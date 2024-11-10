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عشرات الشهداء والمصابين في قصف إسرائيلي على شمال غزة

11/10/2024 7:07:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) غزة‭ - ‬الوكالات‭: ‬قال‭ ‬مسعفون‭ ‬فلسطينيون‭ ‬إن‭ ‬عشرات‭ ‬استشهدوا‭ ‬وأصيبوا‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬منزل‭ ‬في‭ ‬جباليا‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭. ‬

وأظهرت‭ ‬لقطات‭ ‬متداولة‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬نحو‭ ‬12‭ ‬جثة‭ ‬ملفوفة‭ ‬في‭ ‬أغطية‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬المستشفيات‭. ‬وقال‭ ‬سكان‭ ‬إن‭ ‬المبنى‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬للقصف‭ ‬كان‭ ‬يؤوي‭ ‬30‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭. ‬

وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬والمعلومات‭ ‬الفلسطينية‭ (‬وفا‭) ‬ووسائل‭ ‬إعلام‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إن‭ ‬عدد‭ ‬الشهداء‭ ‬بلغ‭ ‬32‭ ‬شخصا‭. ‬ولم‭ ‬يرد‭ ‬تأكيد‭ ‬بعد‭ ‬للعدد‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬أمس،‭ ‬زعم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إنه‭ ‬استهدف‭ ‬موقعا‭ ‬في‭ ‬جباليا‭ ‬كان‭ ‬مقاتلون‭ ‬ينفذون‭ ‬عمليات‭ ‬فيه‭.‬

واتهم‭ ‬الجيش‭ ‬حماس‭ ‬بالاندساس‭ ‬بين‭ ‬المدنيين‭ ‬واستخدام‭ ‬الممتلكات‭ ‬المدنية‭ ‬لأغراض‭ ‬عسكرية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تنفيه‭ ‬الحركة‭.‬

وأعلنت‭ ‬كتائب‭ ‬القسام‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬أمس‭ ‬الإجهاز‭ ‬على‭ ‬15‭ ‬جنديا‭ ‬إسرائيليا‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وقالت‭ ‬القسام،‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬أورده‭ ‬المركز‭ ‬الفلسطيني‭ ‬للإعلام‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬أمس،‭ ‬‮«‬تمكن‭ ‬مجاهدونا‭ ‬من‭ ‬استهداف‭ ‬قوة‭ ‬صهيونية‭ ‬راجلة‭ ‬قوامها‭ ‬15‭ ‬جنديا‭ ‬بقذيفة‭ ‬أر‭ ‬بي‭ ‬جي‭ ‬مضادة‭ ‬للأفراد‭ ‬والإجهاز‭ ‬عليهم‭ ‬من‭ ‬المسافة‭ ‬صفر‭ ‬بالأسلحة‭ ‬الخفيفة‭ ‬والقنابل‭ ‬اليدوية‭ ‬غرب‭ ‬منطقة‭ ‬الشيماء‭ ‬شمال‭ ‬بيت‭ ‬لاهيا‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‮»‬‭. ‬

‭ ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مجاهديها‭ ‬أبلغوا‭ ‬بعد‭ ‬عودتهم‭ ‬من‭ ‬خطوط‭ ‬القتال‭ ‬عن‭ ‬استهداف‭ ‬ناقلتي‭ ‬جند‭ ‬صهيونيتين‭ ‬بقذيفتي‭ ‬‮«‬الياسين‭ ‬105‮»‬‭ ‬و‮«‬تاندوم‮»‬‭ ‬واستهداف‭ ‬جرافة‭ ‬عسكرية‭ ‬بعبوة‭ ‬رعدية‭ ‬قرب‭ ‬مسجد‭ ‬الشهــيد‭ ‬عماد‭ ‬عقل‭ ‬وسط‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‮»‬‭. ‬

‭ ‬ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مجاهديها‭ ‬أكدوا‭ ‬الاشتباك‭ ‬مع‭ ‬قوة‭ ‬صهيونية‭ ‬راجلة‭ ‬وإيقاع‭ ‬أفرادها‭ ‬بين‭ ‬قتيل‭ ‬وجريح‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البركة‭ ‬غرب‭ ‬بيت‭ ‬لاهيا
شمال
القطاع‮»‬‭.

ويقول‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬الفلسطيني‭ ‬إن‭ ‬عملياته‭ ‬توقفت‭ ‬بسبب‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬بلدتين‭ ‬ومخيم‭ ‬للاجئين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬كما‭ ‬لم‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬تحديد‭ ‬عدد‭ ‬القتلى‭ ‬في‭ ‬العملية‭.‬

وفي‭ ‬مدينة‭ ‬غزة،‭ ‬أدت‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬منزل‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬الصبرة‭ ‬لاستشهاد‭ ‬وائل‭ ‬الخور،‭ ‬مدير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بمدينة‭ ‬غزة،‭ ‬وسبعة‭ ‬أفراد‭ ‬آخرين‭ ‬من‭ ‬عائلته‭ ‬منهم‭ ‬زوجته‭ ‬وأطفاله‭ ‬أمس،‭ ‬حسبما‭ ‬ذكر‭ ‬مسعفون‭ ‬وأقارب‭.‬

وتعثرت‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬جهود‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭ ‬اللتين‭ ‬تتبادلان‭ ‬إلقاء‭ ‬المسؤولية‭ ‬في‭ ‬ذلك‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬القطرية‭ ‬السبت‭ ‬إن‭ ‬قطر،‭ ‬التي‭ ‬تتوسط‭ ‬في‭ ‬المفاوضات‭ ‬بجانب‭ ‬مصر‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬أبلغت‭ ‬حماس‭ ‬وإسرائيل‭ ‬بأنها‭ ‬ستعلق‭ ‬جهودها‭ ‬للتوسط‭ ‬في‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬لحين‭ ‬‮«‬توافر‭ ‬الجدية‭ ‬اللازمة‮»‬‭ ‬لاستئناف‭ ‬المحادثات‭. ‬

وخاضت‭ ‬الدول‭ ‬الثلاث‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أشهر‭ ‬جولات‭ ‬من‭ ‬المحادثات‭ ‬غير‭ ‬المجدية‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬للتوصل‭ ‬لوقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬ومن‭ ‬شأن‭ ‬تعليق‭ ‬مساعيها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬أن‭ ‬يزيد‭ ‬تعقيد‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭.‬

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