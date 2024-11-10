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قمة عربية إسلامية تبحث بالرياض اليوم وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان

11/10/2024 7:07:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الرياض‭ - ‬الوكالات‭: ‬ترأس‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فرحان،‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الرياض‭ ‬أمس،‭ ‬الاجتماع‭ ‬الوزاري‭ ‬التحضيري‭ ‬للقمة‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬غير‭ ‬العادية‭ ‬المقرر‭ ‬عقدها‭ ‬اليوم‭ ‬الإثنين‭.

ووفق‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السعودية‭ (‬واس‭)‬،‭ ‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬القمة‭ ‬امتدادا‭ ‬للقمة‭ ‬العربية‭ ‬الإسلامية‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬بتاريخ‭ ‬11‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023م،‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬توجيهات‭ ‬من‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬واستكمالا‭ ‬للجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وبالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬قادة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬الشقيقة‭. ‬

‭ ‬وطبقا‭ ‬للوكالة،‭ ‬‮«‬شهد‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬القمة‭ ‬المرتقبة،‭ ‬وبحث‭ ‬أبرز‭ ‬القضايا‭ ‬المطروحة‭ ‬للنقاش‮»‬‭.

وكانت‭ ‬توقعات‭ ‬قد‭ ‬ذهبت‭ ‬إلى‭ ‬إقرار‭ ‬توصيات‭ ‬تصوغ‭ ‬موقفاً‭ ‬عربياً‭ ‬إسلامياً‭ ‬موحداً‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التداعيات‭ ‬المستمرة‭ ‬للتصعيد‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬وإقامة‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬مستقلة،‭ ‬والتشديد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬استقرار‭ ‬لبنان‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬حلول‭ ‬لتهدئة‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬بيروت‭.‬

وطبقاً‭ ‬لبيان‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودية،‭ ‬فإن‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬متابعتها‭ ‬لتطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬الراهنة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬المنطقة،‭ ‬واستمرار‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الآثم‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة،‭ ‬واتساع‭ ‬ذلك‭ ‬ليشمل‭ ‬الجمهورية‭ ‬اللبنانية‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬للمساس‭ ‬بسيادتها‭ ‬وسلامة‭ ‬أراضيها،‭ ‬والتداعيات‭ ‬الخطيرة‭ ‬لهذا‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬المنطقة‭ ‬واستقرارها،‭ ‬تؤكد‭ ‬مجدداً‭ ‬إدانتها‭ ‬واستنكارها‭ ‬لاستمرار‭ ‬الجرائم‭ ‬والانتهاكات‭ ‬التي‭ ‬يتعرض‭ ‬لها‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سلطات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬وما‭ ‬يتعرض‭ ‬له‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬اللبنانية‭ ‬من‭ ‬اعتداءات‭ ‬وانتهاكات‭ ‬إسرائيلية‭.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬شهدت‭ ‬القمة‭ ‬المشتركة‭ ‬غير‭ ‬العادية‭ ‬المنصرمة‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬في‭ ‬الرياض،‭ ‬إدانة‭ ‬الجرائم‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬المطالبة‭ ‬بالوقف‭ ‬الفوري‭ ‬للحرب‭.‬

وأكدت‭ ‬أعمال‭ ‬القمة‭ ‬المشتركة‭ ‬غير‭ ‬العادية‭ ‬المنصرمة‭ ‬مركزية‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وتلبية‭ ‬جميع‭ ‬حقوقه‭ ‬غير‭ ‬القابلة‭ ‬للتصرف،‭ ‬وخصوصا‭ ‬حقه‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬المصير‭ ‬والعيش‭ ‬في‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة‭ ‬ذات‭ ‬السيادة‭ ‬على‭ ‬خطوط‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬يونيو‭ ‬1967‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس،‭ ‬وفقاً‭ ‬للبيان‭.‬

وطبقاً‭ ‬للبيان‭ ‬ذاته‭ ‬للقمة‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬أعمالها‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬العام‭ ‬الفائت‭ ‬فإنها‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والدائم‭ ‬والشامل‭ ‬الذي‭ ‬يشكل‭ ‬خيارا‭ ‬استراتيجيا‭ ‬هو‭ ‬السبيل‭ ‬الوحيد‭ ‬لضمان‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬لجميع‭ ‬شعوب‭ ‬المنطقة‭ ‬وحمايتها‭ ‬من‭ ‬دوامات‭ ‬العنف‭ ‬والحروب‭ ‬لن‭ ‬يتحقق‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إنهاء‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وحل‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭.‬

وشدد‭ ‬البيان‭ ‬على‭ ‬استحالة‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‭ ‬الإقليمي‭ ‬بتجاوز‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬أو‭ ‬محاولات‭ ‬تجاهل‭ ‬حقوق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬وأن‭ ‬مبادرة‭ ‬السلام‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬أيدتها‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي‭ ‬مرجعية‭ ‬أساسية،‭ ‬محملاً‭ ‬إسرائيل‭ ‬السلطة‭ ‬القائمة‭ ‬بالاحتلال،‭ ‬مسؤولية‭ ‬استمرار‭ ‬الصراع‭ ‬وتفاقمه‭ ‬نتيجة‭ ‬عدوانها‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬والمقدسات‭ ‬الإسلامية‭ ‬والمسيحية،‭ ‬وسياساتها‭ ‬وممارساتها‭ ‬الممنهجة‭ ‬وخطواتها‭ ‬الأحادية‭ ‬اللاشرعية‭ ‬التي‭ ‬تكرس‭ ‬الاحتلال‭ ‬وتخرق‭ ‬القانون‭ ‬الدولي،‭ ‬وتحول‭ ‬دون‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والشامل‭.‬

وبدأ‭ ‬قادة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬السعودية‭ ‬أمس‭ ‬استعدادا‭ ‬للقمّة،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السعودية‭. ‬

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