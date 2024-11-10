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رسالة من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى فـي لـبـنـان إلـى الـقـمة العربية الإسلامية

11/10/2024 7:07:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وجه‭ ‬المجلس‭ ‬الإسلامي‭ ‬الشيعي‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬ستعقد‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين،‭ ‬مطالبًا‭ ‬القادة‭ ‬العرب‭ ‬والمسلمين‭ ‬باتخاذ‭ ‬مواقف‭ ‬حاسمة‭ ‬تجاه‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬وغزة‭. ‬

وأشار‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس،‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬الخطيب،‭ ‬إلى‭ ‬المعاناة‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬لبنان‭ ‬من‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام،‭ ‬والذي‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬3200‭ ‬شخص،‭ ‬وإصابة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬ألفا‭ ‬آخرين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تدمير‭ ‬آلاف‭ ‬المنازل‭ ‬وتشريد‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬الخطيب‭ ‬أن‭ ‬لبنان،‭ ‬الذي‭ ‬يساند‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬دفع‭ ‬ثمنًا‭ ‬باهظًا‭ ‬نتيجة‭ ‬ذلك،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الهجوم‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لم‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬بل‭ ‬انتقل‭ ‬أيضًا‭ ‬إلى‭ ‬لبنان،‭ ‬حيث‭ ‬تعرضت‭ ‬المدن‭ ‬والقرى‭ ‬لتدمير‭ ‬شامل‭. ‬

واعتبر‭ ‬أن‭ ‬مقاومة‭ ‬الشعبين‭ ‬اللبناني‭ ‬والفلسطيني‭ ‬للعدوان‭ ‬تمثل‭ ‬دروسًا‭ ‬تاريخية‭ ‬للعدو‭ ‬الصهيوني،‭ ‬وتعزز‭ ‬الموقف‭ ‬العربي‭ ‬والإسلامي‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الأطماع‭ ‬الإسرائيلية‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬رسالته،‭ ‬دعا‭ ‬الخطيب‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬الإسلامية‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬قوية‭ ‬لدعم‭ ‬لبنان‭ ‬وفلسطين،‭ ‬وحماية‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬العربي‭ ‬من‭ ‬المخططات‭ ‬الصهيونية‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭. ‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬مواجهة‭ ‬هذه‭ ‬الأخطار‭ ‬هي‭ ‬مسؤولية‭ ‬مشتركة‭ ‬للأمة‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية،‭ ‬وضرورة‭ ‬اتخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬عاجلة‭ ‬لوقف‭ ‬ما‭ ‬وصفه‭ ‬بالإبادة‭ ‬التي‭ ‬يتعرض‭ ‬لها‭ ‬الشعبان‭ ‬اللبناني‭ ‬والفلسطيني‭. ‬

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