رئيس مجلس النواب يصل إلى الإمارات للمشاركة في اجتماع ((البرلمانات الخليجية))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكان‭ ‬في‭ ‬استقباله‭ ‬ – لدى‭ ‬وصوله – ‭ ‬صقر‭ ‬غباش‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬الاتحادي‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬ومسؤولي‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬الاتحادي‭ ‬الإماراتي‭.‬

ولدى‭ ‬وصوله،‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للشعبة‭ ‬البرلمانية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬أهمية‭ ‬الاجتماعات‭ ‬واللقاءات‭ ‬البرلمانية‭ ‬الخليجية‭ ‬المشتركة،‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬تمثله‭ ‬من‭ ‬امتداد‭ ‬لرسوخ‭ ‬الروابط‭ ‬الأخوية‭ ‬المتجذرة،‭ ‬والمرتكزة‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬الخليجية‭ ‬العريقة،‭ ‬المستنيرة‭ ‬برؤى‭ ‬ودعم‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تعزيز‭ ‬المواقف‭ ‬والتوجهات‭ ‬المشتركة،‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬حاضر‭ ‬مزهرٍ،‭ ‬ومستقبل‭ ‬تنموي‭ ‬مستدام‭.‬