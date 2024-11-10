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أرقام مميزة بدوري أبطال آسيا للنخبة

11/10/2024 7:16:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كوالالمبور‭ -(‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قدمت‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للنخبة‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬مهرجانا‭ ‬كرويا‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭.‬

ومع‭ ‬وصول‭ ‬البطولة‭ ‬إلى‭ ‬منتصف‭ ‬الطريق،‭ ‬تقترب‭ ‬الفرق‭ ‬الـ24‭ ‬المشاركة‭ ‬إما‭ ‬من‭ ‬حجز‭ ‬مكانها‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬الأدوار‭ ‬الإقصائية‭ ‬أو‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬إحياء‭ ‬آمالها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭.‬

وألقي‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الرسمي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬نظرة‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬الحقائق‭ ‬والأرقام‭ ‬المثيرة‭ ‬للاهتمام‭ ‬من‭ ‬أحداث‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭.‬

وسجل‭ ‬ألكساندر‭ ‬ميتروفيتش‭ ‬3‭ ‬أهداف‭ (‬هاتريك‭) ‬خلال‭ ‬فوز‭ ‬فريقه‭ ‬الهلال‭ ‬السعودي‭ ‬3‭ / ‬صفر‭ ‬على‭ ‬الاستقلال‭ ‬الإيراني،‭ ‬وهي‭ ‬المرة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬يفعل‭ ‬فيها‭ ‬المهاجم‭ ‬الصربي‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬القارية‭.‬

وكرر‭ ‬ميتروفيتش‭ ‬الشيء‭ ‬نفسه‭ ‬أمام‭ ‬مومباي‭ ‬الهندي‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬مع‭ ‬لاعبين‭ ‬آخرين‭ ‬فقط‭ ‬سجلا‭ ‬أهداف‭ ‬الفوز‭ ‬الثلاثة‭ ‬لفريقهما‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة،‭ ‬هما‭ ‬السوري‭ ‬عمر‭ ‬خريبين‭ ‬للهلال‭ ‬ضد‭ ‬بيرسيبوليس‭ ‬الإيراني‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬وليوناردو‭ ‬مع‭ ‬الوحدة‭ ‬الإماراتي‭ ‬ضد‭ ‬الريان‭ ‬القطري‭ ‬عام‭ .‬2019

وأحرز‭ ‬تايسي‭ ‬مياشيرو‭ ‬أربعة‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬الستة‭ ‬التي‭ ‬سجلها‭ ‬فريقه‭ ‬فيسل‭ ‬كوبي‭ ‬الياباني‭ ‬ليقوده‭ ‬إلى‭ ‬صدارة‭ ‬جدول‭ ‬ترتيب‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬حيث‭ ‬جعلته‭ ‬حصيلته‭ ‬الهجومية‭ ‬أفضل‭ ‬هدافي‭ ‬فريقه‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬القاري،‭ ‬متجاوزا‭ ‬كويا‭ ‬يوروكي‭ ‬وكيوجو‭ ‬فوروهاتشي‭ (‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭).‬

من‭ ‬ناحيته،‭ ‬فاز‭ ‬يوكوهاما‭ ‬مارينوس‭ ‬الياباني‭ ‬بكل‭ ‬من‭ ‬مبارياته‭ ‬التسع‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬القارية،‭ ‬وكان‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ (‬من‭ ‬2012‭ ‬إلى‭ ‬2014‭) ‬هو‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬سلسلة‭ ‬انتصارات‭ ‬أطول‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ (‬10‭ ‬انتصارات‭(.‬

وأحرز‭ ‬البرازيلي‭ ‬روبرتو‭ ‬فيرمينيو،‭ ‬مهاجم‭ ‬الأهلي‭ ‬السعودي،‭ ‬هدفين‭ ‬من‭ ‬ثماني‭ ‬تسديدات‭ ‬على‭ ‬مرمى‭ ‬الشرطة‭ ‬العراقي،‭ ‬ولم‭ ‬يتفوق‭ ‬عليه‭ ‬سوى‭ ‬السوري‭ ‬عمر‭ ‬السومة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬المحاولات‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬السعودي،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬عام‭ ‬2013‭ (‬10‭ ‬تسديدات‭ ‬ضد‭ ‬العين‭ ‬الإماراتي‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2017‭ ‬و9‭ ‬تسديدات‭ ‬أمام‭ ‬زوباهان‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2017‭(.‬




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