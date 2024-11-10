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الكويت.. والقمة الخليجية ((45))

11/10/2024 7:07:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأول‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭ ‬سيشهد‭ ‬عقد‭ ‬القمة‭ ‬الخليجية‭ ‬الـ‮«‬45‮»‬‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭.. ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭.. ‬وهي‭ ‬المرة‭ ‬السابعة‭ ‬التي‭ ‬تستضيف‭ ‬فيها‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬القمة‭ ‬منذ‭ ‬تأسيس‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬عام‭ ‬1981‭.. ‬القمة‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬ستكون‭ ‬قمة‭ ‬استثنائية‭ ‬بكل‭ ‬المواصفات‭.. ‬المحلية‭ ‬والخليجية،‭ ‬والإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬

القمة‭ ‬الخليجية‭ ‬الـ‮«‬45‮»‬‭ ‬تنعقد‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وحدة‭ ‬الأهداف‭ ‬والتوجهات‭ ‬بشأن‭ ‬ملفات‭ ‬محلية‭ ‬ذات‭ ‬أولوية‭ ‬قصوى‭.. ‬التوظيف‭ ‬والتوطين‭.. ‬زيادة‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭.. ‬تنويع‭ ‬مصادر‭ ‬الدخل‭.. ‬حماية‭ ‬الهوية‭ ‬الخليجية‭ ‬والوطنية‭.. ‬تعزيز‭ ‬وتحصين‭ ‬التماسك‭ ‬الاجتماعي‭.. ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭. ‬

بيانات‭ ‬القمم‭ ‬الخليجية‭.. ‬لا‭ ‬تخلو‭ ‬من‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تماسك‭ ‬المجلس،‭ ‬ووحدة‭ ‬الصف‭ ‬بين‭ ‬أعضائه،‭ ‬والتشديد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬الوقوف‭ ‬صفاً‭ ‬واحداً‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬أي‭ ‬تهديد‭ ‬تتعرض‭ ‬له‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭.. ‬بجانب‭ ‬إدانة‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬فلسطين،‭ ‬وتأكيد‭ ‬وقوف‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬خلال‭ ‬التطورات‭ ‬الحاصلة‭.‬

تعزيز‭ ‬العمل‭ ‬العربي‭ ‬المشترك‭.. ‬التضامن‭ ‬الإسلامي‭.. ‬التعاون‭ ‬الأوروبي‭.. ‬العلاقات‭ ‬الخليجية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وخاصة‭ ‬بعد‭ ‬عودة‭ ‬الرئيس‭ ‬‮«‬ترامب‮»‬‭.. ‬وكذلك‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإيرانية‭.. ‬جميعها‭ ‬ملفات‭ ‬حيوية،‭ ‬ستحظى‭ ‬بالاهتمام‭ ‬الخليجي‭. ‬

على‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬توجد‭ ‬صفحة‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬إنجازات‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‮»‬‭ ‬تتناول‭ (‬37‭) ‬مجالا‭ ‬في‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬طوال‭ ‬مسيرة‭ ‬المجلس‭.. ‬بعضها‭ ‬تحقق،‭ ‬وبعضها‭ ‬في‭ ‬طور‭ ‬التنفيذ،‭ ‬وبعضها‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬الأمنيات‭ ‬والتطلعات‭.. ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬طموحات‭ ‬وأحلام‭ ‬الشعوب‭ ‬الخليجية‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬منظومة‭ ‬العمل‭ ‬الخليجي‭.‬

استعدادات‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬لاستضافة‭ ‬القمة‭ ‬الخليجية‭ ‬الـ‮«‬45‮»‬‭ ‬كبيرة‭ ‬ومتواصلة‭.. ‬تم‭ ‬إعلان‭ ‬تعطيل‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬1‭ ‬ديسمبر‭ ‬يوم‭ ‬انعقاد‭ ‬القمة‭.. ‬ومجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الكويتي‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬ترحيبه‭ ‬بالقمة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الخليجي‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬العميقة،‭ ‬إيمانا‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬بوحدة‭ ‬الهدف‭ ‬والمصير‭ ‬المشترك،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬مسيرة‭ ‬التعاون،‭ ‬وتوطيد‭ ‬أواصر‭ ‬الروابط‭ ‬الأخوية،‭ ‬ودفع‭ ‬عجلة‭ ‬التقدم‭ ‬والتنمية‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬آمال‭ ‬وتطلعات‭ ‬وطموحات‭ ‬قادة‭ ‬وشعوب‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭.‬

وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬الكويتي‭ ‬‮«‬عبدالرحمن‭ ‬المطيري‮»‬‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬الإمكانيات‭ ‬ستسخر‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬الكبير،‭ ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬توفير‭ ‬كل‭ ‬الخدمات‭ ‬ووسائل‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬لوسائل‭ ‬الإعلام،‭ ‬المحلية‭ ‬والعالمية،‭ ‬لتسهيل‭ ‬مهمتها‭ ‬في‭ ‬التغطية‭ ‬الشاملة‭ ‬لأعمال‭ ‬القمة،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬الوجه‭ ‬الحضاري‭ ‬لدولة‭ ‬الكويت‭.‬

وتزامنا‭ ‬مع‭ ‬انعقاد‭ ‬القمة‭ ‬الخليجية‭ ‬الـ45‭ ‬سيتم‭ ‬تدشين‭ ‬منطاد‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬الذي‭ ‬سيحلق‭ ‬في‭ ‬سماء‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬متوجا‭ ‬بأعلام‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭.. ‬وهي‭ ‬مبادرة‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬منطاد‭ ‬الإمارات‭.‬

وفي‭ ‬نهاية‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭ ‬تستضيف‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬الـ‮«‬26‮»‬‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.. ‬وهي‭ ‬جزء‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬أشكال‭ ‬التعاون‭ ‬والتقارب‭ ‬الخليجي،‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬اهتماما‭ ‬كبيرا‭ ‬لدى‭ ‬الخليجيين،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬اهتمامهم‭ ‬ومتابعتهم‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭.‬

مع‭ ‬تمنياتنا‭ ‬للكويت‭ ‬الحبيبة‭ ‬النجاح‭ ‬والتوفيق‭. ‬

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