الشرطة الهندية تحقق في التهام عناصرها ((سمبوسة)) معدة لوزير

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
فتحت الشرطة الهندية تحقيقا بحق خمسة من عناصرها يُشتبه في تناولهم معجنات سمبوسة كانت محضرة لتقديمها لمسؤول سياسي محلي، حسبما أفادت تقارير إعلامية.
ووقع الحادث الشهر الماضي خلال زيارة قام بها الرئيس التنفيذي لولاية هيماشال براديش (شمال)، سوخافيندر سينغ سوخو، إلى المقر الإقليمي لإدارة التحقيقات الجنائية، الشرطة القضائية المحلية.
كان مضيفوه قد خططوا لتقديم السمبوسة للوزير، وهي قطع صغيرة لذيذة من اللحم أو الخضار المغطاة بالعجين تشكّل طعاما محببا لملايين الهنود.
لكن في ظروف تهدف التحقيقات إلى توضيحها، جرى التهام قطع السمبوسة المذكورة من جانب خمسة من عناصر الشرطة قبل أن تُعرض على الوزير.
وفي ظل التساؤلات عما إذا كان ما حصل خطأ بسيطا أم خطوة متعمدة، وصفت إدارة التحقيقات الجنائية الحادثة في تقرير لها بأنها «عمل موجه ضد الحكومة».
وأشارت الوثيقة التي نشرت مضمونها صحيفة «إيكونوميك تايمز» إلى أن «هذا التقرير يلحظ أيضا أن الموظفين المعنيين تصرفوا بمبادرة منهم، وسط قلق من حصول خطأ متعمد».
وقالت صحيفة «إنديان إكسبريس» إن عناصر الشرطة الخمسة تم استدعاؤهم من رؤسائهم لاستيضاح موقفهم مما حصل. وينبغي لهم المثول أمام رؤسائهم مع إمكان اتخاذ إجراءات تأديبية في حقهم
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