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باحثون يابانيون يدرسون تأثير اهتزاز الجلد على الصحة العقلية

11/10/2024 7:07:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يعتزم‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬الباحثين،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬باحثون‭ ‬من‭ ‬اليابان،‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬دراسة‭ ‬سريرية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭ ‬لدراسة‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬نقل‭ ‬الاهتزازات‭ ‬إلى‭ ‬الجلد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جهاز‭ ‬قناع‭ ‬الوجه‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يحسن‭ ‬الصحة‭ ‬العقلية‭ ‬للإنسان‭.

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬كيودو‭ ‬اليابانية‭ ‬أن‭ ‬الباحثين‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬ناجويا‭ ‬وشركة‭ ‬لندن‭ ‬‮«‬تراستد‭ ‬ثيرابي‮»‬‭ ‬للتعليم‭ ‬والبحث‭ ‬يسعون‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬نهج‭ ‬غير‭ ‬دوائي‭ ‬وغير‭ ‬جراحي‭ ‬للعناية‭ ‬بالصحة‭ ‬العقلية‭.

وستشمل‭ ‬دراستهم‭ ‬السريرية‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬المؤسسات‭ ‬الطبية‭ ‬بلندن‭ ‬حوالي‭ ‬30‭ ‬شخصا‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬حالات‭ ‬مثل‭ ‬اضطراب‭ ‬نقص‭ ‬الانتباه‭ ‬مع‭ ‬فرط‭ ‬الحركة،‭ ‬واضطراب‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬الصدمة،‭ ‬والاكتئاب‭.

وسيرتدي‭ ‬المشاركون‭ ‬جهاز‭ ‬قناع‭ ‬بلاستيكي‭ ‬للوجه‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬مدة‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬10‭ ‬و20‭ ‬دقيقة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة،‭ ‬وسيجري‭ ‬تسجيل‭ ‬أي‭ ‬تغييرات‭ ‬تطرأ‭ ‬على‭ ‬أعراضهم‭ ‬وجودة‭ ‬نومهم‭.

وسيجري‭ ‬نقل‭ ‬أصوات‭ ‬منخفضة‭ ‬التردد‭ ‬غير‭ ‬مسموعة‭ ‬من‭ ‬بيئات‭ ‬طبيعية،‭ ‬مثل‭ ‬الغابات‭ ‬والشواطئ،‭ ‬وكذلك‭ ‬الموسيقى‭ ‬الكلاسيكية،‭ ‬إلى‭ ‬الدماغ‭ ‬كاهتزازات‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭.‬

وأظهرت‭ ‬دراسة‭ ‬مشتركة‭ ‬أجرتها‭ ‬جامعة‭ ‬ناجويا‭ ‬وجامعة‭ ‬أكيتا‭ ‬أن‭ ‬35‭ ‬فردا‭ ‬مسنا‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬ضعف‭ ‬إدراكي‭ ‬خفيف‭ ‬أو‭ ‬خرف‭ ‬طفيف‭ ‬أظهروا‭ ‬تحسنا‭ ‬في‭ ‬الوظائف‭ ‬الإدراكية،‭ ‬مثل‭ ‬الذاكرة،‭ ‬بعد‭ ‬شهر‭ ‬من‭ ‬العلاج‭ ‬باستخدام‭ ‬الأصوات‭ ‬منخفضة‭ ‬التردد‭ ‬مع‭ ‬الاهتزازات‭ ‬الدقيقة‭.

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