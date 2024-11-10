الكويت.. والقمة الخليجية ((45))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأول من ديسمبر المقبل سيشهد عقد القمة الخليجية الـ«45» في دولة الكويت الشقيقة.. هي الأولى التي تستضيفها في عهد سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.. وهي المرة السابعة التي تستضيف فيها دولة الكويت القمة منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي عام 1981.. القمة هذه المرة ستكون قمة استثنائية بكل المواصفات.. المحلية والخليجية، والإقليمية والدولية.
القمة الخليجية الـ«45» تنعقد في ظل وحدة الأهداف والتوجهات بشأن ملفات محلية ذات أولوية قصوى.. التوظيف والتوطين.. زيادة النمو الاقتصادي.. تنويع مصادر الدخل.. حماية الهوية الخليجية والوطنية.. تعزيز وتحصين التماسك الاجتماعي.. الحفاظ على الأمن والاستقرار.
بيانات القمم الخليجية.. لا تخلو من الحرص على تماسك المجلس، ووحدة الصف بين أعضائه، والتشديد على ضرورة الوقوف صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.. بجانب إدانة العدوان على فلسطين، وتأكيد وقوف دول الخليج العربي إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق خلال التطورات الحاصلة.
تعزيز العمل العربي المشترك.. التضامن الإسلامي.. التعاون الأوروبي.. العلاقات الخليجية الأمريكية، وخاصة بعد عودة الرئيس «ترامب».. وكذلك العلاقات مع الجمهورية الإيرانية.. جميعها ملفات حيوية، ستحظى بالاهتمام الخليجي.
على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون توجد صفحة بعنوان «إنجازات مجلس التعاون» تتناول (37) مجالا في مسارات التعاون الخليجي طوال مسيرة المجلس.. بعضها تحقق، وبعضها في طور التنفيذ، وبعضها في سياق الأمنيات والتطلعات.. ولا تزال طموحات وأحلام الشعوب الخليجية أكبر في منظومة العمل الخليجي.
استعدادات دولة الكويت لاستضافة القمة الخليجية الـ«45» كبيرة ومتواصلة.. تم إعلان تعطيل العمل في الكويت يوم الأحد 1 ديسمبر يوم انعقاد القمة.. ومجلس الوزراء الكويتي أعرب عن ترحيبه بالقمة، مؤكدا أهمية هذا الحدث الخليجي الذي يعكس العلاقات التاريخية العميقة، إيمانا من دول المجلس بوحدة الهدف والمصير المشترك، والعمل على تعزيز مسيرة التعاون، وتوطيد أواصر الروابط الأخوية، ودفع عجلة التقدم والتنمية في كافة المجالات، بما يحقق آمال وتطلعات وطموحات قادة وشعوب دول المجلس.
وزير الإعلام الكويتي «عبدالرحمن المطيري» أكد أن جميع الإمكانيات ستسخر لهذا الحدث الكبير، وشدد على ضرورة توفير كل الخدمات ووسائل الدعم اللازم لوسائل الإعلام، المحلية والعالمية، لتسهيل مهمتها في التغطية الشاملة لأعمال القمة، بما يعكس الوجه الحضاري لدولة الكويت.
وتزامنا مع انعقاد القمة الخليجية الـ45 سيتم تدشين منطاد مجلس التعاون الخليجي الذي سيحلق في سماء دولة الكويت متوجا بأعلام دول الخليج العربية.. وهي مبادرة من فريق منطاد الإمارات.
وفي نهاية ديسمبر المقبل تستضيف دولة الكويت بطولة كأس الخليج العربي الـ«26» لكرة القدم.. وهي جزء لا يتجزأ من أشكال التعاون والتقارب الخليجي، التي تشهد اهتماما كبيرا لدى الخليجيين، أكثر من اهتمامهم ومتابعتهم لبطولة كأس العالم.
مع تمنياتنا للكويت الحبيبة النجاح والتوفيق.
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