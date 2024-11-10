حبس وتغريم ثلاثة آسيويين للصيد باستخدام شباك الجر القاعية المحظورة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قد‭ ‬تلقت‭ ‬بلاغاً‭ ‬من‭ ‬قيادة‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬برصد‭ ‬قارب‭ ‬على‭ ‬متنه‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬من‭ ‬الجنسية‭ ‬الآسيوية‭ ‬وهم‭ ‬يزاولون‭ ‬الصيد‭ ‬باستخدام‭ ‬شباك‭ ‬الجر‭ ‬القاعية‭ (‬الكوفة‭)‬،‭ ‬وعند‭ ‬مشاهدتهم‭ ‬للدورية‭ ‬الأمنية‭ ‬شرعوا‭ ‬في‭ ‬الهرب‭ ‬من‭ ‬الموقع،‭ ‬فتم‭ ‬اللحاق‭ ‬بهم‭ ‬والقبض‭ ‬عليهم،‭ ‬وضبط‭ ‬بحوزتهم‭ ‬60‭ ‬كيلوجراما‭ ‬من‭ ‬الروبيان‭ ‬الطازج،‭ ‬فيما‭ ‬تبين‭ ‬من‭ ‬معاينة‭ ‬القارب‭ ‬عدم‭ ‬توافر‭ ‬أدوات‭ ‬السلامة‭ ‬به‭.‬

وقد‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬التحقيق‭ ‬فور‭ ‬تلقيها‭ ‬ذلك‭ ‬البلاغ،‭ ‬وأمرت‭ ‬بالتحفظ‭ ‬على‭ ‬القارب‭ ‬المستخدم‭ ‬في‭ ‬الجريمة‭ ‬وبحبس‭ ‬المتهمين‭ ‬وإحالتهم‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة‭ ‬التي‭ ‬أصدرت‭ ‬حكمها‭ ‬المتقدم‭.‬