برنامج ((أمنFM )) الإذاعي يستعرض جهود المديريات الأمنية في تحقيق الأمن والشراكة المجتمعية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)FM

وأكد‭ ‬الرائد‭ ‬يوسف‭ ‬محمد‭ ‬سيادي‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬حديثه‭ ‬أن‭ ‬المديرية‭ ‬الأمنية‭ ‬لها‭ ‬دور‭ ‬جوهري‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬وسلامة‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬القضايا‭ ‬الاجتماعية‭ ‬التي‭ ‬تتم‭ ‬معالجتها‭ ‬عبر‭ ‬مكتب‭ ‬حماية‭ ‬الاسرة‭ ‬والطفل،‭ ‬باعتباره‭ ‬قسما‭ ‬يباشر‭ ‬القضايا‭ ‬والوقائع‭ ‬التي‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬الأسرة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬سرية‭ ‬المعلومات‭ ‬والخصوصية‭ ‬بهدف‭ ‬التواصل‭ ‬وحل‭ ‬الخلافات‭ ‬وتقديم‭ ‬النصح‭ ‬والإرشاد‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المراكز‭ ‬الاجتماعية‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬نسبة‭ ‬حالات‭ ‬التفكك‭ ‬الأسري‭.‬

ولكون‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬وجهة‭ ‬سياحية‭ ‬لزوار‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬فقد‭ ‬أوضح‭ ‬رئيس‭ ‬فرع‭ ‬البحث‭ ‬والتحري‭ ‬بمديرية‭ ‬شرطة‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬أن‭ ‬المديرية‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬التواجد‭ ‬الميداني‭ ‬لرجال‭ ‬الأمن‭ ‬لخدمة‭ ‬ومساعدة‭ ‬جميع‭ ‬الفئات‭ ‬من‭ ‬مواطنين‭ ‬ومقيمين‭ ‬وزوار‭ ‬وتقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الأمنية‭ ‬اللازمة‭ ‬لهم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدوريات‭ ‬الأمنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬حركة‭ ‬السير‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬دوريات‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬التواجد‭ ‬الأمني‭ ‬الميداني‭ ‬لأفراد‭ ‬شرطة‭ ‬المجتمع‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬ومشاركتهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المناسبات‭ ‬والأعياد‭ ‬والاحتفالات‭ ‬الوطنية‭.‬

وأكد‭ ‬الرائد‭ ‬يوسف‭ ‬محمد‭ ‬سيادي‭ ‬أن‭ ‬المواطن‭ ‬هو‭ ‬رجل‭ ‬الأمن‭ ‬الأول،‭ ‬عبر‭ ‬مد‭ ‬جسور‭ ‬التواصل‭. ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬مبدأ‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬مع‭ ‬أهالي‭ ‬المنطقة‭ ‬فإنه‭ ‬يتم‭ ‬زيارة‭ ‬المجالس‭ ‬الأهلية‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬والاستماع‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬لملاحظات‭ ‬المواطنين‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬ايجاد‭ ‬حلول‭ ‬لها،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المديرية‭ ‬تستقبل‭ ‬الشكاوى‭ ‬والبلاغات‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬طوال‭ ‬أيام‭ ‬الاسبوع‭ ‬على‭ ‬رقم‭ ‬التواصل‭ ‬بغرفة‭ ‬عمليات‭ ‬المديرية‭ ‬17337000‭ ‬أو‭ ‬بخط‭ ‬الطوارئ‭ ‬999‭. ‬