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((ستارة عملاقة)) لوقف ذوبان نهر جليدي

11/10/2024 7:07:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اقترح‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬العلماء‭ ‬خطة‭ ‬شاملة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬منع‭ ‬ذوبان‭ ‬نهر‭ ‬جليدي‭ ‬ضخم‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬القطبية‭ ‬الجنوبية‭ ‬يحتمل‭ ‬أن‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬فيضانات‭ ‬كارثية‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الساحل‭ ‬الشرقي‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬ويتعرض‭ ‬نهر‭ ‬‮«‬ثويتس‮»‬‭ ‬الجليدي‭ ‬للذوبان‭ ‬بوتيرة‭ ‬متزايدة‭ ‬نتيجة‭ ‬تغيّر‭ ‬المناخ،‭ ‬ما‭ ‬يهدد‭ ‬برفع‭ ‬مستويات‭ ‬سطح‭ ‬البحر‭ ‬العالمية‭ ‬بمقدار‭ ‬عشرة‭ ‬أقدام‭ (‬3.05م‭)‬،‭ ‬وقد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬غرق‭ ‬مدن‭ ‬ساحلية‭ ‬مهمة،‭ ‬مثل‭ ‬نيويورك‭ ‬وتشارلستون‭ ‬وأتلانتيك‭ ‬سيتي‭ ‬وميامي‭.‬

وفي‭ ‬محاولة‭ ‬لتجنّب‭ ‬هذا‭ ‬السيناريو‭ ‬الكارثي‭ ‬اقترح‭ ‬العلماء‭ ‬الخطة‭ ‬التي‭ ‬تتضمّن‭ ‬‮«‬تركيب‭ ‬ستارة‭ ‬عملاقة‭ ‬تحت‭ ‬الماء،‭ ‬أو‭ ‬زيادة‭ ‬سماكة‭ ‬الأنهار‭ ‬الجليدية‭ ‬بشكل‭ ‬مصطنع‭ ‬باستخدام‭ ‬مياه‭ ‬البحر،‭ ‬أو‭ ‬تبريد‭ ‬الصخور‭ ‬التي‭ ‬تنزلق‭ ‬فوقها‭ ‬الأنهار‭ ‬الجليدية‮»‬‭.‬

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