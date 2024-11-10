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وزير العدل يشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية

11/10/2024 7:07:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك‭ ‬نواف‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المعاودة‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬أمس،‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الوزاري‭ ‬التحضيري‭ ‬للقمة‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬غير‭ ‬العادية‭ ‬المقرر‭ ‬عقدها‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين،‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الرياض‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التحضيرات‭ ‬للقمة‭ ‬التي‭ ‬ستنعقد‭ ‬اليومً‭ ‬برعاية‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وبمتابعة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ولي‭ ‬عهد‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬للتأكيد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬العمل‭ ‬العربي‭ ‬والإسلامي‭ ‬المشترك‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الراهنة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وشهد‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬القمة‭ ‬المرتقبة،‭ ‬وبحث‭ ‬أبرز‭ ‬القضايا‭ ‬المطروحة‭ ‬للنقاش‭.‬

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