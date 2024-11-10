قائمة سوريا لمباراة روسيا الدولية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
دمشق - (أ ف ب): اختار الإسباني خوسيه لانا المدير الفني لمنتخب سوريا الأول بكرة القدم قائمة من 24 لاعبا للمعسكر التدريبي في روسيا الذي يبدأ غدا الاحد استعدادا
لمباراته الودية الدولية مع مضيفه الروسي يوم 19 نوفمبر الجاري.
وضمت القائمة 24 لاعبا منهم 22 محترفا في أندية آسيوية وأوروبية ولاتينية ولاعبين اثنين محليين فقط وهم: أحمد مدنية والياس هدايا ومكسيم صراف وفاكندو مطر وايميليانو عمور وثائر كروما
وايهم اوسو وعمرو ميداني وأحمد فقأ وخالد كردغلي ومحمد عثمان والمار إبراهيم ومحمد الحلاق ومحمود مواس واوغناسيو أبراهام
وسيمون امين
ومحمود الأسود
ومحمد الصلخدي وعمار رمضان وإيزاكيل العم وعلاء الدين دالي وبابلو صباغ ، ومن المحليين حسن دهان وزكريا حنان.
من جهة ثانية أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم عن اعتذار اللاعب ايزاكيل العم (انديبينتي ريفادافيا الأرجنتيني) عن مباراة روسيا «لاسباب عائلية» فتم اختيار لاعب وسط اهلي حلب محمود نايف بدلا منه.
وللمرة الثالثة ومنذ استلامه قيادة المنتخب السوري خلت خيارات المدرب خوسيه من استدعاء لاعبين مؤثرين في مقدمتهم عمر السوما (العربي القطري) وعمر خربين (الوحدة الاماراتي) وقد يكون ابتعاد السوما عن اللعب اساسيا مع العربي ساهم في عدم اختياره، دون معرفة أسباب عدم اختيار خربين متصدر هدافي الدوري الإماراتي خصوصا في عدم تواجد المدرب ومساعديه في سوريا وتفضيلهم التواجد فقط في المباريات والمعسكرات التدريبية خارج سوريا، وتردد أن خوسيه اعتذر عن الإقامة في دمشق أو في أي مدينة سورية أخرى لاسباب أمنية نتيجة الأحداث التي تشهدها المنطقة.
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