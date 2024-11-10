انطلاق حفلات تخرج الفوج الـ 26 من طلبة جامعة البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تحت‭ ‬رعاية‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬نظمت‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬صبـاح‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬أول‭ ‬حفلات‭ ‬تخريـج‭ ‬الفوج‭ ‬الـ‭ ‬26‭ ‬من‭ ‬طلبتها‭ ‬والبالغ‭ ‬عددهم‭ ‬3500‭ ‬طالب‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬الجامعة،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الممثلين‭ ‬الحكوميين‭ ‬والمسؤولين‭ ‬الأكاديميين‭ ‬وأوليـاء‭ ‬أمور‭ ‬الطلبة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الجامعة‭ ‬بالصخـير‭.‬





وخلال‭ ‬الحفل‭ ‬ألقى‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬كلمة‭ ‬عبّر‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وذلك‭ ‬لتفضلّه‭ ‬برعاية‭ ‬الحفل‭ ‬والذي‭ ‬يـأتي‭ ‬في‭ ‬غمرة‭ ‬احتفالات‭ ‬البلاد‭ ‬بذكرى‭ ‬اليوبيل‭ ‬الفضي‭ ‬لتولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المُعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم،‭ ‬وما‭ ‬تحقق‭ ‬خلال‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬ومكاسب‭ ‬وطنية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات،‭ ‬وما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬مسيرة‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬ورعاية‭ ‬واهتمام،‭ ‬وفي‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬مواصلة‭ ‬الجامعة‭ ‬بقيادة‭ ‬مجلس‭ ‬أمنائها‭ ‬جهودها‭ ‬الدؤوبة‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬نوعية‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬واستيفاء‭ ‬معايير‭ ‬الجودة‭ ‬العالمية،‭ ‬واستحداث‭ ‬المقررات‭ ‬والتخصصات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬التي‭ ‬توّفر‭ ‬للطلبة‭ ‬تعليمًا‭ ‬أكاديميًا‭ ‬عالي‭ ‬المستوى‭ ‬لمواكبة‭ ‬تحديات‭ ‬المعرفة‭ ‬وعلوم‭ ‬العصر،‭ ‬وفي‭ ‬ختامه‭ ‬للكلمة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬تقدم‭ ‬الوزير‭ ‬بعبارات‭ ‬التهنئة‭ ‬للطلبة‭ ‬الخريجين‭ ‬ولأوليـاء‭ ‬أمورهم‭.‬

وفي‭ ‬حديثه‭ ‬مع‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬كشف‭ ‬الدكتور‭ ‬فؤاد‭ ‬الأنصاري‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬قيـام‭ ‬الجامعة‭ ‬بتخريج‭ ‬حوالي‭ ‬93‭ ‬ألف‭ ‬طالب‭ ‬طوال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬كونهم‭ ‬ممثلين‭ ‬للجامعة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المحافل‭ ‬معتبرهم‭ ‬سفـراءً‭ ‬للجامعة،‭ ‬كمـا‭ ‬أكد‭ ‬الأنصاري‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬الجامعة‭ ‬لطلبتها‭ ‬منذ‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬مسيرتهم‭ ‬الأكاديمية‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬تخرجهم،‭ ‬وبيّن‭ ‬أن‭ ‬حفلات‭ ‬التخرّج‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬مناسبات‭ ‬الجامعة‭ ‬كونها‭ ‬تلامس‭ ‬الأسر‭ ‬البحرينية‭ ‬ومشاعرهم‭ ‬ولذلك‭ ‬تبدي‭ ‬الجامعة‭ ‬كل‭ ‬الأهمية‭ ‬للتخطيط‭ ‬والإعداد‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إنجاح‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭.‬

وفي‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬سلسة‭ ‬حفلات‭ ‬تخريج‭ ‬الفوج‭ ‬26‭ ‬من‭ ‬طلبة‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬جرى‭ ‬تخصيصه‭ ‬للمتفوقين‭ ‬ولخريجي‭ ‬كُلية‭ ‬الحقوق،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تخريج‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬طالب‭ ‬وطالبة‭ ‬من‭ ‬المتفوقين‭ ‬ومن‭ ‬كلية‭ ‬الحقوق‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬سلسلة‭ ‬تخريج‭ ‬الفوج‭ ‬26‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تختتم‭ ‬هذه‭ ‬الحفلات‭ ‬بتخريج‭ ‬كلية‭ ‬البحرين‭ ‬للمعلمين‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬17‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭.‬

وكرّم‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الخريجين‭ ‬المتميزين‭ ‬أكاديميًا،‭ ‬والطلبة‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬مرتبات‭ ‬الشرف‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬منح‭ ‬شهادات‭ ‬التخرج‭ ‬للدفعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الخريجين‭.‬