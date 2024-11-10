رئيس مجلس النواب يصل إلى الإمارات للمشاركة في اجتماع ((البرلمانات الخليجية))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
وصل أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، والوفد المرافق له، مساء أمس (الأحد) إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، للمشاركة في أعمال الاجتماع الدوري الثامن عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماعات المصاحبة له، والمقرر عقدها خلال الفترة من 10
– 13 نوفمبر 2024م في العاصمة «أبو ظبي».
وكان في استقباله – لدى وصوله – صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وعدد من أعضاء ومسؤولي المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.
ولدى وصوله، أكد رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، أهمية الاجتماعات واللقاءات البرلمانية الخليجية المشتركة، مع ما تمثله من امتداد لرسوخ الروابط الأخوية المتجذرة، والمرتكزة على الهوية الخليجية العريقة، المستنيرة برؤى ودعم قادة دول مجلس التعاون، في سبيل تعزيز المواقف والتوجهات المشتركة، من اجل حاضر مزهرٍ، ومستقبل تنموي مستدام.
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