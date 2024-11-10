انطلاق حفلات تخرج الفوج الـ 26 من طلبة جامعة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) رئـيس الجامعة لـ«أخبار الخليج»: تخريـج حوالي 93 ألف طالب وطالبة على مدار السنوات الماضية
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء نظمت جامعة البحرين صبـاح أمس الأحد أول حفلات تخريـج الفوج الـ 26 من طلبتها والبالغ عددهم 3500 طالب. جاء ذلك بحضور الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء الجامعة، وعدد من الممثلين الحكوميين والمسؤولين الأكاديميين وأوليـاء أمور الطلبة، وذلك في قاعة الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل خليفة الواقعة في مقر الجامعة بالصخـير.
وخلال الحفل ألقى الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين كلمة عبّر فيها عن أسمى آيات الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وذلك لتفضلّه برعاية الحفل والذي يـأتي في غمرة احتفالات البلاد بذكرى اليوبيل الفضي لتولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم مقاليد الحكم، وما تحقق خلال المسيرة التنموية الشاملة من إنجازات ومكاسب وطنية في مختلف القطاعات، وما تحظى به مسيرة التعليم العالي في المملكة من دعم ورعاية واهتمام، وفي جامعة البحرين على وجه الخصوص.
كما أكد وزير التربية مواصلة الجامعة بقيادة مجلس أمنائها جهودها الدؤوبة الرامية إلى تطوير نوعية التعليم العالي واستيفاء معايير الجودة العالمية، واستحداث المقررات والتخصصات الأكاديمية التي توّفر للطلبة تعليمًا أكاديميًا عالي المستوى لمواكبة تحديات المعرفة وعلوم العصر، وفي ختامه للكلمة الافتتاحية تقدم الوزير بعبارات التهنئة للطلبة الخريجين ولأوليـاء أمورهم.
وفي حديثه مع «أخبار الخليج» كشف الدكتور فؤاد الأنصاري رئيس جامعة البحرين عن قيـام الجامعة بتخريج حوالي 93 ألف طالب طوال السنوات الماضية، مشيرًا إلى كونهم ممثلين للجامعة في كل المحافل معتبرهم سفـراءً للجامعة، كمـا أكد الأنصاري الدعم الذي تقدمه الجامعة لطلبتها منذ اليوم الأول لهم في مسيرتهم الأكاديمية إلى حين تخرجهم، وبيّن أن حفلات التخرّج تعد من أهم مناسبات الجامعة كونها تلامس الأسر البحرينية ومشاعرهم ولذلك تبدي الجامعة كل الأهمية للتخطيط والإعداد والعمل على إنجاح هذه المناسبة.
وفي اليوم الأول من سلسة حفلات تخريج الفوج 26 من طلبة جامعة البحرين، جرى تخصيصه للمتفوقين ولخريجي كُلية الحقوق، حيث تم تخريج أكثر من 300 طالب وطالبة من المتفوقين ومن كلية الحقوق في اليوم الأول من سلسلة تخريج الفوج 26 من جامعة البحرين، ومن المقرر أن تختتم هذه الحفلات بتخريج كلية البحرين للمعلمين في تاريخ 17 نوفمبر المقبل.
وكرّم وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين الخريجين المتميزين أكاديميًا، والطلبة الحاصلين على مرتبات الشرف الأولى والثانية إلى جانب منح شهادات التخرج للدفعة الأولى من الخريجين.
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