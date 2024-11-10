حبس وتغريم ثلاثة آسيويين للصيد باستخدام شباك الجر القاعية المحظورة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن المحكمة الصغرى الجنائية قد أصدرت حكماً بحبس ثلاثة متهمين من الجنسية الآسيوية مدة شهر وتغريم أحدهم مبلغ 100 دينار وإبعادهم نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وذلك عما أسند إليهم من ممارسة الصيد باستخدام شباك الجر القاعية المحظور استخدامها. كما أمرت بمصادرة قيمة كمية الصيد المضبوطة فضلاً عن السفينة المستخدمة في الواقعة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من قيادة خفر السواحل برصد قارب على متنه ثلاثة أشخاص من الجنسية الآسيوية وهم يزاولون الصيد باستخدام شباك الجر القاعية (الكوفة)، وعند مشاهدتهم للدورية الأمنية شرعوا في الهرب من الموقع، فتم اللحاق بهم والقبض عليهم، وضبط بحوزتهم 60 كيلوجراما من الروبيان الطازج، فيما تبين من معاينة القارب عدم توافر أدوات السلامة به.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فور تلقيها ذلك البلاغ، وأمرت بالتحفظ على القارب المستخدم في الجريمة وبحبس المتهمين وإحالتهم إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.
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