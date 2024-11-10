وزير التنمية الاجتماعية يتسلّم مهامه.. ويؤكد البناء على إنجازات قطاع التنمية الاجتماعية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
التقى أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية، أسامة بن أحمد خلف العصفور، وذلك لتسلّم مهام وزارة التنمية الاجتماعية.
خلال اللقاء، أكد وزير التنمية الاجتماعية مواصلة البناء ما تحقق من إنجازات لقطاع التنمية الاجتماعية خدمةً للوطن والمواطن، ضمن فريق البحرين الواحد، لتحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشاد وزير التنمية الاجتماعية بالجهود التي بذلها أسامة بن أحمد خلف العصفور خلال توليه الوزارة في الفترة الماضية، وما تم تنفيذه من برامج ومبادرات متنوعة أسهمت في تعزيز منظومة الخدمات الاجتماعية.
من جانبه، أعرب أسامة بن أحمد خلف العصفور عن خالص التهاني لأسامة بن صالح العلوي بمناسبة نيله الثقة الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، معرباً عن شكره لكل منتسبي وزارة التنمية الاجتماعية على الجهود التي بذلوها طوال الفترة الماضية في سبيل تعزيز جودة وكفاءة الخدمات المقدّمة والارتقاء بمنظومة التنمية الاجتماعية، متمنياً لوزير التنمية الاجتماعية التوفيق والنجاح في مهامه ومسؤولياته.
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