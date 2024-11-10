(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
معظم الأسر تشكو من ارتفاع أسعار استقدام عاملات المنازل وهي تتزايد يوما بعد يوم، والكثيرون يتساءلون هل هناك مبررات لكل هذه الزيادات حيث أصبحت كلفة إحضارهن تصل إلى الآلاف ما يسبب ضغطا كبيرا على ميزانية الأسرة.
وقد قالت الحكومة إنها تعمل على إجراء رقابة فعالة على أسعار استقدام العمالة الأجنبية بشكل عام ومنها العمالة المنزلية التي تفرضها مكاتب التوظيف، وذكرت أن هيئة تنظيم سوق العمل تقوم بتكليف مكتب التوظيف الذي يقوم بزيادة أسعاره بنسبة ما إن يقدم مبررات تلك الزيادة، مشيرة إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المكاتب التي تزيد الأسعار بلا مبرر وأن تلك الإجراءات قد تصل إلى إلغاء ترخيص المكتب.
كما أفادت الحكومة بأنها تعمل على إبرام مذكرات تفاهم مع الدول المصدرة للعمالة قد تسهم في تقليل تكاليف الاستقدام وتسهيل إجراءات الاستقدام المباشر.
ومن المهم في نظري معرفة أسباب هذا الارتفاع الكبير في أسعار الاستقدام وكيف يمكن مواجهتها أو التقليل منها، وكذلك التفاهم مع حكومات الدول المصدرة للعمالة بأن يكون لها دورها في خفض الأسعار من أجل مصلحة الطرفين ولكي تحصل الأسر على عاملات بسعر مناسب وتحصل العاملات على فرص للعمل.
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