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أسـتـرالـيـا تـدرس حـظـر وسـائل التواصل الاجتماعي على الأطفال

11/10/2024 7:07:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تدرس‭ ‬حكومة‭ ‬أستراليا‭ ‬فرض‭ ‬حظر‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬للأطفال‭ ‬الأقل‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬عاما‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬أنطوني‭ ‬ألبانيز
إن‭ ‬‮«‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬تضر‭ ‬بأطفالنا‭ ‬وأنا‭ ‬أطالب‭ ‬بوضع‭ ‬حد‭ ‬لذلك‮»‬‭. ‬

وأشار‭ ‬موقع‭ ‬تك‭ ‬كرانش‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬موضوعات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البرلمان‭ ‬الأسترالي‭ ‬سيناقش‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬هذا‭ ‬الحظر‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يدخل‭ ‬حيز‭ ‬التطبيق‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬التصديق‭ ‬عليه،‭ ‬بحسب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬استثناءات‭ ‬بموافقة‭ ‬الوالدين‭. ‬ويعني‭ ‬القانون‭ ‬المقترح‭ ‬أن‭ ‬المنصات‭ ‬مثل‭ ‬إنستجرام‭ ‬وفيسبوك‭ ‬وتيك‭ ‬توك‭ ‬وإكس‭ ‬وربما‭ ‬يوتيوب‭ ‬ستكون‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬منع‭ ‬دخول‭ ‬الأطفال‭ ‬إليها‭.‬

ويعتبر‭ ‬هذا‭ ‬النهج‭ ‬الذي‭ ‬تتبناه‭ ‬أستراليا‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأشد‭ ‬صرامة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تتحرك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البلدان‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الاتجاه‭. ‬بدعوى‭ ‬حماية‭ ‬الأطفال‭ ‬من‭ ‬الآثار‭ ‬السلبية‭ ‬للإفراط‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭. ‬ففي‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬النرويج‭ ‬إن‭ ‬البلاد‭ ‬ستفرض‭ ‬قريبا‭ ‬حدا‭ ‬أدنى‭ ‬لسن‭ ‬استخدام‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬هو‭ ‬15‭ ‬عاما،‭ ‬قائلا‭ ‬إنها‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬شن‭ ‬حملة‭ ‬أقوى‭ ‬ضد‭ ‬شركات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الربح‭ ‬والتي‭ ‬‮«‬تتلاعب‭ ‬بعقول‭ ‬الأطفال‭ ‬الصغار‮»‬‭.‬

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