Monday, 11 November 2024 02:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حبس وتغريم ثلاثة آسيويين للصيد باستخدام شباك الجر القاعية المحظورة

11/10/2024 7:07:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صرح‭ ‬رئيس‭ ‬نيابة‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬العامة‭ ‬بأن‭ ‬المحكمة‭ ‬الصغرى‭ ‬الجنائية‭ ‬قد‭ ‬أصدرت‭ ‬حكماً‭ ‬بحبس‭ ‬ثلاثة‭ ‬متهمين‭ ‬من‭ ‬الجنسية‭ ‬الآسيوية‭ ‬مدة‭ ‬شهر‭ ‬وتغريم‭ ‬أحدهم‭ ‬مبلغ‭ ‬100‭ ‬دينار‭ ‬وإبعادهم‭ ‬نهائيا‭ ‬عن‭ ‬البلاد‭ ‬بعد‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبة،‭ ‬وذلك‭ ‬عما‭ ‬أسند‭ ‬إليهم‭ ‬من‭ ‬ممارسة‭ ‬الصيد‭ ‬باستخدام‭ ‬شباك‭ ‬الجر‭ ‬القاعية‭ ‬المحظور‭ ‬استخدامها‭. ‬كما‭ ‬أمرت‭ ‬بمصادرة‭ ‬قيمة‭ ‬كمية‭ ‬الصيد‭ ‬المضبوطة‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬السفينة‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬الواقعة‭.‬

وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قد‭ ‬تلقت‭ ‬بلاغاً‭ ‬من‭ ‬قيادة‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬برصد‭ ‬قارب‭ ‬على‭ ‬متنه‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬من‭ ‬الجنسية‭ ‬الآسيوية‭ ‬وهم‭ ‬يزاولون‭ ‬الصيد‭ ‬باستخدام‭ ‬شباك‭ ‬الجر‭ ‬القاعية‭ (‬الكوفة‭)‬،‭ ‬وعند‭ ‬مشاهدتهم‭ ‬للدورية‭ ‬الأمنية‭ ‬شرعوا‭ ‬في‭ ‬الهرب‭ ‬من‭ ‬الموقع،‭ ‬فتم‭ ‬اللحاق‭ ‬بهم‭ ‬والقبض‭ ‬عليهم،‭ ‬وضبط‭ ‬بحوزتهم‭ ‬60‭ ‬كيلوجراما‭ ‬من‭ ‬الروبيان‭ ‬الطازج،‭ ‬فيما‭ ‬تبين‭ ‬من‭ ‬معاينة‭ ‬القارب‭ ‬عدم‭ ‬توافر‭ ‬أدوات‭ ‬السلامة‭ ‬به‭.‬

وقد‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬التحقيق‭ ‬فور‭ ‬تلقيها‭ ‬ذلك‭ ‬البلاغ،‭ ‬وأمرت‭ ‬بالتحفظ‭ ‬على‭ ‬القارب‭ ‬المستخدم‭ ‬في‭ ‬الجريمة‭ ‬وبحبس‭ ‬المتهمين‭ ‬وإحالتهم‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة‭ ‬التي‭ ‬أصدرت‭ ‬حكمها‭ ‬المتقدم‭.‬

MENAFN10112024000055011008ID1108870398

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث