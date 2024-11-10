روزه: ضغط المباريات تجاوز حدوده

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
لايبزغ -(د ب أ): يرى ماركو روزه، مدرب فريق لايبزغ، أن العبء الثقيل على اللاعبين يمثل مشكلة مزعجة بشكل متزايد وسببا لتعرض نجوم الأندية الكبرى للإصابات.
وصرح روزه للصحفيين بعد تعادل فريقه بدون أهداف مع ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) «لا أريد حتى أن أفكر في كيفية تعامل النادي الذي يلعب أيضا في كأس العالم للأندية الصيف المقبل. الأمر بصراحة أكبر من مجرد عبء على اللاعبين والأندية» وكانت هذه هي المباراة الثالثة على التوالي التي لا يتمكن خلالها لايبزغ من تحقيق الانتصار في جميع المسابقات.
واضطر روزه لعدم الاعتماد على 4 لاعبين أساسيين في قائمة فريقه بالمباراة، حيث يرى مشكلة مماثلة في أندية أخرى.
وأكد مدرب لايبزغ «بالنسبة لي، هناك روابط واضحة بين الإصابات في ريال مدريد ومانشستر سيتي ولايبزغ وبوروسيا دورتموند والعديد من الفرق الأخرى».
أضاف روزه «تتابع المباريات بالنسبة للاعبين الدوليين يبدو متزايدا للغاية».
وتعرض ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي للهزائم بشكل غير متوقع في الفترة الأخيرة وكلاهما يعاني من سلسلة من الإصابات في صفوفهما، بينما اضطر دورتموند لإشراك لاعبي خط الوسط في الدفاع خلال خسارته 1 / 3 أمام مضيفه ماينز أمس بالدوري الألماني. ويستعد اللاعبون الآن للتوجه إلى منتخباتهم الوطنية لخوض مباراتين في دوري الأمم الأوروبية خلال روزنامة المباريات الدولية القادم، ويعتقد روزه أن الأندية التي لا تضم لاعبين دوليين تتمتع بميزة كبيرة.
يذكر أن لايبزغ يحتل المركز الثاني حاليا في ترتيب الدوري الألماني برصيد 21 نقطة، بفارق 5 نقاط خلف بايرن ميونخ (المتصدر)، بعد 10 مراحل على انطلاق الموسم الحالي للمسابقة.
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