روزه: ضغط المباريات تجاوز حدوده

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وصرح‭ ‬روزه‭ ‬للصحفيين‭ ‬بعد‭ ‬تعادل‭ ‬فريقه‭ ‬بدون‭ ‬أهداف‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬بوروسيا‭ ‬مونشنجلادباخ‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬بوندسليجا‭) ‬‮«‬لا‭ ‬أريد‭ ‬حتى‭ ‬أن‭ ‬أفكر‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ ‬تعامل‭ ‬النادي‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬الصيف‭ ‬المقبل‭. ‬الأمر‭ ‬بصراحة‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬مجرد‭ ‬عبء‭ ‬على‭ ‬اللاعبين‭ ‬والأندية‮»‬‭ ‬وكانت‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬المباراة‭ ‬الثالثة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يتمكن‭ ‬خلالها‭ ‬لايبزغ‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬الانتصار‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات‭.‬

واضطر‭ ‬روزه‭ ‬لعدم‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬4‭ ‬لاعبين‭ ‬أساسيين‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬فريقه‭ ‬بالمباراة،‭ ‬حيث‭ ‬يرى‭ ‬مشكلة‭ ‬مماثلة‭ ‬في‭ ‬أندية‭ ‬أخرى‭.‬

وأكد‭ ‬مدرب‭ ‬لايبزغ‭ ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬لي،‭ ‬هناك‭ ‬روابط‭ ‬واضحة‭ ‬بين‭ ‬الإصابات‭ ‬في‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬ومانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬ولايبزغ‭ ‬وبوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الفرق‭ ‬الأخرى‮»‬‭.‬

أضاف‭ ‬روزه‭ ‬‮«‬تتابع‭ ‬المباريات‭ ‬بالنسبة‭ ‬للاعبين‭ ‬الدوليين‭ ‬يبدو‭ ‬متزايدا‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬

وتعرض‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬ومانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬للهزائم‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬متوقع‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬وكلاهما‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الإصابات‭ ‬في‭ ‬صفوفهما،‭ ‬بينما‭ ‬اضطر‭ ‬دورتموند‭ ‬لإشراك‭ ‬لاعبي‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬خلال‭ ‬خسارته‭ ‬1‭ / ‬3‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬ماينز‭ ‬أمس‭ ‬بالدوري‭ ‬الألماني‭. ‬ويستعد‭ ‬اللاعبون‭ ‬الآن‭ ‬للتوجه‭ ‬إلى‭ ‬منتخباتهم‭ ‬الوطنية‭ ‬لخوض‭ ‬مباراتين‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬خلال‭ ‬روزنامة‭ ‬المباريات‭ ‬الدولية‭ ‬القادم،‭ ‬ويعتقد‭ ‬روزه‭ ‬أن‭ ‬الأندية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تضم‭ ‬لاعبين‭ ‬دوليين‭ ‬تتمتع‭ ‬بميزة‭ ‬كبيرة‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬لايبزغ‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬برصيد‭ ‬21‭ ‬نقطة،‭ ‬بفارق‭ ‬5‭ ‬نقاط‭ ‬خلف‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ (‬المتصدر‭)‬،‭ ‬بعد‭ ‬10‭ ‬مراحل‭ ‬على‭ ‬انطلاق‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬للمسابقة‭.‬

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