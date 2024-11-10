MENAFN - Akhbar Al Khaleej) }





} ويأمل‭ ‬الكويتيون‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬استضافتهم‭ ‬لخليجي‭ (‬26‭) ‬طريق‭ ‬عودة‭ ‬لتاريخهم‭ ‬الذهبي‭ ‬كرويا؛‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬منطلقة‭ ‬من‭ ‬خليجي‭ (‬1‭): ‬في‭ ‬البحرين؛‭ ‬وحيث‭ ‬مر‭ ‬بمنعطفات‭ ‬عدة‭ ‬بالفوز‭ ‬بكأس‭ ‬امم‭ ‬اسيا‭ ‬ثم‭ ‬التأهل‭ ‬لأولمبياد‭ ‬موسكو،‭ ‬ثم‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬و‭ (‬10‭) ‬القاب‭ ‬خليجية‭ ‬مع‭ ‬بروز‭ ‬لنجوم‭ ‬استثنائيين‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬تكرارهم؛‭ ‬كالمرعب‭ ‬وفتحي‭ ‬والحوطي‭ ‬والدليل‭ ‬والبلوشي‭ ‬وكرم‭ ‬وغيرهم‭.‬





} بطولة‭ ‬يأملون‭ ‬ان‭ ‬تمثل‭ ‬إليهم‭ ‬خط‭ ‬عودة‭ ‬لذلك‭ ‬العهد‭ ‬الذهبي؛‭ ‬وتستعيد‭ ‬معه‭ ‬البطولة‭ ‬قوتها‭ ‬وحلاوتها،‭ ‬التي‭ ‬بدأ‭ ‬يتراجع‭ ‬بريقها‭ ‬كواحدة‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬البطولات‭ ‬الاقليمية‭ ‬؛‭ ‬بعدما‭ ‬تزايدت‭ ‬مشاركات‭ ‬المنتخبات‭ ‬والنوادي‭ ‬الخليجية‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬القارية‭ ‬والعالمية،‭ ‬وصارت‭ ‬تتعامل‭ ‬مع‭ ‬البطولات‭ ‬الخليجية‭ (‬غير‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭) ‬بأقل‭ ‬اهمية؛‭ ‬لأنها‭ ‬وجدت‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬مشاركات‭ ‬اكثر‭ ‬أهمية‭!‬





} وايضا‭ ‬فإن‭ ‬استضافة‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬و‭ ‬النهائيات‭ ‬القارية‭ ‬سحب‭ ‬البساط‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬البطولة‭ ‬الخليجية؛‭ ‬رغم‭ ‬ان‭ ‬البطولة‭ ‬تمثل‭ ‬لدى‭ ‬مسؤوليها‭ ‬و‭ ‬جماهيرها‭ ‬حماسة‭ ‬غير‭ ‬عادية‭ ‬وربما‭ ‬الفوز‭ ‬بكاسها‭ ‬يوازي‭ ‬بالنسبة‭ ‬إليهم‭ ‬الفوز‭ ‬بكأس‭ ‬قارية‭ ‬وليس‭ ‬فقط‭ ‬التأهل‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم؛‭ ‬مع‭ ‬انها‭ ‬صارت‭ ‬رقما‭ ‬صعبا‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬المشار‭ ‬اليهما،‭ ‬لكن‭ ‬يبقى‭ ‬لكأس‭ ‬الخليج‭ ‬نكهتها‭ ‬وحلاوتها‭!‬





} ولا‭ ‬شك‭ ‬اننا‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬نطمح‭ ‬لتحقيق‭ ‬لقب‭ ‬ثان‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬مشاركاتنا‭ ‬بالبطولة‭ ‬التي‭ ‬تمتد‭ ‬لتاريخ‭ ‬التأسيس‭ ‬ولم‭ ‬يفك‭ ‬النحس‭ ‬الا‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ (‬24‭)‬؛‭ ‬ويمكن‭ ‬للفريق‭ ‬الحالي‭ ‬واغلبه‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬إنجاز‭( ‬خليجي‭ ‬24‭) ‬ان‭ ‬يعود‭ ‬من‭ ‬الكويت‭ ‬باللقب؛‭ ‬مع‭ ‬انه‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬حديدية‭ ‬يبداها‭ ‬بالسعودية‭ ‬ثم‭ ‬العراق‭ (‬حامل‭ ‬اللقب‭)‬،‭ ‬فاليمن‭ ‬الساعي‭ ‬لمنتجات‭ ‬تبعثر‭ ‬أوراق‭ ‬المجموعة‭!‬





} أملنا‭ ‬ان‭ ‬تمثل‭ ‬مباراتا‭ ‬الصين‭ ‬و‭ ‬استراليا‭ ‬في‭ ‬جولتين‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬خير‭ ‬اعداد‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬في‭ ‬البطولة؛‭ ‬باعتبارهما‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬المنافسين‭ ‬القوية‭ ‬التي‭ ‬تتمثل‭ ‬فيها‭ ‬كل‭ ‬الضغوطات‭ ‬التي‭ ‬يحتاجها‭ ‬اللاعب‭ ‬لإبراز‭ ‬قوته‭ ‬للمباريات‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ (‬التجمعية‭) ‬التي‭ ‬فيها‭ ‬فترات‭ ‬الراحة‭ ‬قصيرة؛‭ ‬وفيها‭ ‬ما‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬الضغوطات‭ ‬على‭ ‬الاداريين‭ ‬والمدربين‭ ‬واللاعبين؛‭ ‬والله‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬العون‭.‬