علاقات صداقة راسخة بين البحرين والمملكة المتحدة:الملك يصل إلى المملكة المتحدة تلبية لدعوة الملك تشارلز الثالث

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
وصل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم إلى المملكة المتحدة الصديقة ليبدأ زيارة لها تلبية لدعوة تلقاها من صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، يلتقي جلالة الملك المعظم خلالها مع جلالة الملك تشارلز الثالث.
ولدى وصول حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أدى صفان من حرس الشرف التحية لجلالته.
وتأتي زيارة حضرة صاحب الجلالة في إطار تعزيز علاقات الصداقة الراسخة ودعم مجالات التعاون الوطيد القائمة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، وانطلاقًا من حرص قيادتي البلدين على كل ما من شأنه تطوير وتنمية هذه العلاقات العريقة نحو آفاق أرحب لصالح شعبيهما الصديقين.
وكان في مقدمة مستقبلي حضرة صاحب الجلالة لدى وصوله رون سبيرز ممثل صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث، ولويس هينتون قائد قاعدة برايز نورتن الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، والشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة وأعضاء السفارة.
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