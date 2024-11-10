رسالة من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى فـي لـبـنـان إلـى الـقـمة العربية الإسلامية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
وجه المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان رسالة إلى القمة العربية الإسلامية الثانية التي ستعقد في السعودية اليوم الاثنين، مطالبًا القادة العرب والمسلمين باتخاذ مواقف حاسمة تجاه العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان وغزة.
وأشار نائب رئيس المجلس، الشيخ علي الخطيب، إلى المعاناة التي يواجهها لبنان من العدوان الإسرائيلي منذ أكثر من عام، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 3200 شخص، وإصابة أكثر من 14 ألفا آخرين، بالإضافة إلى تدمير آلاف المنازل وتشريد مئات الآلاف.
كما أكد الخطيب أن لبنان، الذي يساند القضية الفلسطينية، دفع ثمنًا باهظًا نتيجة ذلك، مشيرًا إلى أن الهجوم الإسرائيلي لم يقتصر على غزة بل انتقل أيضًا إلى لبنان، حيث تعرضت المدن والقرى لتدمير شامل.
واعتبر أن مقاومة الشعبين اللبناني والفلسطيني للعدوان تمثل دروسًا تاريخية للعدو الصهيوني، وتعزز الموقف العربي والإسلامي في مواجهة الأطماع الإسرائيلية.
وفي ختام رسالته، دعا الخطيب القمة العربية الإسلامية إلى اتخاذ قرارات قوية لدعم لبنان وفلسطين، وحماية الأمن القومي العربي من المخططات الصهيونية التي تسعى إلى السيطرة على المنطقة.
وأكد أن مواجهة هذه الأخطار هي مسؤولية مشتركة للأمة العربية والإسلامية، وضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لوقف ما وصفه بالإبادة التي يتعرض لها الشعبان اللبناني والفلسطيني.
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