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غوارديولا: سيتي سيعود بشكل أقوى

11/10/2024 7:07:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لندن‭ -(‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعرب‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لفريق‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬عن‭ ‬ثقته‭ ‬بعودة‭ ‬فريقه‭ ‬إلى‭ ‬قمة‭ ‬مستواه‭ ‬المعهود‭ ‬قريبا،‭ ‬بعد‭ ‬تكبده‭ ‬الهزيمة‭ ‬الرابعة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬ظاهرة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭. ‬وخسر‭ ‬سيتي‭ ‬أمام‭ ‬برايتون‭ ‬1‭/‬2‭ ‬السبت‭ ‬بالدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬ستة‭ ‬من‭ ‬نجومه‭ ‬الكبار،‭ ‬وهم‭ ‬جون‭ ‬ستونز‭ ‬وجيريمي‭ ‬دوكو‭ ‬وروبن‭ ‬دياز‭ ‬وجاك‭ ‬جريليش‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الغائبين‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬رودري‭ ‬وأوسكار‭ ‬بوب‭. ‬ويرى‭ ‬غوارديولا‭ ‬أن‭ ‬عودة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬الدولي‭ ‬ستبشر‭ ‬بتغيير‭ ‬في‭ ‬حظوظ‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭.‬

ونقل‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬لمانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬عن‭ ‬غوارديولا‭ ‬قوله‭:‬‮
«‬سأفكر‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأيام‭ ‬العشرة،‭ ‬نصفّي‭ ‬الأذهان،‭ ‬ويعود‭ ‬اللاعبون‭ ‬المصابون،‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬الهدف‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬عندما‭ ‬يعود‭ ‬اللاعبون،‭ ‬أود‭ ‬أن‭ ‬ألعب‭ ‬بمستوى‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬لأننا‭ ‬لعبنا‭ ‬جيدا‭ ‬لمدة‭ ‬70‭ ‬دقيقة

وأشار‭: ‬‮«‬أعرف‭ ‬كيف‭ ‬نلعب،‭ ‬المستوى‭ ‬الذي‭ ‬نقدمه‭ ‬جيد‭ ‬حقا‭ ‬في‭ ‬لحظات‭ ‬معينة‭ ‬لكننا‭ ‬غير‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬متأكد‭ ‬أنه‭ ‬عندما‭ ‬يعود‭ ‬اللاعبون،‭ ‬يمكنهم‭ ‬تقديم‭ ‬بعض‭ ‬الصفات‭ ‬الفردية‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬وسنعود‭ ‬أقوى‮»‬‭. ‬وأكد‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬خسرنا‭ ‬مباراتين‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز،‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نتغير‭ ‬ونعود‭ ‬للفوز‭... ‬ليس‭ ‬لدي‭ ‬أي‭ ‬شك‭ ‬في‭ ‬أننا‭ ‬سنعود‭ ‬إلى‭ ‬الأفضل‮»‬‭.‬


‬وأشار‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬هو‭ ‬التحدي‭ ‬الذي‭ ‬أواجهه‭ ‬وأنا‭ ‬أحب‭ ‬ذلك،‭ ‬لن‭ ‬أتراجع،‭ ‬وأريد‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‭ ‬وسنحاول‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‮»‬‭.‬

وأكد‭: ‬‮«‬نحاول‭ ‬تحليل‭ ‬أدائنا‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬هزائم‭ ‬متتالية،‭ ‬لكن‭ ‬السؤال‭ ‬هو‭ ‬كيف‭ ‬نلعب‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬غوارديولا‭: ‬‮«‬بورنموث‭ ‬يستحق‭ ‬ذلك،‭ ‬لكن‭ ‬المباريات‭ ‬كانت‭ ‬جيدة‭ ‬حقا‭ ‬أمام‭ ‬توتنهام‭ ‬وكانت‭ ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأشياء‭ ‬الإيجابية‭ ‬في‭ ‬لشبونة‭ ‬واليوم‭ ‬لكننا‭ ‬خسرنا‮»‬‭.‬

وختم‭ ‬تصريحاته‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬عندما‭ ‬نلعب‭ ‬بشكل‭ ‬سيئ،‭ ‬فأنا‭ ‬أول‭ ‬من‭ ‬يقول‭ ‬ذلك‭ ‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬لدي‭ ‬هذا‭ ‬الشعور‮»‬‭.‬

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