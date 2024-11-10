علاقات صداقة راسخة بين البحرين والمملكة المتحدة:الملك يصل إلى المملكة المتحدة تلبية لدعوة الملك تشارلز الثالث

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)







ولدى‭ ‬وصول‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬أدى‭ ‬صفان‭ ‬من‭ ‬حرس‭ ‬الشرف‭ ‬التحية‭ ‬لجلالته‭.‬

وتأتي‭ ‬زيارة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تعزيز‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬الراسخة‭ ‬ودعم‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬الوطيد‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬وانطلاقًا‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬قيادتي‭ ‬البلدين‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تطوير‭ ‬وتنمية‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬العريقة‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب‭ ‬لصالح‭ ‬شعبيهما‭ ‬الصديقين‭.‬







‭ ‬وكان‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬مستقبلي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬لدى‭ ‬وصوله‭ ‬رون‭ ‬سبيرز‭ ‬ممثل‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث،‭ ‬ولويس‭ ‬هينتون‭ ‬قائد‭ ‬قاعدة‭ ‬برايز‭ ‬نورتن‭ ‬الجوية‭ ‬التابعة‭ ‬لسلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البريطاني،‭ ‬والشيخ‭ ‬فواز‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وأعضاء‭ ‬السفارة‭. ‬