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تأييد السجن 5 سنوات لأربعيني وسيدة هددا قائدة سيارة بسلندر وسرقا سيارتها

11/10/2024 7:07:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أيدت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬الجنائية‭ ‬معاقبة‭ ‬أربعيني‭ ‬وسيدة‭ ‬ثلاثينية‭ ‬بالسجن‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬سرقا‭ ‬سيارة‭ ‬وأرغما‭ ‬سيدة‭ ‬كانت‭ ‬بداخلها‭ ‬على‭ ‬الخروج‭ ‬منها‭ ‬رفقة‭ ‬طفلة‭ ‬بعد‭ ‬تهديدها‭ ‬بأسطوانة‭ ‬غاز‭.‬

كانت‭ ‬النيابة‭ ‬وجهت‭ ‬للمتهم‭ (‬46‭ ‬سنة‭) ‬والمتهمة‭ (‬32‭ ‬سنة‭)‬،‭ ‬أنهما‭ ‬سرقا‭ ‬المركبة‭ ‬المملوكة‭ ‬للمجني‭ ‬عليها،‭ ‬وذلك‭ ‬بفرض‭ ‬الأمر‭ ‬الواقع‭ ‬على‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬بأن‭ ‬قام‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬بتهديدها‭ ‬بتفجير‭ ‬المركبة‭ ‬بأسطوانة‭ ‬غاز‭ ‬وقداحة‭ ‬وقاما‭ ‬بسرقة‭ ‬المركبة‭ ‬وتمكنا‭ ‬من‭ ‬تعطيل‭ ‬مقاومتها‭ ‬والاستيلاء‭ ‬على‭ ‬المسروقات‭ ‬والفرار‭ ‬بها‭.‬

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ -‬كما‭ ‬شهد‭ ‬بها‭ ‬مقدم‭ ‬البلاغ‭- ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬حال‭ ‬تواجده‭ ‬بسوق‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬برفقة‭ ‬زوجته‭ ‬وابنته‭ ‬اللتين‭ ‬كانتا‭ ‬في‭ ‬السيارة،‭ ‬ترجل‭ ‬من‭ ‬سيارته‭ ‬وتوجه‭ ‬إلى‭ ‬أحد‭ ‬المحال‭ ‬التجارية،‭ ‬وبعد‭ ‬فترة‭ ‬سمع‭ ‬أصوات‭ ‬ضوضاء‭ ‬مرتفعة‭ ‬خارج‭ ‬المحل‭ ‬وشاهد‭ ‬المتهمين‭ ‬يقومان‭ ‬بسرقة‭ ‬المركبة‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬ملكيتها‭ ‬لوالدته،‭ ‬ثم‭ ‬حضرت‭ ‬زوجته‭ ‬وابنته،‭ ‬إذ‭ ‬أخبرته‭ ‬الزوجة‭ ‬بأن‭ ‬المتهم‭ ‬كان‭ ‬يحمل‭ ‬أسطوانة‭ ‬غاز‭ ‬كبيرة‭ ‬الحجم‭ ‬وقداحة‭ ‬وقام‭ ‬بتهديدها‭ ‬بأنه‭ ‬سيقوم‭ ‬بتفجير‭ ‬المركبة‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬تترجل‭ ‬منها،‭ ‬فسارعت‭ ‬بمغادرتها‭ ‬برفقة‭ ‬ابنتها،‭ ‬وبعدها‭ ‬فر‭ ‬المتهمان‭ ‬وتركا‭ ‬أسطوانة‭ ‬الغاز‭ ‬على‭ ‬الرصيف‭ ‬في‭ ‬الطريق‭ ‬العام‭.‬

كما‭ ‬شهد‭ ‬شخص‭ ‬بأن‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬كان‭ ‬يقوم‭ ‬بدحرجة‭ ‬أسطوانة‭ ‬غاز‭ ‬برفقة‭ ‬المتهمة‭ ‬الثانية،‭ ‬وتوجه‭ ‬إلى‭ ‬إحدى‭ ‬المركبات‭ ‬المتوقفة‭ ‬في‭ ‬الطريق‭ ‬العام‭ ‬وأنزل‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬المركبة‭ ‬وسرقها‭ ‬برفقة‭ ‬المتهمة‭ ‬الثانية،‭ ‬وفرا‭ ‬هاربين‭ ‬بالسيارة‭ ‬وتركا‭ ‬أسطوانة‭ ‬الغاز‭ ‬في‭ ‬الطريق‭ ‬العام‭.‬

وشهد‭ ‬رئيس‭ ‬عرفاء‭ ‬بأن‭ ‬التحريات‭ ‬توصلت‭ ‬إلى‭ ‬هوية‭ ‬المتهمين‭ ‬بالواقعة،‭ ‬وأنهما‭ ‬أقرا‭ ‬بعد‭ ‬القبض‭ ‬عليهما‭ ‬بما‭ ‬نسب‭ ‬إليهما،‭ ‬كما‭ ‬ثبت‭ ‬بالتصوير‭ ‬الأمني‭ ‬حدوث‭ ‬الواقعة،‭ ‬واتضح‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬لديه‭ ‬أسبقيات‭ ‬سرقة‭.‬

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