((البحرين والكويت)) و((السيارات الأوروبية)) يطلقان عروضا حصرية على قروض السيارات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلن بنك البحرين والكويت، البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والشركات في مملكة البحرين، إطلاق حملته بالشراكة مع شركة السيارات الأوروبية «
Euro
Motors »؛ الوكيل الحصري والموزّع المعتمد لسيارات رولز رويس، وفيراري، ومازيراتي، ولاند روفر، وبي إم دبليو، وجاكوار، وميني كوبر في البحرين، الهادفة إلى تمويل سيارات جديدة لعملائه الراغبين بالحصول على قروض ميسّرة لشراء سيارات جديدة من الشركة.
وتشمل الحملة مجموعة واسعة من السيارات المتوافرة لدى شركة السيارات الأوروبية، والتي يمكن لعملاء البنك من المواطنين والمقيمين الحصول عليها والتمتع بمزايا عديدة تسهّل عملية التمويل، بما في ذلك إمكانية تأجيل المدفوعات لفترة 6 أشهر، وخيارات مرنة للدفعة الأولى، كما يحصل العملاء الذين يحولون رواتبهم إلى بنك البحرين والكويت على أسعار فائدة مخفّضة، بحسب الشروط والأحكام. وبهذه المناسبة، قال أحمد تقي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين والكويت: «يضع بنك البحرين والكويت تلبية احتياجات العملاء على رأس أولوياته، ويتجسّد ذلك في تواصل جهودنا في تسهيل عملية تمويل السيارات الجديدة، من خلال استمرارنا في عقد الشراكات مع أحدى أكبر وكلاء السيارات، لتوفير حزم متنوعة من خيارات التمويل بمميزات توفّر رحلة سلسة لشراء سيارة، ونحن نعتز للغاية بالتعاون مع شركة السيارات الأوروبية للتأكيد على مساعينا الدؤوبة في هذا الصدد وحرصنا على ضمان حصول عملائنا الكرام على خيارات تمويلية بإجراءات بسيطة وموثوقة».
وأضاف تقي: «هدفنا هو تزويد عملائنا بأفضل الخدمات والمنتجات المالية، وبهذا، فإننا نفخر بأن نكون في طليعة مزودي خدمات التمويل في البحرين والمنطقة كبنك عريق يقدّم عروضا فريدة لتمويل كل ما يطمح أفراد المجتمع البحريني إلى اقتنائه بما في ذلك السيارات، في إطار شراكاتنا مع العديد من المؤسسات، والتي تكللت بإتمام أعداد كبيرة من الصفقات التي أضافت قيمة لعملائنا ومكّنتهم من شراء سيارة أحلامهم بكل سهولة».
من جانبه، قال المدير العام لشركة السيارات الأوروبية ريتشارد كوف: «لقد تبوأنا مكانة رفيعة ومرموقة بين وكلاء السيارات بأعلى مستويات النجاح والتميز، ونحن سُعداء بمواصلة مسيرة الإنجاز هذه بالتعاون مع بنك البحرين والكويت، لتقديم تمويلات ميسّرة للعملاء تخفف عنهم أعباء شراء سيارة جديدة، ونشيد بكافة جهود البنك لدعم قطاع السيارات وتحقيق رؤيتنا التي نتطلع عبرها إلى تلبية الطلب المتزايد على حلول تمويل السيارات، مجددين التزامنا بتوثيق أطر التعاون مع شركائنا في القطاع المصرفي لطرح الحملات والمبادرات التي تصب في صالح المملكة وساكنيها».
MENAFN10112024000055011008ID1108870393
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.