برنامج ((أمنFM )) الإذاعي يستعرض جهود المديريات الأمنية في تحقيق الأمن والشراكة المجتمعية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استضاف البرنامج الإذاعي «أمن
FM » الذي تقدمه الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بالتعاون مع إذاعة البحرين الرائد يوسف محمد سيادي رئيس فرع البحث والتحري بمديرية شرطة محافظة المحرق، حيث تم استعراض جهود المديرية في تحقيق الأمن وتعزيز الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني.
وأكد الرائد يوسف محمد سيادي في بداية حديثه أن المديرية الأمنية لها دور جوهري في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، وخاصة في القضايا الاجتماعية التي تتم معالجتها عبر مكتب حماية الاسرة والطفل، باعتباره قسما يباشر القضايا والوقائع التي تكون في نطاق الأسرة، وذلك من خلال الحفاظ على سرية المعلومات والخصوصية بهدف التواصل وحل الخلافات وتقديم النصح والإرشاد بالتعاون مع المراكز الاجتماعية مما يسهم في تقليل نسبة حالات التفكك الأسري.
ولكون محافظة المحرق وجهة سياحية لزوار مملكة البحرين، فقد أوضح رئيس فرع البحث والتحري بمديرية شرطة محافظة المحرق أن المديرية تحرص على التواجد الميداني لرجال الأمن لخدمة ومساعدة جميع الفئات من مواطنين ومقيمين وزوار وتقديم الخدمات الأمنية اللازمة لهم، بالإضافة إلى نشر عدد من الدوريات الأمنية لتنظيم حركة السير بالتعاون مع دوريات الإدارة العامة للمرور، ولا سيما التواجد الأمني الميداني لأفراد شرطة المجتمع بالقرب من المدارس ومشاركتهم في مختلف المناسبات والأعياد والاحتفالات الوطنية.
وأكد الرائد يوسف محمد سيادي أن المواطن هو رجل الأمن الأول، عبر مد جسور التواصل. ومن أجل تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية مع أهالي المنطقة فإنه يتم زيارة المجالس الأهلية في محافظة المحرق والاستماع بشكل مباشر لملاحظات المواطنين والعمل على ايجاد حلول لها، منوهاً إلى أن المديرية تستقبل الشكاوى والبلاغات على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع على رقم التواصل بغرفة عمليات المديرية 17337000 أو بخط الطوارئ 999.
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