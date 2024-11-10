وزير العدل يشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شارك نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أمس، في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية والإسلامية غير العادية المقرر عقدها اليوم الاثنين، في العاصمة الرياض.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار التحضيرات للقمة التي ستنعقد اليومً برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة، للتأكيد على أهمية تعزيز العمل العربي والإسلامي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة في المنطقة.
وشهد الاجتماع مناقشة جدول أعمال القمة المرتقبة، وبحث أبرز القضايا المطروحة للنقاش.
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