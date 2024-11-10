مشهد الصدارة على حاله في الدوري السعودي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الرياض (السعودية) - (أ ف ب): على وقع المواجهتين المرتقبتين وشبه الحاسمتين للمنتخب السعودي، خارج الأرض، مع أستراليا وإندونيسيا توالياً في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات مونديال 2026، بقيادة المدرب الجديد-القديم الفرنسي هيرفيه رونار، أسدلت المرحلة العاشرة من الدوري السعودي لكرة القدم الستارة على مشهد مُكرر من المراحل السابقة على مستوى الصدارة.
بقي الريادة في حوزة الهلال (28 نقطة) متقدماً بنقطة على الاتحاد وست على النصر، مقابل تمسك الشباب بالمركز الرابع (21)، متفوقاً على القادسية (19).
ويحتل المنتخب السعودي الذي جمع 5 نقاط فقط من أربع جولات، خاض ثلاثا منها على أرضه، المركز الثالث متخلفاً عن اليابان (10)، واستراليا (5) بفارق الأهداف.
إصابتا سالم والمالكي تُربكان «الأخضر»!
عنونت إصابة الدوليين سالم الدوسري (الهلال) وعبد الإله المالكي (الاتفاق) فوز «الزعيم» على فارس الدهناء (3-1)، ما اضطر رونار إلى استبعادهما وضم محمد القحطاني لبعثة «الأخضر» التي غادرت فجر السبت إلى استراليا استعدادًا لمواجهتها الخميس المقبل.
وبقدر الأهمية التي يحتلها الدوسري في تشكيلة «الأخضر» مع رونار، بعدما قاده إلى تحقيق فوز تاريخي على الأرجنتين (2-1) في مونديال قطر 2022، توقف مدرب الهلال البرتغالي جورجي جيزوس أيضاً عند إصابة قائده الذي سيغيب، وفقاً لصحيفة الرياضية المحلية، من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
قال جيزوس الذي قاد الهلال إلى تحقيق أطول سلسلة له من عدم الخسارة على أرضه بـ28 مباراة متتالية معادلًا الرقم التاريخي للأهلي بين 2013 و2016: «هناك قرارات فيها شك تحتسب بسهولة للفرق التي تنافسنا، أما نحن لا»، مشيراً إلى أن «لاعب الاتفاق (مشعل الصبياني) كان يستحق الطرد بعد تدخله على سالم».
«نحتاج الى الكثير من العمل»
وعلى الرغم من فوزه بثنائية نظيفة على العروبة، ظهر المدرب الفرنسي للاتحاد لوران بلان غير راض على أداء فريقه قائلاً إن «الفريق بحاجة للعمل حتى يصل إلى الأداء المطلوب».
وأضاف «ما زلنا في مرحلة البناء. في المستقبل يجب أن نتحسن أكثر، ونحتاج إلى الكثير من العمل».
معوضاً غياب هدافي الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي أندرسون تاليسكا، تكفل السنغالي ساديو مانيه بقيادة النصر إلى انتصار ثمين على حساب مضيفه الرياض، بتوقيعه على هدف يتيم أبقى «العالمي» ثالثاً، وعلى مقربة من المتصدر والوصيف.
لكن غياب «الدون» عن التهديف، للمباراة الثالثة تواليًا في الدوري، لا يزعج مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي الذي عبّر عن رضاه قائلاً «أنا سعيد جداً بأداء كريستيانو، وإن لم يسجل».
لكن صحيفة ماركا الإسبانية انتقدت أداء «الدون» أمام الرياض، كاتبة «إذا بقي أداء رونالدو بهذه الطريقة سيكون من الصعب الوصول إلى الهدف الـ1000».
وتابعت «لم يكن لدى رونالدو سوى فرصة واحدة واضحة للغاية».
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