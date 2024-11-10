وزير المواصلات والاتصالات يتسلّم مهامه.. ويؤكد استمرار العمل على تعزيز قطاعات الوزارة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
التقى الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد بن عبدالله آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات، محمد بن ثامر الكعبي، وذلك لتسلّم مهام وزارة المواصلات والاتصالات.
وأكد الوزير خلال اللقاء استمرار العمل على تعزيز كل القطاعات المنضوية تحت وزارة المواصلات والاتصالات وتدعيمها بما يحقق مختلف الأهداف التنموية، تحقيقاً لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
كما أشاد الوزير بالجهود الطيبة التي بذلها محمد بن ثامر الكعبي خلال توليه الوزارة بالفترة الماضية، منوهاً بما تحقق من مشاريع متنوعة أسهمت في تقدم قطاع المواصلات والاتصالات.
بدوره، أعرب محمد بن ثامر الكعبي عن خالص التهاني وأطيب التبريكات لمعالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد بن عبدالله آل خليفة، بمناسبة حصوله على الثقة الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، مقدماً شكره وتقديره لكل منتسبي الوزارة لجهودهم المخلصة التي بذلوها طوال الفترة الماضية، ومتمنياً للوزير دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامه.
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