬المنتخب‭ ‬إبراهيم‭ ‬حسن‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬ضمان‭ ‬التأهل‭ ‬إلا‭ ‬ان‭ ‬هدفنا‭ ‬هو‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬مباراتي‭ ‬الرأس‭ ‬الأخضر‭ ‬وبوتسوانا‭ ‬لإنهاء‭ ‬التصفيات‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة‭. ‬هدف‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬هو‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مباراة‭ ‬أياً‭ ‬كانت‭ ‬أهميتها‭ ‬وبغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬هوية‭ ‬المنافس‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬ربما‭ ‬يمنح‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬حسام‭ ‬حسن‭ ‬الفرصة‭ ‬لبعض‭ ‬الوجوه‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬المباراتين‭ ‬للاستمرار‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬بناء‭ ‬جيل‭ ‬جديد‭ ‬للمنتخب‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭. ‬شاهدنا‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬السابقة‭ ‬وجود‭ ‬لاعبين‭ ‬من‭ ‬قوام‭ ‬المنتخب‭ ‬الأولمبي‭ ‬مثل‭ ‬إبراهيم‭ ‬عادل‭ ‬ومحمود‭ ‬صابر،‭ ‬وسنواصل‭ ‬عملية‭ ‬تقديم‭ ‬وجوه‭ ‬جديدة‭ ‬للفراعنة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‮»‬‭.‬

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