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علاقات صداقة راسخة بين البحرين والمملكة المتحدة:الملك يصل إلى المملكة المتحدة تلبية لدعوة الملك تشارلز الثالث

11/10/2024 7:07:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وصل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬الصديقة‭ ‬ليبدأ‭ ‬زيارة‭ ‬لها‭ ‬تلبية‭ ‬لدعوة‭ ‬تلقاها‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬لبريطانيا‭ ‬العظمى‭ ‬وإيرلندا‭ ‬الشمالية،‭ ‬يلتقي‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬خلالها‭ ‬مع‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭.‬



ولدى‭ ‬وصول‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬أدى‭ ‬صفان‭ ‬من‭ ‬حرس‭ ‬الشرف‭ ‬التحية‭ ‬لجلالته‭.‬

وتأتي‭ ‬زيارة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تعزيز‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬الراسخة‭ ‬ودعم‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬الوطيد‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬وانطلاقًا‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬قيادتي‭ ‬البلدين‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تطوير‭ ‬وتنمية‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬العريقة‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب‭ ‬لصالح‭ ‬شعبيهما‭ ‬الصديقين‭.‬



‭ ‬وكان‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬مستقبلي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬لدى‭ ‬وصوله‭ ‬رون‭ ‬سبيرز‭ ‬ممثل‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث،‭ ‬ولويس‭ ‬هينتون‭ ‬قائد‭ ‬قاعدة‭ ‬برايز‭ ‬نورتن‭ ‬الجوية‭ ‬التابعة‭ ‬لسلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البريطاني،‭ ‬والشيخ‭ ‬فواز‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وأعضاء‭ ‬السفارة‭. ‬

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