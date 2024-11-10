الشرطة الهندية تحقق في التهام عناصرها ((سمبوسة)) معدة لوزير

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ووقع‭ ‬الحادث‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لولاية‭ ‬هيماشال‭ ‬براديش‭ (‬شمال‭)‬،‭ ‬سوخافيندر‭ ‬سينغ‭ ‬سوخو،‭ ‬إلى‭ ‬المقر‭ ‬الإقليمي‭ ‬لإدارة‭ ‬التحقيقات‭ ‬الجنائية،‭ ‬الشرطة‭ ‬القضائية‭ ‬المحلية‭.‬

كان‭ ‬مضيفوه‭ ‬قد‭ ‬خططوا‭ ‬لتقديم‭ ‬السمبوسة‭ ‬للوزير،‭ ‬وهي‭ ‬قطع‭ ‬صغيرة‭ ‬لذيذة‭ ‬من‭ ‬اللحم‭ ‬أو‭ ‬الخضار‭ ‬المغطاة‭ ‬بالعجين‭ ‬تشكّل‭ ‬طعاما‭ ‬محببا‭ ‬لملايين‭ ‬الهنود‭. ‬

لكن‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬تهدف‭ ‬التحقيقات‭ ‬إلى‭ ‬توضيحها،‭ ‬جرى‭ ‬التهام‭ ‬قطع‭ ‬السمبوسة‭ ‬المذكورة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬خمسة‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬الشرطة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تُعرض‭ ‬على‭ ‬الوزير‭.‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬التساؤلات‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬خطأ‭ ‬بسيطا‭ ‬أم‭ ‬خطوة‭ ‬متعمدة،‭ ‬وصفت‭ ‬إدارة‭ ‬التحقيقات‭ ‬الجنائية‭ ‬الحادثة‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬لها‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬عمل‭ ‬موجه‭ ‬ضد‭ ‬الحكومة‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬مضمونها‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬إيكونوميك‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬التقرير‭ ‬يلحظ‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬الموظفين‭ ‬المعنيين‭ ‬تصرفوا‭ ‬بمبادرة‭ ‬منهم،‭ ‬وسط‭ ‬قلق‭ ‬من‭ ‬حصول‭ ‬خطأ‭ ‬متعمد‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬إنديان‭ ‬إكسبريس‮»‬‭ ‬إن‭ ‬عناصر‭ ‬الشرطة‭ ‬الخمسة‭ ‬تم‭ ‬استدعاؤهم‭ ‬من‭ ‬رؤسائهم‭ ‬لاستيضاح‭ ‬موقفهم‭ ‬مما‭ ‬حصل‭. ‬وينبغي‭ ‬لهم‭ ‬المثول‭ ‬أمام‭ ‬رؤسائهم‭ ‬مع‭ ‬إمكان‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬تأديبية‭ ‬في‭ ‬حقهم