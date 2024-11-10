قائمة سوريا لمباراة روسيا الدولية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

دمشق‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬اختار‭ ‬الإسباني‭ ‬خوسيه‭ ‬لانا‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخب‭ ‬سوريا‭ ‬الأول‭ ‬بكرة‭ ‬القدم‭ ‬قائمة‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬لاعبا‭ ‬للمعسكر‭ ‬التدريبي‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬الذي‭ ‬يبدأ‭ ‬غدا‭ ‬الاحد‭ ‬استعدادا‭

‬لمباراته‭ ‬الودية‭ ‬الدولية‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬الروسي‭ ‬يوم‭ ‬19‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وضمت‭ ‬القائمة‭ ‬24‭ ‬لاعبا‭ ‬منهم‭ ‬22‭ ‬محترفا‭ ‬في‭ ‬أندية‭ ‬آسيوية‭ ‬وأوروبية‭ ‬ولاتينية‭ ‬ولاعبين‭ ‬اثنين‭ ‬محليين‭ ‬فقط‭ ‬وهم‭: ‬أحمد‭ ‬مدنية‭ ‬والياس‭ ‬هدايا‭ ‬ومكسيم‭ ‬صراف‭ ‬وفاكندو‭ ‬مطر‭ ‬وايميليانو‭ ‬عمور‭ ‬وثائر‭ ‬كروما‭

‬وايهم‭ ‬اوسو‭ ‬وعمرو‭ ‬ميداني‭ ‬وأحمد‭ ‬فقأ‭ ‬وخالد‭ ‬كردغلي‭ ‬ومحمد‭ ‬عثمان‭ ‬والمار‭ ‬إبراهيم‭ ‬ومحمد‭ ‬الحلاق‭ ‬ومحمود‭ ‬مواس‭ ‬واوغناسيو‭ ‬أبراهام‭

‬وسيمون‭ ‬امين‭

‬ومحمود‭ ‬الأسود‭

‬ومحمد‭ ‬الصلخدي‭ ‬وعمار‭ ‬رمضان‭ ‬وإيزاكيل‭ ‬العم‭ ‬وعلاء‭ ‬الدين‭ ‬دالي‭ ‬وبابلو‭ ‬صباغ‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬المحليين‭ ‬حسن‭ ‬دهان‭ ‬وزكريا‭ ‬حنان‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬ثانية‭ ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬السوري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عن‭ ‬اعتذار‭ ‬اللاعب‭ ‬ايزاكيل‭ ‬العم‭ (‬انديبينتي‭ ‬ريفادافيا‭ ‬الأرجنتيني‭) ‬عن‭ ‬مباراة‭ ‬روسيا‭ ‬‮«‬لاسباب‭ ‬عائلية‮»‬‭ ‬فتم‭ ‬اختيار‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬اهلي‭ ‬حلب‭ ‬محمود‭ ‬نايف‭ ‬بدلا‭ ‬منه‭.‬

وللمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬ومنذ‭ ‬استلامه‭ ‬قيادة‭ ‬المنتخب‭ ‬السوري‭ ‬خلت‭ ‬خيارات‭ ‬المدرب‭ ‬خوسيه‭ ‬من‭ ‬استدعاء‭ ‬لاعبين‭ ‬مؤثرين‭ ‬في‭ ‬مقدمتهم‭ ‬عمر‭ ‬السوما‭ (‬العربي‭ ‬القطري‭) ‬وعمر‭ ‬خربين‭ (‬الوحدة‭ ‬الاماراتي‭) ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬ابتعاد‭ ‬السوما‭ ‬عن‭ ‬اللعب‭ ‬اساسيا‭ ‬مع‭ ‬العربي‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬اختياره،‭ ‬دون‭ ‬معرفة‭ ‬أسباب‭ ‬عدم‭ ‬اختيار‭ ‬خربين‭ ‬متصدر‭ ‬هدافي‭ ‬الدوري‭ ‬الإماراتي‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬تواجد‭ ‬المدرب‭ ‬ومساعديه‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬وتفضيلهم‭ ‬التواجد‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬والمعسكرات‭ ‬التدريبية‭ ‬خارج‭ ‬سوريا،‭ ‬وتردد‭ ‬أن‭ ‬خوسيه‭ ‬اعتذر‭ ‬عن‭ ‬الإقامة‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مدينة‭ ‬سورية‭ ‬أخرى‭ ‬لاسباب‭ ‬أمنية‭ ‬نتيجة‭ ‬الأحداث‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬المنطقة‭.‬















