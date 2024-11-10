غوارديولا: سيتي سيعود بشكل أقوى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
لندن -(د ب أ): أعرب بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن ثقته بعودة فريقه إلى قمة مستواه المعهود قريبا، بعد تكبده الهزيمة الرابعة على التوالي في ظاهرة غير مسبوقة في عهد المدرب الإسباني. وخسر سيتي أمام برايتون 1/2 السبت بالدوري الإنجليزي الممتاز في غياب ستة من نجومه الكبار، وهم جون ستونز وجيريمي دوكو وروبن دياز وجاك جريليش بالإضافة إلى الغائبين لفترة طويلة رودري وأوسكار بوب. ويرى غوارديولا أن عودة العديد من لاعبي الفريق الأول بعد نهاية فترة التوقف الدولي ستبشر بتغيير في حظوظ حامل اللقب.
ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن غوارديولا قوله:
«سأفكر في هذه الأيام العشرة، نصفّي الأذهان، ويعود اللاعبون المصابون، هذا هو الهدف».
وأضاف: «عندما يعود اللاعبون، أود أن ألعب بمستوى الشوط الأول لأننا لعبنا جيدا لمدة 70 دقيقة
وأشار: «أعرف كيف نلعب، المستوى الذي نقدمه جيد حقا في لحظات معينة لكننا غير قادرين على الاستمرار فترة طويلة».
وأوضح المدرب الإسباني: «أنا متأكد أنه عندما يعود اللاعبون، يمكنهم تقديم بعض الصفات الفردية في الفريق وسنعود أقوى». وأكد: «لقد خسرنا مباراتين في الدوري الإنجليزي الممتاز، علينا أن نتغير ونعود للفوز... ليس لدي أي شك في أننا سنعود إلى الأفضل».
وأشار: «هذا هو التحدي الذي أواجهه وأنا أحب ذلك، لن أتراجع، وأريد القيام بذلك أكثر من أي وقت مضى وسنحاول مرة أخرى».
وأكد: «نحاول تحليل أدائنا في أربع هزائم متتالية، لكن السؤال هو كيف نلعب».
وأوضح غوارديولا: «بورنموث يستحق ذلك، لكن المباريات كانت جيدة حقا أمام توتنهام وكانت هناك العديد من الأشياء الإيجابية في لشبونة واليوم لكننا خسرنا».
وختم تصريحاته بالقول: «عندما نلعب بشكل سيئ، فأنا أول من يقول ذلك لكن ليس لدي هذا الشعور».
MENAFN10112024000055011008ID1108870400
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.