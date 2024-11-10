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عاملات

11/10/2024 7:07:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) معظم‭ ‬الأسر‭ ‬تشكو‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬استقدام‭ ‬عاملات‭ ‬المنازل‭ ‬وهي‭ ‬تتزايد‭ ‬يوما‭ ‬بعد‭ ‬يوم،‭ ‬والكثيرون‭ ‬يتساءلون‭ ‬هل‭ ‬هناك‭ ‬مبررات‭ ‬لكل‭ ‬هذه‭ ‬الزيادات‭ ‬حيث‭ ‬أصبحت‭ ‬كلفة‭ ‬إحضارهن‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬الآلاف‭ ‬ما‭ ‬يسبب‭ ‬ضغطا‭ ‬كبيرا‭ ‬على‭ ‬ميزانية‭ ‬الأسرة‭.‬

وقد‭ ‬قالت‭ ‬الحكومة‭ ‬إنها‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬إجراء‭ ‬رقابة‭ ‬فعالة‭ ‬على‭ ‬أسعار‭ ‬استقدام‭ ‬العمالة‭ ‬الأجنبية‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬ومنها‭ ‬العمالة‭ ‬المنزلية‭ ‬التي‭ ‬تفرضها‭ ‬مكاتب‭ ‬التوظيف،‭ ‬وذكرت‭ ‬أن‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬تقوم‭ ‬بتكليف‭ ‬مكتب‭ ‬التوظيف‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬بزيادة‭ ‬أسعاره‭ ‬بنسبة‭ ‬ما‭ ‬إن‭ ‬يقدم‭ ‬مبررات‭ ‬تلك‭ ‬الزيادة،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يتم‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬بحق‭ ‬المكاتب‭ ‬التي‭ ‬تزيد‭ ‬الأسعار‭ ‬بلا‭ ‬مبرر‭ ‬وأن‭ ‬تلك‭ ‬الإجراءات‭ ‬قد‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬إلغاء‭ ‬ترخيص‭ ‬المكتب‭.‬

كما‭ ‬أفادت‭ ‬الحكومة‭ ‬بأنها‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬إبرام‭ ‬مذكرات‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬المصدرة‭ ‬للعمالة‭ ‬قد‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬تكاليف‭ ‬الاستقدام‭ ‬وتسهيل‭ ‬إجراءات‭ ‬الاستقدام‭ ‬المباشر‭.‬

ومن‭ ‬المهم‭ ‬في‭ ‬نظري‭ ‬معرفة‭ ‬أسباب‭ ‬هذا‭ ‬الارتفاع‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬الاستقدام‭ ‬وكيف‭ ‬يمكن‭ ‬مواجهتها‭ ‬أو‭ ‬التقليل‭ ‬منها،‭ ‬وكذلك‭ ‬التفاهم‭ ‬مع‭ ‬حكومات‭ ‬الدول‭ ‬المصدرة‭ ‬للعمالة‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬الأسعار‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مصلحة‭ ‬الطرفين‭ ‬ولكي‭ ‬تحصل‭ ‬الأسر‭ ‬على‭ ‬عاملات‭ ‬بسعر‭ ‬مناسب‭ ‬وتحصل‭ ‬العاملات‭ ‬على‭ ‬فرص‭ ‬للعمل‭.‬

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