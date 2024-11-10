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((البحرين والكويت)) و((السيارات الأوروبية)) يطلقان عروضا حصرية على قروض السيارات

11/10/2024 7:07:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬البنك‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬والشركات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬إطلاق‭ ‬حملته‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬السيارات‭ ‬الأوروبية‭ ‬‮«‬ Euro ‭ ‬ Motors ‮»‬؛‭ ‬الوكيل‭ ‬الحصري‭ ‬والموزّع‭ ‬المعتمد‭ ‬لسيارات‭ ‬رولز‭ ‬رويس،‭ ‬وفيراري،‭ ‬ومازيراتي،‭ ‬ولاند‭ ‬روفر،‭ ‬وبي‭ ‬إم‭ ‬دبليو،‭ ‬وجاكوار،‭ ‬وميني‭ ‬كوبر‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تمويل‭ ‬سيارات‭ ‬جديدة‭ ‬لعملائه‭ ‬الراغبين‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬قروض‭ ‬ميسّرة‭ ‬لشراء‭ ‬سيارات‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬الشركة‭.‬

وتشمل‭ ‬الحملة‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬السيارات‭ ‬المتوافرة‭ ‬لدى‭ ‬شركة‭ ‬السيارات‭ ‬الأوروبية،‭ ‬والتي‭ ‬يمكن‭ ‬لعملاء‭ ‬البنك‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬الحصول‭ ‬عليها‭ ‬والتمتع‭ ‬بمزايا‭ ‬عديدة‭ ‬تسهّل‭ ‬عملية‭ ‬التمويل،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬إمكانية‭ ‬تأجيل‭ ‬المدفوعات‭ ‬لفترة‭ ‬6‭ ‬أشهر،‭ ‬وخيارات‭ ‬مرنة‭ ‬للدفعة‭ ‬الأولى،‭ ‬كما‭ ‬يحصل‭ ‬العملاء‭ ‬الذين‭ ‬يحولون‭ ‬رواتبهم‭ ‬إلى‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬على‭ ‬أسعار‭ ‬فائدة‭ ‬مخفّضة،‭ ‬بحسب‭ ‬الشروط‭ ‬والأحكام‭. ‬وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬أحمد‭ ‬تقي،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭: ‬‮«‬يضع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬العملاء‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬أولوياته،‭ ‬ويتجسّد‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬تواصل‭ ‬جهودنا‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬عملية‭ ‬تمويل‭ ‬السيارات‭ ‬الجديدة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استمرارنا‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬الشراكات‭ ‬مع‭ ‬أحدى‭ ‬أكبر‭ ‬وكلاء‭ ‬السيارات،‭ ‬لتوفير‭ ‬حزم‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬خيارات‭ ‬التمويل‭ ‬بمميزات‭ ‬توفّر‭ ‬رحلة‭ ‬سلسة‭ ‬لشراء‭ ‬سيارة،‭ ‬ونحن‭ ‬نعتز‭ ‬للغاية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬السيارات‭ ‬الأوروبية‭ ‬للتأكيد‭ ‬على‭ ‬مساعينا‭ ‬الدؤوبة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬وحرصنا‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬حصول‭ ‬عملائنا‭ ‬الكرام‭ ‬على‭ ‬خيارات‭ ‬تمويلية‭ ‬بإجراءات‭ ‬بسيطة‭ ‬وموثوقة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬تقي‭: ‬‮«‬هدفنا‭ ‬هو‭ ‬تزويد‭ ‬عملائنا‭ ‬بأفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬والمنتجات‭ ‬المالية،‭ ‬وبهذا،‭ ‬فإننا‭ ‬نفخر‭ ‬بأن‭ ‬نكون‭ ‬في‭ ‬طليعة‭ ‬مزودي‭ ‬خدمات‭ ‬التمويل‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة‭ ‬كبنك‭ ‬عريق‭ ‬يقدّم‭ ‬عروضا‭ ‬فريدة‭ ‬لتمويل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يطمح‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬إلى‭ ‬اقتنائه‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬السيارات،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬شراكاتنا‭ ‬مع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات،‭ ‬والتي‭ ‬تكللت‭ ‬بإتمام‭ ‬أعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الصفقات‭ ‬التي‭ ‬أضافت‭ ‬قيمة‭ ‬لعملائنا‭ ‬ومكّنتهم‭ ‬من‭ ‬شراء‭ ‬سيارة‭ ‬أحلامهم‭ ‬بكل‭ ‬سهولة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشركة‭ ‬السيارات‭ ‬الأوروبية‭ ‬ريتشارد‭ ‬كوف‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬تبوأنا‭ ‬مكانة‭ ‬رفيعة‭ ‬ومرموقة‭ ‬بين‭ ‬وكلاء‭ ‬السيارات‭ ‬بأعلى‭ ‬مستويات‭ ‬النجاح‭ ‬والتميز،‭ ‬ونحن‭ ‬سُعداء‭ ‬بمواصلة‭ ‬مسيرة‭ ‬الإنجاز‭ ‬هذه‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬لتقديم‭ ‬تمويلات‭ ‬ميسّرة‭ ‬للعملاء‭ ‬تخفف‭ ‬عنهم‭ ‬أعباء‭ ‬شراء‭ ‬سيارة‭ ‬جديدة،‭ ‬ونشيد‭ ‬بكافة‭ ‬جهود‭ ‬البنك‭ ‬لدعم‭ ‬قطاع‭ ‬السيارات‭ ‬وتحقيق‭ ‬رؤيتنا‭ ‬التي‭ ‬نتطلع‭ ‬عبرها‭ ‬إلى‭ ‬تلبية‭ ‬الطلب‭ ‬المتزايد‭ ‬على‭ ‬حلول‭ ‬تمويل‭ ‬السيارات،‭ ‬مجددين‭ ‬التزامنا‭ ‬بتوثيق‭ ‬أطر‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬شركائنا‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬لطرح‭ ‬الحملات‭ ‬والمبادرات‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬المملكة‭ ‬وساكنيها‮»‬‭.‬

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