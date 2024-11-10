وزير العدل يشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التحضيرات‭ ‬للقمة‭ ‬التي‭ ‬ستنعقد‭ ‬اليومً‭ ‬برعاية‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وبمتابعة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ولي‭ ‬عهد‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬للتأكيد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬العمل‭ ‬العربي‭ ‬والإسلامي‭ ‬المشترك‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الراهنة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.