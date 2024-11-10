((ستارة عملاقة)) لوقف ذوبان نهر جليدي

وفي‭ ‬محاولة‭ ‬لتجنّب‭ ‬هذا‭ ‬السيناريو‭ ‬الكارثي‭ ‬اقترح‭ ‬العلماء‭ ‬الخطة‭ ‬التي‭ ‬تتضمّن‭ ‬‮«‬تركيب‭ ‬ستارة‭ ‬عملاقة‭ ‬تحت‭ ‬الماء،‭ ‬أو‭ ‬زيادة‭ ‬سماكة‭ ‬الأنهار‭ ‬الجليدية‭ ‬بشكل‭ ‬مصطنع‭ ‬باستخدام‭ ‬مياه‭ ‬البحر،‭ ‬أو‭ ‬تبريد‭ ‬الصخور‭ ‬التي‭ ‬تنزلق‭ ‬فوقها‭ ‬الأنهار‭ ‬الجليدية‮»‬‭.‬

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.