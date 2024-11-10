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مشهد الصدارة على حاله في الدوري السعودي

11/10/2024 7:16:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ (‬السعودية‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬على‭ ‬وقع‭ ‬المواجهتين‭ ‬المرتقبتين‭ ‬وشبه‭ ‬الحاسمتين‭ ‬للمنتخب‭ ‬السعودي،‭ ‬خارج‭ ‬الأرض،‭ ‬مع‭ ‬أستراليا‭ ‬وإندونيسيا‭ ‬توالياً‭ ‬في‭ ‬الجولتين‭ ‬الخامسة‭ ‬والسادسة‭ ‬من‭ ‬تصفيات‭ ‬مونديال‭ ‬2026،‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الجديد‭-‬القديم‭ ‬الفرنسي‭ ‬هيرفيه‭ ‬رونار،‭ ‬أسدلت‭ ‬المرحلة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الستارة‭ ‬على‭ ‬مشهد‭ ‬مُكرر‭ ‬من‭ ‬المراحل‭ ‬السابقة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الصدارة‭.‬

بقي‭ ‬الريادة‭ ‬في‭ ‬حوزة‭ ‬الهلال‭ (‬28‭ ‬نقطة‭) ‬متقدماً‭ ‬بنقطة‭ ‬على‭ ‬الاتحاد‭ ‬وست‭ ‬على‭ ‬النصر،‭ ‬مقابل‭ ‬تمسك‭ ‬الشباب‭ ‬بالمركز‭ ‬الرابع‭ (‬21‭)‬،‭ ‬متفوقاً‭ ‬على‭ ‬القادسية‭ (‬19‭).‬

ويحتل‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬5‭ ‬نقاط‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬جولات،‭ ‬خاض‭ ‬ثلاثا‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬أرضه،‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬متخلفاً‭ ‬عن‭ ‬اليابان‭ (‬10‭)‬،‭ ‬واستراليا‭ (‬5‭) ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭.‬

إصابتا‭ ‬سالم‭ ‬والمالكي‭ ‬تُربكان‭ ‬‮«‬الأخضر‮»‬‭! ‬

عنونت‭ ‬إصابة‭ ‬الدوليين‭ ‬سالم‭ ‬الدوسري‭ (‬الهلال‭) ‬وعبد‭ ‬الإله‭ ‬المالكي‭ (‬الاتفاق‭) ‬فوز‭ ‬‮«‬الزعيم‮»‬‭ ‬على‭ ‬فارس‭ ‬الدهناء‭ (‬3-1‭)‬،‭ ‬ما‭ ‬اضطر‭ ‬رونار‭ ‬إلى‭ ‬استبعادهما‭ ‬وضم‭ ‬محمد‭ ‬القحطاني‭ ‬لبعثة‭ ‬‮«‬الأخضر‮»‬‭ ‬التي‭ ‬غادرت‭ ‬فجر‭ ‬السبت‭ ‬إلى‭ ‬استراليا‭ ‬استعدادًا‭ ‬لمواجهتها‭ ‬الخميس‭ ‬المقبل‭.‬

وبقدر‭ ‬الأهمية‭ ‬التي‭ ‬يحتلها‭ ‬الدوسري‭ ‬في‭ ‬تشكيلة‭ ‬‮«‬الأخضر‮»‬‭ ‬مع‭ ‬رونار،‭ ‬بعدما‭ ‬قاده‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬فوز‭ ‬تاريخي‭ ‬على‭ ‬الأرجنتين‭ (‬2-1‭) ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬2022،‭ ‬توقف‭ ‬مدرب‭ ‬الهلال‭ ‬البرتغالي‭ ‬جورجي‭ ‬جيزوس‭ ‬أيضاً‭ ‬عند‭ ‬إصابة‭ ‬قائده‭ ‬الذي‭ ‬سيغيب،‭ ‬وفقاً‭ ‬لصحيفة‭ ‬الرياضية‭ ‬المحلية،‭ ‬من‭ ‬أسبوعين‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭.‬

قال‭ ‬جيزوس‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬الهلال‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬أطول‭ ‬سلسلة‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬الخسارة‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬بـ28‭ ‬مباراة‭ ‬متتالية‭ ‬معادلًا‭ ‬الرقم‭ ‬التاريخي‭ ‬للأهلي‭ ‬بين‭ ‬2013‭ ‬و2016‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬قرارات‭ ‬فيها‭ ‬شك‭ ‬تحتسب‭ ‬بسهولة‭ ‬للفرق‭ ‬التي‭ ‬تنافسنا،‭ ‬أما‭ ‬نحن‭ ‬لا‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬لاعب‭ ‬الاتفاق‭ (‬مشعل‭ ‬الصبياني‭) ‬كان‭ ‬يستحق‭ ‬الطرد‭ ‬بعد‭ ‬تدخله‭ ‬على‭ ‬سالم‮»‬‭.‬

‮«‬نحتاج‭ ‬الى‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬العمل‮»‬‭ ‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬فوزه‭ ‬بثنائية‭ ‬نظيفة‭ ‬على‭ ‬العروبة،‭ ‬ظهر‭ ‬المدرب‭ ‬الفرنسي‭ ‬للاتحاد‭ ‬لوران‭ ‬بلان‭ ‬غير‭ ‬راض‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬فريقه‭ ‬قائلاً‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الفريق‭ ‬بحاجة‭ ‬للعمل‭ ‬حتى‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬الأداء‭ ‬المطلوب‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬ما‭ ‬زلنا‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬البناء‭. ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نتحسن‭ ‬أكثر،‭ ‬ونحتاج‭ ‬إلى‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬العمل‮»‬‭.‬

معوضاً‭ ‬غياب‭ ‬هدافي‭ ‬الفريق‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬والبرازيلي‭ ‬أندرسون‭ ‬تاليسكا،‭ ‬تكفل‭ ‬السنغالي‭ ‬ساديو‭ ‬مانيه‭ ‬بقيادة‭ ‬النصر‭ ‬إلى‭ ‬انتصار‭ ‬ثمين‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬مضيفه‭ ‬الرياض،‭ ‬بتوقيعه‭ ‬على‭ ‬هدف‭ ‬يتيم‭ ‬أبقى‭ ‬‮«‬العالمي‮»‬‭ ‬ثالثاً،‭ ‬وعلى‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬المتصدر‭ ‬والوصيف‭.‬

لكن‭ ‬غياب‭ ‬‮«‬الدون‮»‬‭ ‬عن‭ ‬التهديف،‭ ‬للمباراة‭ ‬الثالثة‭ ‬تواليًا‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬لا‭ ‬يزعج‭ ‬مدربه‭ ‬الإيطالي‭ ‬ستيفانو‭ ‬بيولي‭ ‬الذي‭ ‬عبّر‭ ‬عن‭ ‬رضاه‭ ‬قائلاً‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬جداً‭ ‬بأداء‭ ‬كريستيانو،‭ ‬وإن‭ ‬لم‭ ‬يسجل‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬صحيفة‭ ‬ماركا‭ ‬الإسبانية‭ ‬انتقدت‭ ‬أداء‭ ‬‮«‬الدون‮»‬‭ ‬أمام‭ ‬الرياض،‭ ‬كاتبة‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬بقي‭ ‬أداء‭ ‬رونالدو‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الهدف‭ ‬الـ1000‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لدى‭ ‬رونالدو‭ ‬سوى‭ ‬فرصة‭ ‬واحدة‭ ‬واضحة‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬









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