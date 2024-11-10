تخصيص استراحتين بغرض إنشاء مواقف للسيارات في مدينة زايد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة في مجلس بلدي الجنوبية بتخصيص استراحتين بغرض إنشاء مواقف للسيارات في مدينة زايد بعد موافقة أعضاء المجلس على رفع المقترح إلى وزير شؤون البلديات والزراعة لمخاطبة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
جاء ذلك على أثر المقترح الذي تقدم به عبدالله دراج ممثل الدائرة الأولى في مجلس بلدي الجنوبية مؤخرا بسبب افتقار المنطقة الواقعة في طريق (2001-2002) بمجمع 720 إلى المساحة التي يحتاج إليها الأهالي حيث إن الاستراحتين تقعان وسط البيوت التي يقطنها الأهالي الذين يطالبون بإيقاف سيارتهم فيها.
وصاغ دراج مسوغات المقترح بأن ملكية هاتين الاستراحتين تتبعان وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وأن مجمعات الدائرة الأولى تعاني من الكثافة السكانية وقلة مواقف السيارات، ومنها مجمع رقم (720) بمدينة زايد الذي بحاجة ماسة إلى توفير مواقف للسيارات تخدم الأهالي والقاطنين فيه.
كما أن هاتين الاستراحتين موجودتان ضمن مجموعة من الاستراحات لا يتم الاستفادة منها كاستراحة من قبل الأهالي، ولكونه ممثل الدائرة الأولى فقد تلقى العديد من الشكاوى والمطالبات من قبل أهالي الدائرة والقاطنين في هذا المجمع لتخصيص هاتين الاستراحتين لغرض إنشاء مواقف للسيارات.
وخلص إلى أن هذا المقترح يهدف إلى إيجاد حل لمشكلة إيقاف السيارات وركنها مقابل المنازل بالقرب من مداخلها حيث إن ركنها في المكان غير المناسب تسبب في مضايقات للأهالي المجاورة بيوتهم لبعضهم البعض فضلا عن أن هذا المقترح يسهم في الحفاظ على المظهر الجمالي للمنطقة وشكلها الحضاري.
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