تأييد السجن 5 سنوات لأربعيني وسيدة هددا قائدة سيارة بسلندر وسرقا سيارتها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية معاقبة أربعيني وسيدة ثلاثينية بالسجن 5 سنوات بعد أن سرقا سيارة وأرغما سيدة كانت بداخلها على الخروج منها رفقة طفلة بعد تهديدها بأسطوانة غاز.
كانت النيابة وجهت للمتهم (46 سنة) والمتهمة (32 سنة)، أنهما سرقا المركبة المملوكة للمجني عليها، وذلك بفرض الأمر الواقع على المجني عليها بأن قام المتهم الأول بتهديدها بتفجير المركبة بأسطوانة غاز وقداحة وقاما بسرقة المركبة وتمكنا من تعطيل مقاومتها والاستيلاء على المسروقات والفرار بها.
وتعود تفاصيل الواقعة -كما شهد بها مقدم البلاغ- إلى أنه حال تواجده بسوق في منطقة الرفاع الشرقي برفقة زوجته وابنته اللتين كانتا في السيارة، ترجل من سيارته وتوجه إلى أحد المحال التجارية، وبعد فترة سمع أصوات ضوضاء مرتفعة خارج المحل وشاهد المتهمين يقومان بسرقة المركبة التي تعود ملكيتها لوالدته، ثم حضرت زوجته وابنته، إذ أخبرته الزوجة بأن المتهم كان يحمل أسطوانة غاز كبيرة الحجم وقداحة وقام بتهديدها بأنه سيقوم بتفجير المركبة إن لم تترجل منها، فسارعت بمغادرتها برفقة ابنتها، وبعدها فر المتهمان وتركا أسطوانة الغاز على الرصيف في الطريق العام.
كما شهد شخص بأن المتهم الأول كان يقوم بدحرجة أسطوانة غاز برفقة المتهمة الثانية، وتوجه إلى إحدى المركبات المتوقفة في الطريق العام وأنزل المجني عليها من المركبة وسرقها برفقة المتهمة الثانية، وفرا هاربين بالسيارة وتركا أسطوانة الغاز في الطريق العام.
وشهد رئيس عرفاء بأن التحريات توصلت إلى هوية المتهمين بالواقعة، وأنهما أقرا بعد القبض عليهما بما نسب إليهما، كما ثبت بالتصوير الأمني حدوث الواقعة، واتضح أن المتهم لديه أسبقيات سرقة.
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