أرقام مميزة بدوري أبطال آسيا للنخبة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
كوالالمبور -(د ب أ): قدمت بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم مهرجانا كرويا آخر من خلال منافسات الجولة الرابعة.
ومع وصول البطولة إلى منتصف الطريق، تقترب الفرق الـ24 المشاركة إما من حجز مكانها في مرحلة الأدوار الإقصائية أو تحتاج إلى إحياء آمالها من أجل الاستمرار في المسابقة.
وألقي الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم نظرة على أبرز الحقائق والأرقام المثيرة للاهتمام من أحداث الجولة الرابعة.
وسجل ألكساندر ميتروفيتش 3 أهداف (هاتريك) خلال فوز فريقه الهلال السعودي 3 / صفر على الاستقلال الإيراني، وهي المرة الثانية التي يفعل فيها المهاجم الصربي ذلك في البطولة القارية.
وكرر ميتروفيتش الشيء نفسه أمام مومباي الهندي في الموسم الماضي، مع لاعبين آخرين فقط سجلا أهداف الفوز الثلاثة لفريقهما في مباراة واحدة، هما السوري عمر خريبين للهلال ضد بيرسيبوليس الإيراني عام 2017، وليوناردو مع الوحدة الإماراتي ضد الريان القطري عام .2019
وأحرز تايسي مياشيرو أربعة من الأهداف الستة التي سجلها فريقه فيسل كوبي الياباني ليقوده إلى صدارة جدول ترتيب منطقة الشرق في البطولة، حيث جعلته حصيلته الهجومية أفضل هدافي فريقه على الإطلاق على المستوى القاري، متجاوزا كويا يوروكي وكيوجو فوروهاتشي (ثلاثة أهداف لكل منهما).
من ناحيته، فاز يوكوهاما مارينوس الياباني بكل من مبارياته التسع الأخيرة على أرضه في البطولة القارية، وكان الاتحاد السعودي (من 2012 إلى 2014) هو الوحيد الذي سجل سلسلة انتصارات أطول على أرضه (10 انتصارات(.
وأحرز البرازيلي روبرتو فيرمينيو، مهاجم الأهلي السعودي، هدفين من ثماني تسديدات على مرمى الشرطة العراقي، ولم يتفوق عليه سوى السوري عمر السومة في عدد المحاولات في مباراة واحدة مع الفريق السعودي، وذلك في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا عام 2013 (10 تسديدات ضد العين الإماراتي في مارس 2017 و9 تسديدات أمام زوباهان الإيراني في فبراير 2017(.
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