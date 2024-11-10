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سكان بلدة إسرائيلية حدودية مع لبنان يستبعدون العودة إليها قريبا

11/10/2024 7:07:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) المطلة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬من‭ ‬ملجأ‭ ‬في‭ ‬المطلة،‭ ‬يعرض‭ ‬دافيد‭ ‬أزولاي‭ ‬شظايا‭ ‬صواريخ‭ ‬وقذائف‭ ‬ومسيّرات‭ ‬أطلقها‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬على‭ ‬البلدة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬القصف‭ ‬المتبادل‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭. ‬وقال‭ ‬وهو‭ ‬يقلّب‭ ‬شظايا‭ ‬صغيرة‭ ‬بين‭ ‬يديه،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الصواريخ‭ ‬مصدرها‭ ‬من‭ ‬الشرق‭... ‬إيران‭ ‬وروسيا‭ ‬وكوريا‭ ‬الشمالية‮»‬‭.‬

هذه‭ ‬الشظايا‭ ‬هي‭ ‬ما‭ ‬تبقّى‭ ‬من‭ ‬صواريخ‭ ‬مضادة‭ ‬للدروع‭ ‬وقذائف‭ ‬وصواريخ‭ ‬ومسيّرات‭ ‬أطلقها‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الأشهر‭ ‬الماضية‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭. ‬وشاهدها‭ ‬صحفيو‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬خلال‭ ‬جولة‭ ‬نظّمها‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬البلدة‭ ‬الواقعة‭ ‬ضمن‭ ‬منطقة‭ ‬عسكرية‭ ‬مغلقة‭. ‬وأوضح‭ ‬أزولاي،‭ ‬وهو‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الإقليمي‭ ‬للمطلة،‭ ‬أن‭ ‬البلدة‭ ‬‮«‬هي‭ ‬الأكثر‭ ‬تعرضا‭ ‬للقصف‮»‬‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل‭.‬

ومع‭ ‬استمرار‭ ‬المواجهة‭ ‬بين‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬والتنظيم‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬إيران،‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬أزولاي‭ ‬الذي‭ ‬يرأس‭ ‬المجلس‭ ‬منذ‭ ‬عقد،‭ ‬يجلس‭ ‬في‭ ‬مكتبه‭ ‬كالمعتاد،‭ ‬وإنما‭ ‬في‭ ‬الملجأ‭ ‬الذي‭ ‬يشكل‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬عمليات‭ ‬للمطلة‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬الحرب‭. ‬فقد‭ ‬غادر‭ ‬سكان‭ ‬المطلة‭ ‬الذين‭ ‬كان‭ ‬تعدادهم‭ ‬يناهز‭ ‬ألفي‭ ‬نسمة‭ ‬بلدتهم‭ ‬مذ‭ ‬فتح‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬جبهة‭ ‬‮«‬إسناد‮»‬‭ ‬لقطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬غداة‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭ ‬إثر‭ ‬هجوم‭ ‬الحركة‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭.‬

وأوضح‭ ‬أزولاي‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬يدير‭ ‬الشؤون‭ ‬البلدية‭ ‬بل‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالحرب‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬القتلى‭ ‬المدنيين‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬قمنا‭ ‬بكل‭ ‬شيء‭ ‬باستثناء‭ ‬الاعتناء‭ ‬بمواطنينا‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬سكان‭ ‬المطلة‭ ‬باتوا‭ ‬يتوزعون‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬إسرائيل‭. ‬وبعد‭ ‬نحو‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬تبادل‭ ‬القصف‭ ‬عبر‭ ‬الحدود،‭ ‬كثّفت‭ ‬إسرائيل‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬ضرباتها‭ ‬الجوّية‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬تُعتبر‭ ‬معاقل‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت‭ ‬وجنوب‭ ‬لبنان‭ ‬وشرقه،‭ ‬وبدأت‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬منه‭ ‬عمليات‭ ‬برية‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الحدودية‭ ‬الجنوبية‭.‬

وتؤكد‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬أنها‭ ‬تريد‭ ‬تفكيك‭ ‬بنى‭ ‬تحتية‭ ‬عسكرية‭ ‬للحزب‭ ‬قرب‭ ‬حدودها،‭ ‬والسماح‭ ‬لسكان‭ ‬مناطقها‭ ‬الشمالية‭ ‬بالعودة‭ ‬إلى‭ ‬ديارهم‭. ‬وغادر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬منازلهم‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬وفقا‭ ‬للسلطات‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬وخلال‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها،‭ ‬قتل‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬113‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بينهم‭ ‬12‭ ‬في‭ ‬الجولان‭ ‬السوري‭ ‬المحتل‭. ‬

وعلى‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬من‭ ‬الحدود،‭ ‬قتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬3100‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬التصعيد‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬معظمهم‭ ‬منذ‭ ‬23‭ ‬سبتمبر،‭ ‬بحسب‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭. ‬ونزح‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬بحسب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

يستبعد‭ ‬أزولاي‭ ‬وغيره‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬المطلة‭ ‬الذين‭ ‬تحدثوا‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬العودة‭ ‬سريعة،‭ ‬بل‭ ‬قد‭ ‬يحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬لإعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬البلدة‭ ‬بعدما‭ ‬دُمّر‭ ‬350‭ ‬منزلا‭ ‬ومباني‭ ‬أخرى،‭ ‬أي‭ ‬نحو‭ ‬60‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬مجموع‭ ‬ما‭ ‬فيها‭. ‬تم‭ ‬إجلاء‭ ‬غاليت‭ ‬يوسف‭ ‬من‭ ‬منزلها‭ ‬الذي‭ ‬يقع‭ ‬على‭ ‬قمة‭ ‬تلة‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬ولم‭ ‬تعد‭ ‬إليه‭ ‬سوى‭ ‬مرات‭ ‬معدودة‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭. ‬وقالت‭ ‬يوسف‭ (‬60‭ ‬عاما‭) ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬بلدية‭ ‬المطلة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬شيء‭ ‬لنعود‭ ‬إليه‮»‬‭. ‬وشرحت‭ ‬‮«‬أصيب‭ ‬منزلي‭ ‬مرات‭ ‬عدة‮»‬‭ ‬بصواريخ‭ ‬مضادة‭ ‬للدروع‭ ‬ومقذوفات‭ ‬أخرى،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬اشتعال‭ ‬النيران‭ ‬فيه‮»‬‭. ‬

حاليا،‭ ‬تقيم‭ ‬يوسف‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬بطبريا،‭ ‬وتراقب‭ ‬أصدقاءها‭ ‬وجيرانها‭ ‬وقد‭ ‬انتقلوا‭ ‬تدريجا‭ ‬الى‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى‭. ‬وتابعت‭ ‬‮«‬لا‭ ‬نستطيع‭ ‬أن‭ ‬نخطط‭ ‬للعودة‭ ‬الآن‭... ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬يتم‭ ‬قصف‭ ‬منزل‭ ‬آخر،‭ ‬وهكذا‭ ‬دواليك‮»‬‭. ‬وبعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬غياب‭ ‬مظاهر‭ ‬الحياة‭ ‬المدنية،‭ ‬أصبحت‭ ‬المطلة‭ ‬أشبه‭ ‬بمدينة‭ ‬أشباح‭ ‬فيها‭ ‬المنازل‭ ‬المتضررة‭ ‬والطرق‭ ‬والأرصفة‭ ‬حيث‭ ‬تنتشر‭ ‬الشظايا‭ ‬والمركبات‭ ‬المهجورة‭ ‬المحترقة‭.‬

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