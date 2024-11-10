Monday, 11 November 2024 02:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انطلاق حفلات تخرج الفوج الـ 26 من طلبة جامعة البحرين

11/10/2024 7:07:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رئـيس الجامعة لـ«أخبار الخليج»: تخريـج حوالي 93 ألف طالب وطالبة على مدار السنوات الماضية

تحت‭ ‬رعاية‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬نظمت‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬صبـاح‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬أول‭ ‬حفلات‭ ‬تخريـج‭ ‬الفوج‭ ‬الـ‭ ‬26‭ ‬من‭ ‬طلبتها‭ ‬والبالغ‭ ‬عددهم‭ ‬3500‭ ‬طالب‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬الجامعة،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الممثلين‭ ‬الحكوميين‭ ‬والمسؤولين‭ ‬الأكاديميين‭ ‬وأوليـاء‭ ‬أمور‭ ‬الطلبة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الجامعة‭ ‬بالصخـير‭.‬


وخلال‭ ‬الحفل‭ ‬ألقى‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬كلمة‭ ‬عبّر‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وذلك‭ ‬لتفضلّه‭ ‬برعاية‭ ‬الحفل‭ ‬والذي‭ ‬يـأتي‭ ‬في‭ ‬غمرة‭ ‬احتفالات‭ ‬البلاد‭ ‬بذكرى‭ ‬اليوبيل‭ ‬الفضي‭ ‬لتولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المُعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم،‭ ‬وما‭ ‬تحقق‭ ‬خلال‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬ومكاسب‭ ‬وطنية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات،‭ ‬وما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬مسيرة‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬ورعاية‭ ‬واهتمام،‭ ‬وفي‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬مواصلة‭ ‬الجامعة‭ ‬بقيادة‭ ‬مجلس‭ ‬أمنائها‭ ‬جهودها‭ ‬الدؤوبة‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬نوعية‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬واستيفاء‭ ‬معايير‭ ‬الجودة‭ ‬العالمية،‭ ‬واستحداث‭ ‬المقررات‭ ‬والتخصصات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬التي‭ ‬توّفر‭ ‬للطلبة‭ ‬تعليمًا‭ ‬أكاديميًا‭ ‬عالي‭ ‬المستوى‭ ‬لمواكبة‭ ‬تحديات‭ ‬المعرفة‭ ‬وعلوم‭ ‬العصر،‭ ‬وفي‭ ‬ختامه‭ ‬للكلمة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬تقدم‭ ‬الوزير‭ ‬بعبارات‭ ‬التهنئة‭ ‬للطلبة‭ ‬الخريجين‭ ‬ولأوليـاء‭ ‬أمورهم‭.‬

وفي‭ ‬حديثه‭ ‬مع‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬كشف‭ ‬الدكتور‭ ‬فؤاد‭ ‬الأنصاري‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬قيـام‭ ‬الجامعة‭ ‬بتخريج‭ ‬حوالي‭ ‬93‭ ‬ألف‭ ‬طالب‭ ‬طوال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬كونهم‭ ‬ممثلين‭ ‬للجامعة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المحافل‭ ‬معتبرهم‭ ‬سفـراءً‭ ‬للجامعة،‭ ‬كمـا‭ ‬أكد‭ ‬الأنصاري‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬الجامعة‭ ‬لطلبتها‭ ‬منذ‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬مسيرتهم‭ ‬الأكاديمية‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬تخرجهم،‭ ‬وبيّن‭ ‬أن‭ ‬حفلات‭ ‬التخرّج‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬مناسبات‭ ‬الجامعة‭ ‬كونها‭ ‬تلامس‭ ‬الأسر‭ ‬البحرينية‭ ‬ومشاعرهم‭ ‬ولذلك‭ ‬تبدي‭ ‬الجامعة‭ ‬كل‭ ‬الأهمية‭ ‬للتخطيط‭ ‬والإعداد‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إنجاح‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭.‬

وفي‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬سلسة‭ ‬حفلات‭ ‬تخريج‭ ‬الفوج‭ ‬26‭ ‬من‭ ‬طلبة‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬جرى‭ ‬تخصيصه‭ ‬للمتفوقين‭ ‬ولخريجي‭ ‬كُلية‭ ‬الحقوق،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تخريج‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬طالب‭ ‬وطالبة‭ ‬من‭ ‬المتفوقين‭ ‬ومن‭ ‬كلية‭ ‬الحقوق‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬سلسلة‭ ‬تخريج‭ ‬الفوج‭ ‬26‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تختتم‭ ‬هذه‭ ‬الحفلات‭ ‬بتخريج‭ ‬كلية‭ ‬البحرين‭ ‬للمعلمين‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬17‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭.‬

وكرّم‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الخريجين‭ ‬المتميزين‭ ‬أكاديميًا،‭ ‬والطلبة‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬مرتبات‭ ‬الشرف‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬منح‭ ‬شهادات‭ ‬التخرج‭ ‬للدفعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الخريجين‭.‬

MENAFN10112024000055011008ID1108870380

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث