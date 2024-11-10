90% من عينات العسل في المملكة المتحدة تفشل في اختبار أصالتها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقامت‭ ‬الجمعية‭ ‬البريطانية‭ ‬لمستوردي‭ ‬وتعبئة‭ ‬العسل (BHIPA) ‭ ‬بإرسال‭ ‬30‭ ‬عينة‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬بريطانيا‭ ‬لإجراء‭ ‬اختبار‭ ‬تجاري‭ ‬جديد‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬البصمات‭ ‬الجينية‭ ‬للعسل‭ ‬الحقيقي‭. ‬

وأُخذت‭ ‬خمس‭ ‬عينات‭ ‬من‭ ‬مربي‭ ‬النحل‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬و25‭ ‬من‭ ‬متاجر‭ ‬التجزئة‭ ‬الكبيرة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬السوبر‭ ‬ماركت‭. ‬وكشفت‭ ‬الاختبارات‭ ‬أن‭ ‬24‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬25‭ ‬جرة‭ ‬عسل‭ ‬من‭ ‬تجار‭ ‬التجزئة‭ ‬اعتُبرت‭ ‬مشبوهة،‭ ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬اعتبار‭ ‬جميع‭ ‬العينات‭ ‬الخمس‭ ‬من‭ ‬مربي‭ ‬النحل‭ ‬البريطانيين‭ ‬أصلية‭.‬

ويعترض‭ ‬مستوردو‭ ‬العسل‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وبعض‭ ‬الخبراء‭ ‬على‭ ‬موثوقية‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الاختبارات،‭ ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الاختبارات‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬احتمال‭ ‬وجود‭ ‬انتشار‭ ‬واسع‭ ‬للعسل‭ ‬المغشوش‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬التوريد،‭ ‬حيث‭ ‬يُشتبه‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬المنتجات‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬تخفيفها‭ ‬بشراب‭ ‬السكر‭ ‬الأرخص‭.‬

وقالت (BHIPA) إنه‭ ‬يجب‭ ‬استخدام‭ ‬تقييم‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬‮«‬ثقل‭ ‬الأدلة‮»‬‭ ‬لحماية‭ ‬سلسلة‭ ‬التوريد‭. ‬وأكدت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الغالبية‭ ‬العظمى‮»‬‭ ‬من‭ ‬العسل‭ ‬المُباع‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬ذات‭ ‬جودة‭ ‬عالية‭ ‬جدًا‭.‬

وقد‭ ‬أظهرت‭ ‬تحقيقات‭ ‬أجراها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬ونُشرت‭ ‬نتائجها‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬أن‭ ‬46‭% ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬المستوردة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اختبارها‭ ‬يُشتبه‭ ‬في‭ ‬كونها‭ ‬مغشوشة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬جميع‭ ‬العينات‭ ‬العشر‭ ‬من‭ ‬العسل‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬أخذها‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭.‬

ويعمل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬تقنيات‭ ‬متقدمة‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬تزوير‭ ‬العسل،‭ ‬كما‭ ‬أصدر‭ ‬تشريعات‭ ‬جديدة‭ ‬لتحسين‭ ‬وضع‭ ‬العلامات‭ ‬على‭ ‬عبوات‭ ‬العسل‭ ‬لتدل‭ ‬على‭ ‬بلد‭ ‬المنشأ‭.‬