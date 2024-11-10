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وزير التنمية الاجتماعية يتسلّم مهامه.. ويؤكد البناء على إنجازات قطاع التنمية الاجتماعية

11/10/2024 7:07:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) التقى‭ ‬أسامة‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬العلوي‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬أسامة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬خلف‭ ‬العصفور،‭ ‬وذلك‭ ‬لتسلّم‭ ‬مهام‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭.‬

خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬مواصلة‭ ‬البناء‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬لقطاع‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬خدمةً‭ ‬للوطن‭ ‬والمواطن،‭ ‬ضمن‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬الواحد،‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وأشاد‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬أسامة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬خلف‭ ‬العصفور‭ ‬خلال‭ ‬توليه‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬وما‭ ‬تم‭ ‬تنفيذه‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬ومبادرات‭ ‬متنوعة‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬منظومة‭ ‬الخدمات‭ ‬الاجتماعية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬أسامة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬خلف‭ ‬العصفور‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬لأسامة‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬العلوي‭ ‬بمناسبة‭ ‬نيله‭ ‬الثقة‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬لكل‭ ‬منتسبي‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلوها‭ ‬طوال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تعزيز‭ ‬جودة‭ ‬وكفاءة‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدّمة‭ ‬والارتقاء‭ ‬بمنظومة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬متمنياً‭ ‬لوزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مهامه‭ ‬ومسؤولياته‭.‬

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