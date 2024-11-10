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تخصيص استراحتين بغرض إنشاء مواقف للسيارات في مدينة زايد

11/10/2024 7:07:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أوصت‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬والمرافق‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الجنوبية‭ ‬بتخصيص‭ ‬استراحتين‭ ‬بغرض‭ ‬إنشاء‭ ‬مواقف‭ ‬للسيارات‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬زايد‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬المقترح‭ ‬إلى‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬لمخاطبة‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬أثر‭ ‬المقترح‭ ‬الذي‭ ‬تقدم‭ ‬به‭ ‬عبدالله‭ ‬دراج‭ ‬ممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الجنوبية‭ ‬مؤخرا‭ ‬بسبب‭ ‬افتقار‭ ‬المنطقة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬طريق‭ (‬2001-2002‭) ‬بمجمع‭ ‬720‭ ‬إلى‭ ‬المساحة‭ ‬التي‭ ‬يحتاج‭ ‬إليها‭ ‬الأهالي‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬الاستراحتين‭ ‬تقعان‭ ‬وسط‭ ‬البيوت‭ ‬التي‭ ‬يقطنها‭ ‬الأهالي‭ ‬الذين‭ ‬يطالبون‭ ‬بإيقاف‭ ‬سيارتهم‭ ‬فيها‭.‬

وصاغ‭ ‬دراج‭ ‬مسوغات‭ ‬المقترح‭ ‬بأن‭ ‬ملكية‭ ‬هاتين‭ ‬الاستراحتين‭ ‬تتبعان‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬وأن‭ ‬مجمعات‭ ‬الدائرة‭ ‬الأولى‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬الكثافة‭ ‬السكانية‭ ‬وقلة‭ ‬مواقف‭ ‬السيارات،‭ ‬ومنها‭ ‬مجمع‭ ‬رقم‭ (‬720‭) ‬بمدينة‭ ‬زايد‭ ‬الذي‭ ‬بحاجة‭ ‬ماسة‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬مواقف‭ ‬للسيارات‭ ‬تخدم‭ ‬الأهالي‭ ‬والقاطنين‭ ‬فيه‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬هاتين‭ ‬الاستراحتين‭ ‬موجودتان‭ ‬ضمن‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الاستراحات‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬الاستفادة‭ ‬منها‭ ‬كاستراحة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأهالي،‭ ‬ولكونه‭ ‬ممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬الأولى‭ ‬فقد‭ ‬تلقى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشكاوى‭ ‬والمطالبات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أهالي‭ ‬الدائرة‭ ‬والقاطنين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجمع‭ ‬لتخصيص‭ ‬هاتين‭ ‬الاستراحتين‭ ‬لغرض‭ ‬إنشاء‭ ‬مواقف‭ ‬للسيارات‭.‬

وخلص‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المقترح‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬إيجاد‭ ‬حل‭ ‬لمشكلة‭ ‬إيقاف‭ ‬السيارات‭ ‬وركنها‭ ‬مقابل‭ ‬المنازل‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مداخلها‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬ركنها‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬غير‭ ‬المناسب‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬مضايقات‭ ‬للأهالي‭ ‬المجاورة‭ ‬بيوتهم‭ ‬لبعضهم‭ ‬البعض‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المقترح‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬المظهر‭ ‬الجمالي‭ ‬للمنطقة‭ ‬وشكلها‭ ‬الحضاري‭. ‬

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