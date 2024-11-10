((ستارة عملاقة)) لوقف ذوبان نهر جليدي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
اقترح فريق من العلماء خطة شاملة تهدف إلى منع ذوبان نهر جليدي ضخم في القارة القطبية الجنوبية يحتمل أن يتسبب في فيضانات كارثية على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة. ويتعرض نهر «ثويتس» الجليدي للذوبان بوتيرة متزايدة نتيجة تغيّر المناخ، ما يهدد برفع مستويات سطح البحر العالمية بمقدار عشرة أقدام (3.05م)، وقد يؤدي إلى غرق مدن ساحلية مهمة، مثل نيويورك وتشارلستون وأتلانتيك سيتي وميامي.
وفي محاولة لتجنّب هذا السيناريو الكارثي اقترح العلماء الخطة التي تتضمّن «تركيب ستارة عملاقة تحت الماء، أو زيادة سماكة الأنهار الجليدية بشكل مصطنع باستخدام مياه البحر، أو تبريد الصخور التي تنزلق فوقها الأنهار الجليدية».
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