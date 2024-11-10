وزير المواصلات والاتصالات يتسلّم مهامه.. ويؤكد استمرار العمل على تعزيز قطاعات الوزارة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬الوزير‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬استمرار‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬كل‭ ‬القطاعات‭ ‬المنضوية‭ ‬تحت‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬وتدعيمها‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬مختلف‭ ‬الأهداف‭ ‬التنموية،‭ ‬تحقيقاً‭ ‬لرؤى‭ ‬وتطلعات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وتوجهات‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭. ‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬الوزير‭ ‬بالجهود‭ ‬الطيبة‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬ثامر‭ ‬الكعبي‭ ‬خلال‭ ‬توليه‭ ‬الوزارة‭ ‬بالفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬منوهاً‭ ‬بما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬متنوعة‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تقدم‭ ‬قطاع‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭. ‬

بدوره،‭ ‬أعرب‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬ثامر‭ ‬الكعبي‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬وأطيب‭ ‬التبريكات‭ ‬لمعالي‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬بمناسبة‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬الثقة‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬مقدماً‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لكل‭ ‬منتسبي‭ ‬الوزارة‭ ‬لجهودهم‭ ‬المخلصة‭ ‬التي‭ ‬بذلوها‭ ‬طوال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬ومتمنياً‭ ‬للوزير‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬مهامه‭. ‬