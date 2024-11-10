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رئيس مجلس النواب يصل إلى الإمارات للمشاركة في اجتماع ((البرلمانات الخليجية))

11/10/2024 7:07:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وصل‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للشعبة‭ ‬البرلمانية،‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬له،‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ (‬الأحد‭) ‬إلى‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الدوري‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭ ‬لأصحاب‭ ‬المعالي‭ ‬والسعادة‭ ‬رؤساء‭ ‬مجالس‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬والوطني‭ ‬والأمة‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬والاجتماعات‭ ‬المصاحبة‭ ‬له،‭ ‬والمقرر‭ ‬عقدها‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬ ‭ ‬13‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024م‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬‮«‬أبو‭ ‬ظبي‮»‬‭.‬‮

وكان‭ ‬في‭ ‬استقباله‭ ‬ لدى‭ ‬وصوله ‭ ‬صقر‭ ‬غباش‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬الاتحادي‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬ومسؤولي‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬الاتحادي‭ ‬الإماراتي‭.‬

ولدى‭ ‬وصوله،‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للشعبة‭ ‬البرلمانية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬أهمية‭ ‬الاجتماعات‭ ‬واللقاءات‭ ‬البرلمانية‭ ‬الخليجية‭ ‬المشتركة،‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬تمثله‭ ‬من‭ ‬امتداد‭ ‬لرسوخ‭ ‬الروابط‭ ‬الأخوية‭ ‬المتجذرة،‭ ‬والمرتكزة‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬الخليجية‭ ‬العريقة،‭ ‬المستنيرة‭ ‬برؤى‭ ‬ودعم‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تعزيز‭ ‬المواقف‭ ‬والتوجهات‭ ‬المشتركة،‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬حاضر‭ ‬مزهرٍ،‭ ‬ومستقبل‭ ‬تنموي‭ ‬مستدام‭.‬

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